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“Migrantes mexicanos son un orgullo”: Sheinbaum celebra que Corte de EEUU mantiene nacionalidad por nacimiento 

La presidenta calificó como “una muy buena noticia” el fallo que frena el intento de eliminar ese derecho

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Sheinbaum celebró que la Corte de EEUU mentiene la nacionalidad por nacimiento. | Presidencia
Sheinbaum celebró que la Corte de EEUU mentiene la nacionalidad por nacimiento. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que ratifica el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes.

Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, la mandataria calificó como “una muy buena noticia” el fallo que frena el intento de eliminar ese derecho.

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En su mensaje, reconoció el aporte de los migrantes mexicanos y reiteró el mensaje de orgullo y respaldo para quienes residen en el país vecino.

Sheinbaum reaccionó ante la noticia de que la Corte Suprema estadounidense desestimó la medida impulsada por el presidente Donald Trump, la cual buscaba eliminar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense.

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La presidenta explicó: “La Suprema Corte de todos los países lo que hace normalmente es ver si hay constitucionalidad o no en algunos decretos, leyes, etcétera. Y en este caso, pues, por lo visto, la Suprema Corte dijo que no es constitucional esta decisión”.

Reconoció que la medida afecta de manera directa a “mexicanas, mexicanos y de otras nacionalidades quienes tienen hijos que nacen en Estados Unidos, aunque ellos no tengan, tengan 20 años” viviendo allí.

Sheinbaum compartió el caso de un trabajador que conoció en Veracruz, deportado tras pasar dos décadas en Estados Unidos.

“Uno de ellos me dijo: ‘Él es... a él lo deportaron’. Y entonces le pregunté: ‘¿En dónde vivías?’ No recuerdo, creo que, eh, me dijo en California… ‘¿Cuántos años tenías viviendo en Estados Unidos?’ ‘20’. ‘¿Tus hijos dónde nacieron?’ ‘Allá’. ‘¿Y tu esposa?’ ‘Pues mi esposa ya tenía papeles y se quedaron allá y yo estoy aquí trabajando’”, relató.

La presidenta destacó que existen muchísimos casos similares y enfatizó: “20 años tenía trabajando ahí y allá tuvo a sus hijos. Y como él, pues hay muchísimos casos”.

Al abordar las causas de la migración, Sheinbaum acusó que tras la crisis de 1994 y el rescate bancario conocido como FOBAPROA, “se fue muchísima gente del otro lado a Estados Unidos a trabajar, pues porque aquí no había oportunidad de trabajo. Millones”.

La mandataria subrayó que la migración respondió a una necesidad laboral en Estados Unidos, señalando que en ese país había necesidad de empleados para algunos trabajos, por lo que los mexicanos no sustituyen a otras personas.

“¿Qué quiere decir que encuentren trabajo allá? Pues que había necesidad de esos trabajadores en Estados Unidos. No estaban sustituyendo a ninguna otra persona, sino que había necesidad de ese trabajo”, comentó.

Añadió que la migración de mexicanos a Estados Unidos ha disminuido en los últimos años, pero que quienes llevan “20, 15 años, 10 años, que tienen un hijo allá porque tienen su vida allá, pues afortunadamente hoy se les permite la nacionalidad”.

Sheinbaum resaltó la honestidad y el carácter trabajador de los migrantes mexicanos, calificándolos como personas de bien, al afirmar que son quienes “ayudan a la economía de México y a la de Estados Unidos”.

Consultada sobre la doble nacionalidad, la presidenta explicó que los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos pueden acceder a este derecho, aunque deben registrarse formalmente en el consulado.

“Hubo una época en México que no se podía tener doble nacionalidad. Eras mexicano y punto, no podías tener otra nacionalidad. Para tener otra nacionalidad, renunciabas a la mexicana”, recordó.

Precisó que desde 1998, bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, se permite la doble nacionalidad.

“Un niño o una niña que nació en Estados Unidos de padres mexicanos, si quieren que los papás, mamás, tener la nacionalidad mexicana, van al consulado y de manera muy fácil la obtienen”, aclaró.

Al ser consultada sobre los discursos y campañas antiinmigrantes y antimexicanos en medios estadounidenses, Sheinbaum envió un mensaje directo a la comunidad mexicana:

“Ya lo saben, que son héroes y heroínas para nosotros. Y que siempre hay que estar con la frente en alto. No hay que permitir que nos afecte alguna forma de discriminación.

“México es grande y las mexicanas y los mexicanos son trabajadores en cualquier lugar donde estemos. Y salieron en condiciones muy difíciles y han sabido salir adelante. Son un orgullo para México”, añadió.

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