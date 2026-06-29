Actual vocalista de Playa Limbo rompe el silencio tras presunto plagio de María León: “Saquen sus conclusiones”

María León y Jass Reyes en polémica por supuesto plagio de conceptos artísticos

Jass Reyes volvió a colocarse en el centro de la conversación después de pronunciarse sobre la controversia que surgió tras el lanzamiento de “No C Portarme Bien”, el más reciente sencillo de María León.

La vocalista de Playa Limbo aseguró para el medio digital El Junket, que el concepto de su proyecto fue planeado con meses de anticipación y destacó el trabajo creativo que existe detrás de “Magnetik”. “La gente que me conoce desde hace tantos años sabe el trabajo que he venido haciendo, sabe lo mucho que me involucro en la parte visual y conceptual”, afirmó.

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La cantante también dejó una frase que encendió nuevamente el debate. “Creo que cuando ves el concepto de alguien que lo tiene muy armado es justo eso, ¿no?... Y se nota cuando alguien lo quiere hacer improvisado o lo quiere hacer de último momento”. Sin hacer señalamientos directos, agregó: “Ustedes sacarán sus propias conclusiones”.

El origen de la controversia entre ambas cantantes

El lanzamiento de “No C Portarme Bien”, el nuevo sencillo de María León, desata una controversia en redes sociales por supuestas similitudes de concepto.

La discusión comenzó después del estreno de “No C Portarme Bien”, cuando usuarios en redes sociales señalaron supuestas similitudes con el concepto que Jass Reyes había preparado para “Magnetik”. Poco después, la cantante compartió publicaciones en Instagram en las que hablaba sobre la importancia de construir una identidad propia.

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En esos mensajes expresó que cada artista debe desarrollar una propuesta auténtica y lamentó que algunas personas se acerquen a ideas que otros ya habían trabajado. Además, dejó claro que no pensaba ignorar la situación, lo que alimentó las especulaciones entre los seguidores de ambas intérpretes.

Durante sus recientes declaraciones, Reyes insistió en que su concepto no surgió de manera improvisada. “Desde hace meses yo tenía mi concepto de ‘Magnetik’, que es precisamente un escorpión. Miren, hasta tengo mi tatuaje de escorpión”, explicó al defender el proceso creativo de su proyecto.

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María León respondió mostrando el desarrollo de su proyecto

María León respondió con un mensaje donde muestró capturas y fechas del desarrollo de “No C Portarme Bien” para respaldar que su idea también se planea con anticipación.

Tras la conversación que se generó en redes sociales, María León publicó un mensaje en el que explicó el origen de “No C Portarme Bien”. La cantante compartió capturas y fechas relacionadas con el desarrollo de su sencillo para respaldar que la idea también había sido planeada con anticipación.

Además, agradeció a las personas que participaron en la creación del proyecto y sostuvo que el concepto no fue un trabajo realizado desde tiempo atrás junto con su equipo.

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Aunque ninguna de las dos artistas ha confirmado que exista un enfrentamiento directo, las publicaciones y declaraciones de ambas mantienen vivo el debate entre sus seguidores.

Jass Reyes asegura que el tiempo respalda su trabajo

María León fue parte de Playa Limbo desde 2005 y hasta 2016, tras ello, Jass Reyes se incorporó a suplirla (Foto: Instagram)

Lejos de alimentar una confrontación abierta, Jass Reyes afirmó sentirse tranquila con el camino que ha construido en la música y aseguró que su trayectoria habla por sí sola.

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“Yo estoy muy orgullosa del trabajo que he venido haciendo desde hace años y creo que lo he venido demostrando también. Si nos vamos a tiempos, esto es algo que yo tenía preparado desde hace muchísimo”, declaró.

Las declaraciones de la intérprete reavivaron una conversación que también recuerda las comparaciones entre ambas artistas desde que María León dejó Playa Limbo en 2016 y Jass Reyes asumió la voz principal de la agrupación. Mientras las redes continúan debatiendo, ambas cantantes mantienen sus respectivas versiones sobre el desarrollo de sus proyectos.

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