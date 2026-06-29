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Stéphen Eustaquio: de sufrir una lesión seria con Cruz Azul a conseguir el gol histórico que le dio el pase a Canadá a los octavos de final del Mundial 2026

El representativo de la hoja de maple espera por Marruecos o Países Bajos para conocer a su rival en octavos de final

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El representativo de la hoja de maple espera por Marruecos o Países Bajos para conocer a su rival en octavos de final. (AP Foto/Manu Fernandez)
El representativo de la hoja de maple espera por Marruecos o Países Bajos para conocer a su rival en octavos de final. (AP Foto/Manu Fernandez)

Stéphen Eustaquio se convirtió en figura para la selección de Canadá al marcar el gol que aseguró el pase a los octavos de final ante Sudáfrica.

El mediocampista entró a los libros de historia del futbol canadiense con esa anotación en los últimos minutos del partido, consolidándose como uno de los referentes del cuadro de la hoja de maple.

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Pocos recuerdan que Eustaquio tuvo un breve paso por Cruz Azul en la Liga MX. Su caso es recordado porque apenas disputó unos partidos antes de salir del club, tras sufrir una lesión de ligamentos que frenó su adaptación y desarrollo en el futbol mexicano.

La lesión que cambió el rumbo de su carrera

Stephen Eustaquio es recordado por sufrir una lesión de ligamento cruzado cuando estaba con Cruz Azul. (Stephen Eustaquio)
Stephen Eustaquio es recordado por sufrir una lesión de ligamento cruzado cuando estaba con Cruz Azul. (Stephen Eustaquio)

El episodio más complicado para Stephen Eustaquio en el futbol profesional ocurrió pocos días después de fichar con Cruz Azul cuando el 6 de enero de 2019, durante su debut oficial ante Xolos de Tijuana, el mediocampista sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda.

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Los exámenes médicos confirmaron el diagnóstico más adverso: además de la rotura ligamentaria, el futbolista presentaba una lesión de menisco, lo cual lo obligó a someterse a una cirugía y encarar una rehabilitación estimada en ocho meses.

Esta lesión puso fin a su etapa con el equipo cementero, ya que no volvió a disputar encuentros oficiales con el club mexicano.

El repunte de su carrera

(REUTERS/Matthew Childs)
(REUTERS/Matthew Childs)

El impulso en la carrera de Stephen Eustaquio llegó después de superar la lesión sufrida en México. Tras su salida de Cruz Azul, el mediocampista firmó con el Paços de Ferreira de la Primeira Liga de Portugal.

En este club, encontró la estabilidad y continuidad que necesitaba tras una larga etapa de recuperación.

Con el Paços de Ferreira, Eustaquio se consolidó rápidamente como titular. Su capacidad para recuperar balones y organizar el juego desde el mediocampo llamó la atención de la liga portuguesa.

Durante varias temporadas, acumuló minutos y experiencia, aportando tanto en defensa como en ataque, y convirtiéndose en una figura relevante para su equipo.

El rendimiento mostrado en el Paços le abrió las puertas del Porto, uno de los equipos más importantes de Portugal.

Con los dragones, Eustaquio sumó títulos nacionales y participó en competiciones europeas, incluyendo la Liga de Campeones de la UEFA.

Paralelo a su crecimiento en el futbol de clubes, Eustaquio se volvió pieza clave en la selección de Canadá. Debutó como internacional y, gracias a sus actuaciones en Europa, fue ganando protagonismo hasta convertirse en capitán.

Su liderazgo y regularidad en el mediocampo resultaron decisivos para que Canadá alcanzara fases históricas en torneos internacionales, incluida la clasificación a octavos de final en el Mundial 2026, consolidando su nombre en la historia reciente del futbol canadiense.

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