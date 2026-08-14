La Asociación Mexicana de Futbolistas emite su postura por la desaparición del descenso en la Liga MX

Los Alacranes regresaron a la Expansión Mx en medio de la situación donde no hay ascenso y descenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) reveló su posicionamiento ante la coyuntura que enfrenta el Futbol Mexicano respecto a la eliminación del ascenso y descenso en la Liga Mx a partir de la presente campaña 2026-27.

En un reporte oficial, la organización independiente enfatiza la importancia de respaldar a los futbolistas de la Liga de Expansión Mx, quienes han sido los principales afectados por la decisión de excluir este sistema deportivo que, en su momento, marchó como una decisión temporal para atender la situación financiera de los clubes del entonces Ascenso Mx.

La AMFpro señala que el debate sobre el sistema del ascenso y descenso es un proceso que se ha extendido desde hace seis años, durante los cuales se tomaron distintas decisiones desde diversos ámbitos del Futbol Nacional, alterando las condiciones de competencia, lo que ha generado consecuencias directas para los futbolistas profesionales.

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Cabe señalar que la postura de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) no está determinada por los intereses de los clubes de la Liga ni de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), sino por los intereses y la voluntad de las y los futbolistas profesionales.

“Cuando una situación requiere una postura, manifestación o acción colectiva, la obligación es escuchar primero a nuestros afiliados, conocer las distintas voces y construir una posición que realmente los represente. Por ende, una acción colectiva de los jugadores debe surgir precisamente de una decisión conjunta de los propios futbolistas”, sugiere la AMFpro.

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Un comunicado oficial de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) presenta la postura de la organización sobre el ascenso y descenso en el futbol nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Creemos en un modelo deportivo en el que la competencia y el desarrollo formen parte fundamental del crecimiento del Futbol Mexicano. Por ello, es importante precisar que el debate sobre el ascenso y descenso no comenzó hoy, es un proceso que lleva aproximadamente seis años y durante el cual se han tomado distintas decisiones, desde diferentes ámbitos de nuestro futbol, que han modificado las condiciones de competencia con consecuencias directas para las y los futbolistas profesionales”, agregó la Asociación.

Asimismo, subrayan que “las y los futbolistas no generaron esta situación y tampoco es justo trasladarles hoy la responsabilidad de resolverla”.

Ante cualquier situación que requiera una postura colectiva, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro), la organización sostiene que primero debe escucharse a sus afiliados, conocer las distintas voces y construir una posición que realmente los represente.

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Además, el organismo considera indispensable que se garantice la obligación de consultar previamente a las y los futbolistas profesionales, con respecto a cualquier cambio o modificación que impacte directamente en su actividad laboral y también deportiva.

Incluso, la AMFpro sostiene que la voz de los futbolistas debe estar presente en toda discusión que busque definir el futuro del Futbol Mexicano, insistiendo en que cualquier avance debe construirse mediante la participación de todos los involucrados.

Para concluir, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) afirma que continuará trabajando para que la voz y los derechos de las y los futbolistas profesionales sean escuchados y defendidos, ya que su participación se debe considar de manera permanente en las decisiones que marcan el rumbo del futbol en México.

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Clubes de la Liga de Expansión Mx apelan ante el TAS

La Universidad de Guadalajara y otros planteles de la Liga de Expansión apelaron ante el TAS (X / Leones Negros de la UdeG)

El miércoles 12 de agosto se supo a través de un reporte de prensa que los equipos de la Liga de Expansión Mx, puntualmente: Leones Negros UdeG, Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas y Cancún FC apelaron ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para que el ascenso y descenso vuelva al Futbol Mexicano.

“El procedimiento arbitral ante el TAS se encuentra actualmente en curso. Por ende, no realizaremos mayor comentario al respecto”, se lee en el comunicado conjunto que los clubes de la Expansión Mx difundieron en redes sociales, al estar en contra de la decisión del Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de eliminar el ascenso y descenso aparte de aprobar reglamentos de competencia implementando dicha medida.

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Jorge Álvarez Máynez exige investigar la eliminación del ascenso y descenso

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano pide investigar la eliminación del ascenso y descenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El excandidato a la Presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, actual coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano envió una petición ante la Comisión Nacional Antimonopolio para que se investigue la eliminación del ascenso y descenso en el Futbol Mexicano.

El documento dirigido a Andrea Marván Saltiel, comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio y firmado por Jorge Álvarez Máynez, expone una solicitud de análisis e investigación sobre posibles actos monopólicos y violaciones a principios constitucionales, derivados de la eliminación del sistema de ascenso y descenso, entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX, responsabilidad de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

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“Con fundamento en los artículos: 1º, 4º, 5º, 8º, 25, 28, 35 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco a solicitar se analice e investigue los posibles actos monopólicos y violaciones a principios constitucionales, derivados de la eliminación del sistema del ascenso y descenso entre la Liga Mx y la Liga de Expansión Mx, por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF)”, solicitó el político mexicano Jorge Álvarez Máynez.

¿Por qué desapareció el ascenso y descenso en México?

La Liga de Expansión Mx no cuenta con ascenso y la Liga Mx no tiene descenso. (X / Liga BBVA Expansión MX )

La disposición del artículo 35 del reglamento de competencia, según los dirigentes, fue instaurada con el objetivo de consolidar la base económica y administrativa de los clubes pertenecientes a la antes llamada Liga de Ascenso Mx.

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Los representantes indicaron que la aplicación de esta norma responde al imperativo de atender las serias dificultades financieras, los problemas de infraestructura y la falta de sostenibilidad que aquejan a las entidades de la hoy Liga de Expansión Mx.

De acuerdo con las autoridades, la coyuntura crítica en la que se encontraban los equipos de la Segunda División, motivó la puesta en marcha de acciones normativas orientadas a garantizar la factibilidad y el desarrollo organizativo dentro del ámbito competitivo.

Los directivos de la Federación Mexicana de Futbol y la Liga Mx señalaron que el nuevo modelo permitiría a los clubes de la Expansión Mx ingresar a un fondo de apoyo económico, con el objetivo de sanear sus finanzas, profesionalizar su gestión y mejorar la infraestructura.

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Es por eso que, durante los últimos seis años, se estableció que ningún equipo de la Primera División perdería la categoría y los clubes de la Liga de Expansión Mx no tendrían la oportunidad de subir al Máximo Circuito mientras se implementaban las reformas estructurales.

Pero después de varios años de espera, los altos mandos finalmente decretaron que no habrá ascenso ni descenso, lo que podría afectar la competitividad y el desarrollo del Futbol Mexicano a partir de este año.