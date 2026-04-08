Buró de Crédito: cómo saber si ingresé a la lista este 2026

Solicitar múltiples créditos en poco tiempo puede afectar negativamente la calificación crediticia

La consulta y corrección del historial crediticio en el Buró de Crédito es gratuita una vez al año y estar dentro o no, incide directamente en el acceso a préstamos y servicios financieros en México, ya que instituciones y empleadores lo solicitan para evaluar riesgos y determinar la viabilidad de nuevos créditos.

La Sociedad de Información Crediticia, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recopila información sobre la puntualidad en los pagos, deudas existentes y comportamientos crediticios de personas y empresas, lo que permite a los potenciales acreedores anticipar riesgos de impago.

Dicho órgano otorga a cada ciudadano un Reporte de Crédito Especial sin costo una vez al año. La puntuación crediticia que emite el buró oscila entre 400 y 850 puntos, calculada a partir de datos sobre créditos solicitados, cumplimiento de pagos en servicios básicos o domiciliarios, así como historial de tarjetas y préstamos bancarios.

Este sistema, lejos de ser una “lista negra”, constituye una herramienta utilizada por bancos y empresas para analizar solicitudes de crédito.

Un buen historial en el Buró de Crédito abre puertas a financiamiento y empleo (Cortesía: Freepik)

La calificación crediticia incide sobre oportunidades laborales y financieras

Tener una mala nota en el Buró de Crédito no implica un veto permanente sobre futuros créditos. Muchas empresas solicitan la calificación crediticia durante el proceso de contratación, por lo que un historial negativo puede dificultar el acceso a ciertos empleos o servicios, mientras que un registro sin deudas o atrasos amplía las opciones.

Para consultar su situación personal, los usuarios pueden ingresar al portal oficial del organismo y, tras registrar RFC, CURP y número de teléfono, recibirán el informe por correo electrónico.

El sistema utiliza un semáforo digital:

verde para historial positivo

amarillo para detalles a revisar

rojo para morosidad o atrasos.

Si la información reportada es incorrecta, existe la opción de Corrección de información, que permite impugnar datos erróneos en línea o vía telefónica dentro de los treinta días posteriores a la consulta.

Cuando un usuario detecta errores en su reporte, debe presentar el Reporte de Crédito Especial actualizado (no mayor a 90 días), identificación oficial y documentación probatoria.

La institución financiera debe resolver la reclamación en un máximo de 29 días naturales. Si la respuesta es insatisfactoria, es posible añadir una Declarativa con la postura personal.

El reporte de crédito puede corregirse en caso de errores presentando documentación oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deudores: tiempos y condiciones para ser eliminado del registro

A pesar de la creencia de que la aparición en el Buró de Crédito es permanente, hay que aclarar que el registro de deudores se elimina automáticamente después de un periodo determinado, según el monto y las Unidades de Inversión (UDIS) adeudadas:

Deudas menores o iguales a 25 UDIS se eliminan al año;

entre 26 y 500 UDIS, a los dos años;

entre 501 y 1.000 UDIS a los cuatro años

Montos superiores a 1.000 UDIS, a los seis años (siempre que sean inferiores a 400 mil UDIS, no existan procesos judiciales ni fraude)

El valor de la UDIS se actualiza periódicamente conforme lo publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, lo que provoca que el monto mínimo para eliminación también varíe. Si el deudor comienza a cubrir sus adeudos, este comportamiento se refleja de inmediato en el historial, facilitando el acceso a nuevas oportunidades crediticias.

Para mejorar la calificación, se recomienda no solicitar múltiples créditos en periodos cortos, mantener saldos bajos en tarjetas y reducir los créditos activos a un máximo de tres. Priorizar el pago de deudas con tasas de interés altas también acelera la recuperación del puntaje.

Servicios gratuitos, reclamaciones y estafas vinculadas al Buró de Crédito

Si te ofrecen eliminar tu mala puntuación en el buró de crédito es una estafa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta anual gratuita requiere presentar el último estado de cuenta de una tarjeta de crédito vigente, junto con información de otros créditos activos. Quienes deseen conocer su puntaje numérico mediante la herramienta Mi Score deben abonar un costo adicional de $58.

Es fundamental, advertir que los servicios en línea que ofrecen eliminar o “borrar” registros del Buró de Crédito a cambio de pagos constituyen un fraude. El procedimiento oficial no acepta intermediarios ni pagos para adelantar la eliminación de antecedentes antes de los plazos legales.

La función del Buró de Crédito resulta central en la economía mexicana, pues regula la relación entre usuarios, bancos y empresas. La consulta constante del historial permite acceder a mejores condiciones de financiamiento y amparar derechos frente a registros incorrectos o desactualizados.