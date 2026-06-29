México

Precios de las monedas de oro y plata del 29 de junio: qué esperar

El valor de estas piezas cambia constantemente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

Guardar
Google icon
El precio de las monedas de oro y plata hoy (Infobae)
El precio de las monedas de oro y plata hoy (Infobae)

El oro y la plata son dos codiciados metales preciosos en los que mucha gente confía a la hora de hacer una inversión que resista, un poco más, los estragos de la inflación que golpea a prácticamente todo el mundo.

La forma más común para hacerse del oro y plata es a través de monedas, cuyo valor cambia constantemente debido a la cotización de ambos metales preciosos a nivel internacional y el tipo de cambio del peso frente al dólar.

PUBLICIDAD

Por eso, en Infobae México damos a conocer la cotización de las monedas de oro y plata. Estos son los precios para este lunes 29 de junio.

Centenarios y onzas

Varios bancos forman parte de los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

Estas instituciones bancarias publican en sus páginas oficiales el valor de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, el cual actualizan constantemente.

PUBLICIDAD

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Citibanamex incluye en su sección de divisas el precio del Centenario de oro, el cual compra en 74.600 pesos y vende en 87.600 pesos, este lunes.

Banco Azteca, por su parte, tiene el valor de la Onza Libertad de plata, que compran por 998 pesos y venden en 1.168 pesos, este 29 de junio.

Mientras que Banorte tiene todo un apartado de metales en el que cotiza el Centenario de oro a 71.283 pesos en compra y 97.378 pesos en venta; el Azteca de oro en 30.026 pesos la compra y 39.073 la venta; el Hidalgo de oro en 15.013 pesos en compra y 19.537 pesos en venta; y la Onza libertad de plata en 1373.4 pesos la venta y 864.35 pesos la compra, para hoy.

BanRegio únicamente incluye el precio de venta del Centenario de oro y de la Onza Liberad de plata, en 93.832 pesos y 1295 pesos, respectivamente, este lunes.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si buscas comprar o vender ya sea oro o plata, debes de saber que existen una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que varían dependiendo el distribuidor.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, sobre todo cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender deben que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio del Centenario de Oro en MéxicoPrecio de la Onza de Plata en MéxicoFinanzasEconomíaMéxico-noticiasÚltimas actualizacionesPrecio Monedas Mexicanas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Selección de Sudáfrica se va satisfecha tras quedar eliminada del Mundial y haber hecho historia: “Habría sido un pequeño milagro”

El equipo Bafana Bafana clasificó por primera vez a la instancia de eliminación directa

Selección de Sudáfrica se va satisfecha tras quedar eliminada del Mundial y haber hecho historia: “Habría sido un pequeño milagro”

Sheinbaum revela qué le insistió a Felipe VI: “Lo más importante para México no es el perdón, es la identidad”

Este lunes en conferencia matutina, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el avance de posturas ultraconservadoras

Sheinbaum revela qué le insistió a Felipe VI: “Lo más importante para México no es el perdón, es la identidad”

Topos Tlatelolco pide centrarse en víctimas de Venezuela tras terremotos y desconoce a Héctor “El Topo Mayor” Méndez

La asociación señala que las disputas públicas desvían el foco de las víctimas y la coordinación con autoridades, y solicita consultar solo sus canales institucionales ante versiones difundidas en redes sociales

Topos Tlatelolco pide centrarse en víctimas de Venezuela tras terremotos y desconoce a Héctor “El Topo Mayor” Méndez

A 17 años del incendio de la Guardería ABC: IMSS entregará evidencia a la FGR por orden de Sheinbaum

En días pasados el Ministerio Público Federal informó que seguirá el proceso penal contra dos exfuncionarios del IMSS implicados en el caso

A 17 años del incendio de la Guardería ABC: IMSS entregará evidencia a la FGR por orden de Sheinbaum

“Familia, patria y libertad”: Sheinbaum cuestiona que el PAN use esas consignas y las pone en duda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum calificó como “hipócrita” el nuevo proyecto de la derecha y aseguró que sus propuestas buscan regresar al país al pasado neoliberal

“Familia, patria y libertad”: Sheinbaum cuestiona que el PAN use esas consignas y las pone en duda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué es la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, el grupo que surgió para enfrentar a Los Zetas en Tamaulipas

Qué es la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, el grupo que surgió para enfrentar a Los Zetas en Tamaulipas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de junio: catean vinaterías en Irapuato por muertes vinculadas a consumo de alcohol adulterado

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

Vinculan a proceso a David “N”, presunto miembro de Los Demonios del Cártel de Sinaloa

Autoridades de Baja California prometen que no habrá impunidad tras asesinato de dos agentes de la FESC

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris denuncia cobro inesperado en restaurante del chef Salt Bae de CDMX: “Me la aplicaron bien”

Aldo de Nigris denuncia cobro inesperado en restaurante del chef Salt Bae de CDMX: “Me la aplicaron bien”

Actual vocalista de Playa Limbo rompe el silencio tras presunto plagio de María León: “Saquen sus conclusiones”

Gomita se burla de Gala Montes tras propuesta de paz a Adrián Marcelo y le recuerda: “Te falta mucho papá”

Destrozan a William Valdés por pedir reencuentro con CD9 tras fuerte crisis de integrantes: “Para que sean 4″

Karely Ruiz estalla contra quienes criticaron su cirugía de busto y lanza feroz respuesta

DEPORTES

Sheinbaum elogia a Memo Ochoa y deja en manos de Aguirre su rol en el Mundial: “Se merecía ese homenaje”

Sheinbaum elogia a Memo Ochoa y deja en manos de Aguirre su rol en el Mundial: “Se merecía ese homenaje”

Selección de Sudáfrica se va satisfecha tras quedar eliminada del Mundial y haber hecho historia: “Habría sido un pequeño milagro”

Daniel Gómez se lleva la medalla de oro en los 3000 m con obstáculo dentro del Panamericano de Atletismo

Agenda completa de los atletas mexicanos en julio y agosto: boletos a Juegos Olímpicos en disputa

Stéphen Eustaquio: de sufrir una lesión seria con Cruz Azul a conseguir el gol histórico que le dio el pase a Canadá a los octavos de final del Mundial 2026