El desayuno suele estar asociado con la avena como sinónimo de saciedad y control de peso.
Sin embargo, existen otros alimentos capaces de ofrecer energía sostenida, mantener el apetito a raya y apoyar los objetivos de pérdida de grasa.
Especialistas en nutrición coinciden en que la clave está en combinar proteína, fibra y grasas saludables en la primera comida del día.
Estas opciones permiten variar el menú sin sacrificar el bienestar ni la sensación de llenura durante la mañana.
5 desayunos igual de saciantes que la avena pero que ayudan a perder grasa
Como mencionamos antes, existen otras opciones igual de saciantes que la avena y que pueden ayudar en la pérdida de grasa. De acuerdo con especialistas en nutrición de la Escuela de Nutrición de Harvard, Mayo Clinic y el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre las mejores opciones destacan:
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1.Huevos con verduras: Combinan proteína y grasas saludables, lo que ayuda a mantener la saciedad y a evitar picos de glucosa. Este tipo de desayuno favorece la estabilidad metabólica y la energía sostenida en la mañana.
2.Licuado verde integral (espinaca, plátano, bayas, yogur natural): La fibra insoluble de los vegetales y frutas aporta saciedad y regula el tránsito intestinal. Además, los antioxidantes naturales de las bayas y la ausencia de azúcares añadidos ayudan a evitar picos de insulina y a sostener la energía.
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3.Desayuno con camote y proteína: El camote hervido o asado en porción medida (100 a 150 gramos), combinado con huevos, yogur natural, queso bajo en grasa o brotes de soya, aporta fibra y energía. Esta mezcla estabiliza el azúcar en sangre y prolonga la saciedad.
4.Huevos con jamón o pavo, y verduras: Un desayuno alto en proteína (huevos, jamón de pavo) con fibra (verduras) ayuda a controlar el apetito y mantiene la energía estable durante la mañana.
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5.Yogur natural con fruta fresca, semillas y frutos secos: La combinación de proteína (yogur), fibra (fruta, semillas) y grasas saludables (nueces, almendras) genera saciedad y reduce el deseo de comer entre horas.
El desayuno mexicano alto en fibra y proteína que reduce el colesterol, el azúcar en la sangre y ayuda a bajar de peso
Además de las opciones anteriores, existen otro desayuno que se presenta como la opción ideal para empezar bien el día. Se trata de un típico desayuno mexicano de huevo con nopales el cual reduce el colesterol y ayuda a controlar el azúcar en sangre cuando se prepara con métodos sencillos, de acuerdo con la Secretaría de Salud.
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La combinación también aporta proteína de alta calidad, fibra soluble y micronutrientes, por lo que funciona como una opción práctica y económica para quienes buscan mantener un peso saludable, formar masa muscular y empezar el día con energía.
El principal valor del platillo está en el equilibrio entre dos efectos nutricionales: la proteína del huevo favorece la construcción y reparación muscular, mientras que la fibra del nopal aumenta la saciedad y ayuda a moderar la absorción de glucosa y colesterol.
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Esa mezcla explica por qué este desayuno aparece como una alternativa útil para controlar el apetito entre comidas sin elevar de forma innecesaria el consumo calórico.
Según la dependencia federal, el huevo es una de las mejores fuentes de proteína completa porque aporta todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Eso lo vuelve un alimento útil después del ejercicio o de las actividades diarias, tanto para aumentar como para conservar masa muscular.
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Los nopales, por su parte, tienen bajo contenido de carbohidratos y concentran fibra soluble. Esa característica ayuda a regular la absorción de glucosa, mantener más estables los niveles de azúcar en la sangre y puede ser de utilidad en personas con diabetes o con resistencia a la insulina.
El mismo platillo también se relaciona con el control del colesterol. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el nopal contiene fibra y compuestos antioxidantes que pueden reducir la absorción de colesterol en el intestino.
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Sobre el huevo, la información oficial señala que, aunque contiene colesterol, estudios recientes indican que su consumo moderado no eleva el colesterol en la mayoría de las personas sanas. Al combinarse con nopal, el efecto sobre este indicador sería todavía menor.
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