Sin hipotecar tu casa: cómo pedir el crédito Infonavit que te presta hasta 169 mil pesos para remodelar

Mejoravit es el crédito del Infonavit para mejorar tu hogar sin perder la escritura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Infonavit ofrece en 2026 un crédito no hipotecario llamado Mejoravit que permite remodelar, ampliar o reparar una vivienda sin dejarla como garantía.

El monto va de 10 mil 698 pesos mexicanos hasta 169 mil 39 pesos mexicanos, según el portal oficial del instituto, cuya información es responsabilidad de la Gerencia de Promoción e Impulso al Crédito.

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La vivienda a mejorar puede estar a nombre del cónyuge, hijos, hermanos, padres, abuelos o suegros del derechohabiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejoravit respalda el crédito con el ahorro, no con la vivienda

El esquema Mejoravit está diseñado para reparaciones que no afecten la estructura de la vivienda.

Con él se pueden cambiar pisos, renovar muebles de cocina y baño, pintar, impermeabilizar o remodelar el jardín, entre otros usos.

La garantía del crédito no es la casa sino el saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda del trabajador.

El Infonavit permite destinar hasta el 30% del crédito a gastos notariales para regularizar la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto autorizado no puede rebasar el 90% de ese saldo.

De acuerdo con el Plan Estratégico y Financiero 2026 del Infonavit, en lugar de acumular el puntaje tradicional exigido para comprar una vivienda, el acceso se basa principalmente en el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda y en la estabilidad laboral.

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Estar en el buró de crédito ya no afecta directamente la reducción del monto autorizado.

Si el trabajador elige un monto de hasta 42 mil 794 pesos mexicanos, la tasa de interés es del 10% anual fija y el plazo va de 1 a 5 años.

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Una infografía detalla las condiciones, montos y usos del crédito Mejoravit ofrecido por Infonavit en México, incluyendo la tasa de interés y plazos de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si elige un monto mayor a esa cantidad, la tasa sube al 11% anual fija y el plazo puede extenderse hasta 10 años.

El crédito se otorga de manera individual. La suma de la edad del solicitante más el plazo elegido no debe superar los 70 años en el caso de hombres ni los 75 en el caso de mujeres.

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Quién puede pedir el crédito Mejoravit y en qué viviendas aplica

La vivienda a mejorar debe estar a nombre del derechohabiente, su cónyuge o concubino, hijos, hermanos, padres, abuelos o suegros.

Además, el trabajador debe habitar esa vivienda al momento de solicitar el crédito.

El monto del crédito Mejoravit va de 10 mil 698 hasta 169 mil 39 pesos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Infonavit también permite destinar hasta el 30% del monto del crédito a gastos notariales si el derechohabiente quiere regularizar jurídicamente su vivienda, es decir, obtener el título de propiedad a través de un notario.

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Para acceder al crédito el trabajador debe acreditar al menos seis meses consecutivos de empleo formal previos a la solicitud.

El sistema verifica este requisito de forma automática a través de los registros del IMSS, sin que el solicitante tenga que presentar documentación adicional.

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El plazo del crédito puede ser de hasta 10 años dependiendo del monto elegido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cualquier interrupción laboral, cambio de patrón o periodo sin cotización reinicia el conteo.

Cómo solicitar el crédito Mejoravit: pasos, documentos y requisitos

El trámite puede iniciarse a través del portal oficial Mi Cuenta Infonavit.

Los requisitos son:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente.

Estar registrado en una Afore con biométricos actualizados.

Autorizar la consulta al buró de crédito.

No tener un crédito vigente con el instituto.

Los documentos que pide el Infonavit son:

El Infonavit verifica automáticamente la permanencia laboral a través del IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificación oficial vigente.

CURP.

RFC con homoclave.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio del inmueble a mejorar no mayor a tres meses de antiguedad.

Estado de cuenta bancario con CLABE no mayor a dos meses.

Carta bajo protesta de decir verdad con la descripción de las mejoras a realizar y el importe de mano de obra.

También se requiere un formato de presupuesto inicial de la mejora, disponible en Mi Cuenta Infonavit.

Mejoravit financia cambios que no afectan la estructura de la vivienda: pisos, muebles de cocina y baño, pintura, impermeabilización y jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la vivienda no está a nombre del trabajador, debe presentar la cadena de actas que acredite el parentesco con el propietario.

Una vez ejercido el crédito, el derechohabiente debe cargar en el portal un reporte fotográfico de las mejoras realizadas, junto con tickets, facturas o comprobantes, todo en un solo archivo PDF de máximo 20 MB.

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