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Selección de Sudáfrica se va satisfecha tras quedar eliminada del Mundial y haber hecho historia: “Habría sido un pequeño milagro”

El equipo Bafana Bafana clasificó por primera vez a la instancia de eliminación directa

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Sudáfrica hizo historia este Mundial tras haber clasificado a la fase de eliminación directa (REUTERS)
Sudáfrica hizo historia este Mundial tras haber clasificado a la fase de eliminación directa (REUTERS)

La Selección de Sudáfrica finalizó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras sufrir una dolorosa derrota por 1-0 frente a Canadá en el estadio de Los Ángeles. El resultado la dejó fuera del torneo en dieciseisavos de final, aunque el equipo y su cuerpo técnico terminaron satisfechos por haber alcanzado una ronda inédita para el futbol sudafricano. El entrenador Hugo Broos sostuvo que el equipo cumplió y superó expectativas a pesar de la eliminación.

Canadá avanzó a la siguiente ronda gracias a un gol de Stephen Eustáquio en el minuto 92, lo que dejó a Sudáfrica sin opción de reponerse en el tiempo extra. Ahora, una de las selecciones anfitrionas se medirá en octavos de final al ganador del duelo entre Marruecos y Países Bajos que se disputará este lunes en el Estadio Monterrey.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Sudáfrica vs. Canadá - Estadio de Los Ángeles, Inglewood, California, EE. UU. - 28 de junio de 2026. Stephen Eustaquio, de Canadá, anota el primer gol de su selección. REUTERS/Daniel Cole
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Sudáfrica vs. Canadá - Estadio de Los Ángeles, Inglewood, California, EE. UU. - 28 de junio de 2026. Stephen Eustaquio, de Canadá, anota el primer gol de su selección. REUTERS/Daniel Cole
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Sudáfrica vs. Canadá - Estadio de Los Ángeles, Inglewood, California, EE. UU. - 28 de junio de 2026. Stephen Eustaquio, de Canadá, celebra el primer gol de su selección con sus compañeros. REUTERS/Matthew Childs
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Sudáfrica vs. Canadá - Estadio de Los Ángeles, Inglewood, California, EE. UU. - 28 de junio de 2026. Stephen Eustaquio, de Canadá, celebra el primer gol de su selección con sus compañeros. REUTERS/Matthew Childs

Sudáfrica quedó fuera tras caer en tiempo de descuento

La eliminación llegó tras un partido cerrado en el que Sudáfrica contuvo el ataque canadiense durante los noventa minutos reglamentarios. Sin embargo, el gol decisivo en el descuento terminó con las aspiraciones del equipo africano de seguir haciendo historia en el torneo.

El técnico Hugo Broos expresó: “Estamos decepcionados porque queríamos ganar. Habría sido un pequeño milagro llegar a la tercera ronda, pero no debemos estar demasiado desanimados. Lo que logramos aquí fue bueno, y estoy muy contento y muy orgulloso de mi equipo”, declaró a medios internacionales después del encuentro.

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Cabe destacar que Sudáfrica hizo historia y disputó la fase de dieciseisavos de final por primera vez, tras avanzar desde la fase de grupos con una combinación de resultados ajustados y una defensa consistente. El equipo se convirtió en el primero de África en llegar a esta instancia en la edición actual del torneo.

El empate entre Sudáfrica y República Checa beneficia a la Selección Mexicana para su clasificación en la Fase de Grupos del Mundial 2026 (REUTERS)
El empate entre Sudáfrica y República Checa beneficia a la Selección Mexicana para su clasificación en la Fase de Grupos del Mundial 2026 (REUTERS)

La mejor actuación de Sudáfrica en Copas del Mundo

El recorrido de Sudáfrica en la Copa Mundial 2026 inició en el Grupo A, donde enfrentó a selecciones como México, República Checa y Corea del Sur.

El equipo Bafana Bafana sumó cuatro puntos tras perder con el conjunto mexicano, empatar contra República Checa y ganar ante a Corea del Sur, lo que le permitió avanzar a la fase de eliminación directa como segundo lugar.

Durante sus partidos, el combinado sudafricano mostró una defensa equilibrada y aprovechó las opciones de contraataque. El equipo anotó 2 goles y recibió 4 en la primera ronda, cifras que aunque no son las mejores, le permitieron mantener la aspiración de avanzar hasta el último partido.

Selección Mexicana.
Dónde ver México vs Sudáfrica HOY: partido por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026 - Crédito: X.

La presencia de Sudáfrica en dieciseisavos generó expectativa en su país. Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico Broos destacó el desempeño colectivo y la actitud del grupo: “Estoy muy contento y orgulloso de mi equipo”, afirmó tras la eliminación.

Broos: “Habría sido un pequeño milagro”

El entrenador belga insistió en que el resultado no borró el desempeño del equipo. “Lo que logramos aquí fue bueno”, repitió Broos, quien atribuyó la eliminación a detalles propios de la alta competencia internacional. El equipo sudafricano se despidió del torneo con la conciencia de haber superado sus propias marcas.

Sudáfrica salió del Mundial con una actuación que marcó un precedente para el futbol africano y dejó a la afición con la esperanza de repetir o mejorar el desempeño en futuras ediciones.

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