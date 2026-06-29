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Sheinbaum elogia a Memo Ochoa y deja en manos de Aguirre su rol en el Mundial: “Se merecía ese homenaje”

El homenaje no solo marcó el final de una etapa para Ochoa sino también un momento de unión para la afición mexicana que celebró el legado del portero

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El homenaje no solo marcó el final de una etapa para Ochoa sino también un momento de unión para la afición mexicana que celebró el legado del portero. (Infobae México: Jovani Pérez)
El homenaje no solo marcó el final de una etapa para Ochoa sino también un momento de unión para la afición mexicana que celebró el legado del portero. (Infobae México: Jovani Pérez)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su apoyo al portero Guillermo Ochoa tras su despedida de la selección mexicana, luego de disputar algunos minutos en la victoria 3-0 frente a República Checa en el Mundial 2026. Sheinbaum consideró que el homenaje era merecido por la trayectoria de Ochoa con el equipo nacional:

“En el Mundial pasado se coronó y en este, pues merecía ese homenaje. Muy merecido que haya podido jugar esos minutos”, señaló la presidenta en su conferencia matutina.

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La mandataria también exhortó a la afición a respaldar al equipo nacional en sus próximos encuentros: “¿Qué queremos todas y todos los mexicanos? Que gane la Selección. Desearle la mejor de las suertes”

Sheinbaum respalda el ánimo de la Selección Mexicana rumbo a octavos

Claudia Sheinbaum Pardo de pie frente a un podio con dos micrófonos, la bandera de México al lado y el logo de Gobierno de México
Claudia Sheinbaum apoya a la selección mexicana. (Presidencia)

El tricolor, dirigida por Javier Aguirre, enfrenta este martes a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, torneo que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá.

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La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la confianza y el crecimiento mostrados por el equipo en sus más recientes partidos, al señalar que percibe un grupo seguro de sí mismo y en constante evolución:

“Sabemos además que tienen mucha confianza en sí mismos, están muy bien, que han ido mejorando y todos tenemos mucha fe y mucho corazón con nuestra Selección. Eso es en este momento lo más importante”, expresó.

Sheinbaum también elogió la trayectoria de Guillermo Ochoa, a quien describió como uno de los jugadores más queridos y emblemáticos del futbol mexicano, recordando sus destacadas actuaciones en varias Copas del Mundo:

“Además, me gusta mucho, es una gente muy querida también porque es un gran portero, la verdad”, afirmó.

La mandataria evitó opinar sobre el futuro de Ochoa en la selección nacional, dejando ese tema en manos del cuerpo técnico. “No sé si después va a jugar otra vez, ya dependerá del entrenador”, comentó.

Homenaje a Ochoa

Mundial 2026 - Rep Checa - México
Guillermo Ochoa fue homenajeado en el partido vs República Checa. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

El homenaje a Guillermo Ochoa durante el Mundial 2026 representa uno de los momentos más emotivos para el futbol mexicano en los últimos años cuando ingresó al campo en el minuto 78 del partido contra República Checa y recibió una ovación de pie por parte de los aficionados presentes en el estadio.

Los aplausos y cánticos se prolongaron durante varios minutos en reconocimiento a la trayectoria y logros del arquero con la selección nacional

Ochoa es considerado una de las figuras más emblemáticas en la historia del futbol mexicano Su carrera con el Tri abarca seis Copas del Mundo, un récord para un portero mexicano Comenzó a formar parte de la selección mayor desde 2004 y aunque asistió a los Mundiales de 2006 y 2010 sin jugar a partir de Brasil 2014 se consolidó como titular.

Su actuación ante el Scratch Du Oro en aquella edición, con atajadas clave frente a Neymar y otros delanteros, lo colocó en la memoria colectiva del futbol internacional

A lo largo de más de dos décadas Ochoa defendió la portería nacional en momentos clave como la obtención de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en diversas ediciones de la Copa Oro de la Concacaf.

El partido contra República Checa fue la ocasión elegida para que Ochoa se despidiera de la selección en una Copa del Mundo, ya que Javier Aguirre reconoció la importancia de que el arquero pudiera cerrar su historia con el equipo nacional en la cancha bajo el reconocimiento de la afición y sus compañeros.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como justo y merecido el homenaje y destacó el cariño y respeto que Ochoa se ganó dentro y fuera del campo

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