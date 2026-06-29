Destrozan a William Valdés por pedir reencuentro con CD9 tras fuerte crisis de integrantes: “Para que sean 4″

El presentador William Valdés ofrece declaraciones durante una entrevista. Se le ve de cerca, interactuando con un micrófono de espuma amarilla y detalles verdes. La primera imagen del video muestra al presentador junto a cinco jóvenes integrantes de la banda musical CD9, indicando el tema de la conversación. Es una cobertura de evento.

William Valdés enfrenta críticas en redes sociales luego de sugerir un reencuentro con CD9 durante una entrevista realizada por el conductor Ray Macías.

La propuesta ocurre mientras la banda atraviesa una etapa marcada por la salida de integrantes y acusaciones públicas. La reacción digital resalta la tensión que vive el grupo y el distanciamiento entre sus miembros originales.

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El comentario de Valdés surge tras la reestructuración de CD9, que actualmente opera con solo tres integrantes. Las declaraciones del ex miembro, difundidas en video, generaron una oleada de respuestas negativas, especialmente después de que en el diálogo reconociera que ya no mantiene contacto con la mayoría de los integrantes.

La declaración que desató la polémica

Durante la entrevista, Valdés relata: “Creo que si hubiera seguido en la música y no hubiera encontrado la pasión en la conducción, quizá mi carrera como solista habría despegado, como la de muchos de ellos. Estoy agradecido con la experiencia en CD9, fue la primera vez que trabajé en México y eso me marcó”. El conductor asegura que mantiene comunicación con el mánager y con Alan, pero se distancia del resto: “Obviamente se dieron muchas cosas. Yo me fui y ellos explotaron aquí”.

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En un momento clave, Valdés comenta: “El otro día le dije a Jesús: ‘Güey, pues hagamos un reencuentro, ¿no?’”, lo que provoca risas en el set. Agrega que, aunque sigue conectado en redes sociales y observa el trabajo de sus excompañeros, no tiene interés en regresar a la música: “Ya la dejo a un lado. O teatro musical, feliz”.

CD9 fusionó la pasión musical con el uso estratégico de entornos digitales para impulsar su popularidad juvenil en México. - (Instagram/@cd9)

El contexto: crisis interna y salidas de integrantes

La banda CD9 atraviesa una reconfiguración luego de que Bryan Mouque anunciara su salida para priorizar su salud mental y buscar nuevos proyectos personales. Mouque argumentó que necesitaba un cambio para expresarse con mayor libertad y cuidar tanto su salud física como mental.

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En paralelo, Freddy Leyva fue suspendido de las actividades del grupo tras ser señalado en redes sociales por presunto acoso. El señalamiento incluyó acusaciones de pedir dinero y fotografías íntimas a una seguidora, lo que llevó a la administración de CD9 a tomar distancia de Leyva mientras continúan las investigaciones.

Actualmente, la agrupación continúa con el resto de los integrantes, quienes han enfocado sus esfuerzos en lanzar nueva música y mantener la vigencia del proyecto. La salida y suspensión de dos miembros en un corto periodo de tiempo intensifican la percepción de inestabilidad alrededor de la banda.

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Reacciones a la propuesta de Valdés

La sugerencia de William Valdés sobre un posible reencuentro con CD9 generó rechazo inmediato en plataformas digitales. Usuarios consideran que, por la situación interna y la distancia entre los integrantes, un reencuentro resulta inviable. Varios mensajes señalan que la prioridad debería ser resolver los problemas internos antes de pensar en un regreso.

El propio Valdés reconoce la lejanía con algunos excompañeros y subraya su agradecimiento por el tiempo vivido en la agrupación. “Con Alan siempre he tenido una relación muy cercana”, afirma, pero matiza que no mantiene comunicación con los otros integrantes debido a los cambios que ocurrieron tras su salida.

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Comunicado de CD9 en redes sociales. (@CD9)

CD9 continúa con tres integrantes y busca nueva etapa

Después de los movimientos recientes, CD9 opera con tres integrantes activos y trabaja en consolidar una nueva etapa. La administración del grupo ha reiterado que el proyecto seguirá adelante y que están enfocados en el lanzamiento de nuevos sencillos para mantener el interés de su público.

La banda, que surgió como una de las propuestas juveniles más populares en la música pop mexicana, enfrenta el reto de reinventarse tras las salidas y la controversia que rodea a algunos de sus exmiembros. Hasta el momento, la estrategia se centra en fortalecer la imagen de los integrantes actuales y evitar pronunciamientos sobre la situación de quienes han dejado el grupo.

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