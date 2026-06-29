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Gomita se burla de Gala Montes tras propuesta de paz a Adrián Marcelo y le recuerda: “Te falta mucho papá”

La conductora y comediante retoma la polémica y cuestiona el ambiente de doble moral que rodea a la discusión entre ambos personajes

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Gomita se burla de Gala Montes tras propuesta de paz a Adrián Marcelo y le recuerda: “Te falta mucho papá” (RS)
Gomita se burla de Gala Montes tras propuesta de paz a Adrián Marcelo y le recuerda: “Te falta mucho papá” (RS)

La reciente propuesta de Gala Montes para reconciliarse con Adrián Marcelo tras su enfrentamiento en el reality La Casa de los Famosos México provoca nuevas reacciones en redes sociales, especialmente por los comentarios de Gomita en su podcast.

La conductora y comediante retoma la polémica y cuestiona el ambiente de doble moral que rodea a la discusión entre ambos personajes, señalando que a ella le exigen explicaciones que a otros no.

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Gomita ironiza sobre la reconciliación entre Gala y Adrián

En su espacio para redes sociales, Gomita aborda la noticia de la posible tregua entre Gala Montes y Adrián Marcelo. Según la conductora, ambos buscan perdonarse si la Selección Mexicana avanza a los cuartos de final en el Mundial 2026.

Entre bromas y comentarios ácidos, Gomita reproduce el diálogo entre los protagonistas: “Gala dijo: ‘Ya vamos a perdonarnos si México gana’. Y entonces Adrián dijo: ‘Para hacer las paces chido, mejor a cuartos’”.

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La comediante utiliza el espacio para cuestionar la forma en que se castiga o se tolera el comportamiento de figuras públicas. “Todo lo que se dijeron allá… porque ellos no se las arman de pedo como a mí. Todo lo que se dijeron adentro y todo lo que pasó”, dice Gomita, sugiriendo que el trato no es igual para todos en el medio.

Adrián Marcelo y Gala Montes
Adrián Marcelo y Gala Montes. (ViX)

Recordatorio familiar y ambiente tóxico: “Te falta mucho papá”

Gomita recuerda uno de los momentos más tensos entre Gala Montes y Adrián Marcelo dentro del reality, cuando él le lanza la frase: “Te falta mucho papá, ¿eh?”. La comediante señala que ese tipo de comentarios le resultan familiares por su propia experiencia personal: “Para ella era normal. Para mí era normal. Esto como que guau, todo chido. Para ella era normal”.

Durante el podcast, Gomita también hace referencia a una de las acusaciones más fuertes en la discusión: “Gala le dijo: ‘Y tu vieja estaba allá afuera abriéndole las patas a otro güey’. Yo me quería reír, pero me aguanté”. La comediante utiliza el ejemplo para evidenciar el tono de los intercambios y cómo forman parte de ambientes familiares “tóxicos” que, según su testimonio, no le resultan ajenos.

La conversación gira hacia la normalización de conflictos familiares: “Parece cuando se iban a pelear la casa mi papá, mi hermano, su hermana y mi tío. ¿Verdad que para nosotros era un ambiente muy normal?”.

El origen del conflicto: salud mental y acusaciones personales

La pelea entre Gala Montes y Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México en 2024 se distingue por el uso de temas sensibles como herramienta de ataque. Adrián Marcelo cuestiona el diagnóstico de depresión de la actriz, sugiriendo que es una actuación y que “entra y sale del estado de ánimo como un botón”. Además, toca aspectos de la infancia y la relación familiar de Gala Montes, llegando a afirmar que “le faltaba mamá”.

Durante una gala de eliminación, la conductora Odalys Ramírez confronta a Adrián Marcelo por una frase polémica: “una mujer menos para maltratar”. El conductor se defiende alegando que fue ironía, pero Gala Montes lo encara en vivo y lo acusa de ejercer violencia de género de forma sistemática.

Propuesta de paz condicionada al fútbol mexicano

Después de casi dos años de enemistad mediática, surge una propuesta de reconciliación condicionada al desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Gala Montes publica un video donde se muestra dispuesta a perdonar y hacer las paces si el equipo nacional se corona campeón.

Adrián Marcelo cuestionó a Gomita por insistir en un triángulo amoroso entre ella, Gala Montes y Agustín Fernández
Adrián Marcelo cuestionó a Gomita por insistir en un triángulo amoroso entre ella, Gala Montes y Agustín Fernández. (@MrDoctor, Vix+)

La respuesta de Adrián Marcelo no se hace esperar y, aunque en tono de broma le responde “Te amo, Gala”, matiza la propuesta en su canal de YouTube. Señala que la condición de ganar la Copa del Mundo es irreal y sugiere una meta más alcanzable: hacer las paces si México llega a cuartos de final. Además, propone realizar una actividad conjunta con causa benéfica para formalizar la reconciliación.

Reacción del público y doble rasero en redes sociales

Gomita cierra su intervención invitando a los seguidores a opinar si Gala y Adrián deben perdonarse o no. Además, llama la atención sobre la diferencia de trato en redes sociales: “A mí me la hicieron de tos por todo. Entonces, ahí también vayan a hacerla de tos, yo digo que la vayan a hacer de tos”.

La discusión entre Gala Montes y Adrián Marcelo evidencia la permanencia de dinámicas de confrontación personal en la televisión mexicana. La propuesta de paz condicionada al fútbol y la reacción de figuras como Gomita muestran la complejidad de los vínculos y la dificultad para cerrar capítulos en la esfera pública.

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