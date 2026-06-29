México

Sin empleo a los 50: cómo registrarte al Servicio Nacional de Empleo de la STPS y qué tan efectivo es en realidad

Hay una herramienta gratuita del gobierno para conseguir empleo a cualquier edad, ofrece orientación, bolsa de trabajo en línea y asesoría personalizada

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Ilustración estilo acuarela de tres hombres, abuelo, padre e hijo, con cascos amarillos y gafas de seguridad, examinando maquinaria en una planta industrial.
Registrarse en el Servicio Nacional de Empleo es gratuito y puede hacerse desde cualquier dispositivo con internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder el empleo a los 50 años en México no solo es un golpe económico.

El mercado laboral cerró el cuarto trimestre de 2025 con 1.6 millones de personas desocupadas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el INEGI.

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De los 61.3 millones que conformaban la Población Económicamente Activa, 55% trabajaba en condiciones informales, con 604 mil personas más en ese sector respecto al año anterior.

Mercado callejero con multitud de personas, puestos bajo sombrillas coloridas vendiendo frutas, verduras y ropa, con edificios coloniales y modernos al fondo bajo un cielo nublado.
El mercado laboral mexicano cerró 2025 con 1.6 millones de personas desocupadas, según el INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno federal opera una herramienta gratuita para conectar a buscadores de empleo con vacantes: el Servicio Nacional de Empleo (SNE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con presencia en los 32 estados y un portal disponible las 24 horas.

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Lo que no está tan claro es qué tan efectivo es para quienes ya pasaron los 50.

Cómo registrarse gratis en el Servicio Nacional de Empleo

El Servicio Nacional de Empleo de la STPS existe desde 1978, es gratuito y tiene 168 oficinas en todo el país, de acuerdo con información del portal oficial del Gobierno de México.

El registro se hace en línea en el portal empleo.gob.mx, siguiendo los siguientes pasos:

  • Hacer clic en “Regístrate” y luego en “Busco empleo”.
  • Capturar nombre, correo y contraseña.
  • Validar la cuenta desde el correo recibido.
  • Ingresar el CURP, lo que provoca que los datos personales se llenen automáticamente.
  • Completar domicilio, estudios, experiencia laboral y habilidades.
  • Agregar un título de CV (el puesto al que se aspira) y una semblanza breve para el empleador.
Infografía con laptop, cursor, mapa de México, edificio, teléfono móvil, formularios, lupa y textos explicativos sobre registro en línea.
Una infografía detalla el proceso de registro en línea del Servicio Nacional de Empleo de México, que ofrece cobertura nacional con 168 oficinas gratuitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al terminar, el portal muestra vacantes compatibles con el perfil.

Quien prefiere atención en persona puede ir a cualquiera de las 168 oficinas estatales, que pueden encontrarse en el portal oficial de la Secretaría.

El SNE también tiene línea telefónica las 24 horas, asesoría por chat y cursos en línea.

Tener 50 años no es motivo legal de despido ni de rechazo en una entrevista

Una de cada cuatro personas en México reporta haberse sentido discriminada en el trabajo por su edad.

Así lo documenta el estudio Edadismo y andropausia en el entorno laboral, presentado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) en febrero de 2026 y aplicado a 900 personas de entre 24 y 60 años.

Un hombre mayor con barba blanca apunta a una laptop en una mesa de madera, rodeado por seis colegas jóvenes en una oficina moderna con luz natural.
La discriminación por edad afecta tanto a hombres como a mujeres en el mercado laboral mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres de cada 10 encuestados afirman que la experiencia de los trabajadores mayores simplemente no se toma en cuenta.

La discriminación basada en la edad de las personas se conoce como edadismo, y el 55% de las mujeres y el 46% de los hombres declaran que esta condición afecta directamente su motivación y productividad.

El 58% de las mujeres y el 50% de los hombres reportan que también daña su salud emocional y física.

La Ley Federal del Trabajo prohíbe estas prácticas. Su artículo 2 define trabajo digno como aquel libre de discriminación por edad.

Un collage visual con calendario Q1 2026, el porcentaje 2.6%, un mapa de México, engranajes, un hombre con expresión de preocupación y un cartel de "CERRADO".
Perder el empleo después de los 50 en México tiene implicaciones económicas y de salud, según el COPRED. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 3 obliga al patrón a mantener ese entorno en todo momento.

Y, el artículo 56 prohíbe diferencias por edad en salario, jornada, capacitación y posibilidades de ascenso.

¿Qué tan efectivo es el SNE para los mayores de 50?

El servicio vincula a buscadores de empleo con ofertas disponibles pero no tiene atribuciones para vigilar si una empresa descarta a alguien por edad durante la selección.

En ese sentido, el SNE puede ser efectivo para contactar fuentes de empleo, pero no asegura que el interesado pueda obtenerlo, ni previene filtros por edadismo.

Hombre de mediana edad con cabello entrecano y traje gris sentado frente a una laptop. Sobre el escritorio hay papeles y un teléfono móvil; detrás, un pizarrón.
Una de cada cuatro personas en México reporta haberse sentido discriminada laboralmente por su edad, según el COPRED. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ese caso, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) abre dos caminos.

Si el rechazo ocurrió en un proceso de contratación, la instancia es el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (CONAPRED).

Este organismo tiene a disposición los siguientes medios de contacto:

Una mujer de mediana edad con cabello corto y suéter gris escribe en una agenda abierta sobre un escritorio de madera, junto a una taza y una planta.
El 58% de las mujeres y el 50% de los hombres reportan que el edadismo daña su salud emocional y física, según el COPRED. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Correo electrónico: quejas@conapred.gob.mx
  • Línea telefónica: 800 543-0033.

Si hubo despido, la vía es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que debe otorgar asesoría y representación legal gratuitas.

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