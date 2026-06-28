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La planta que neutraliza el olor a cocina y que resiste el calor y la grasa

Esta planta aporta beneficios en la calidad del aire y reduce la presencia de compuestos tóxicos en el hogar

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Una mujer sonriente con delantal sostiene una planta lengua de suegra en una maceta. Se ven otras plantas, estantes de cocina y ventanas.
La lengua de suegra ayuda a neutralizar olores persistentes en espacios cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el entorno de la cocina, donde el calor, la grasa y los olores persistentes desafían la supervivencia de casi cualquier especie vegetal, la Sansevieria trifasciata —conocida como lengua de suegra— muestra una capacidad singular para filtrar el aire sin sucumbir a las condiciones extremas.

Estudios como el Clean Air Study de la NASA sugieren que esta planta puede contribuir a la reducción de compuestos tóxicos en espacios cerrados, aunque la eficacia real depende del contexto doméstico y no iguala los resultados de laboratorio.

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Adaptación fisiológica mantiene a la Sansevieria activa frente al calor y la grasa

La estructura de la Sansevieria incluye hojas suculentas, rígidas y cubiertas por una cutícula cerosa gruesa.

Este diseño permite repeler la grasa y el polvo presentes en el aire de la cocina.

Su metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM) posibilita el cierre de estomas durante el día para minimizar la pérdida de agua, abriéndolos por la noche para el intercambio gaseoso, absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno.

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Esta estrategia fisiológica explica por qué la planta conserva su vigor durante el uso intensivo de hornos y sartenes, mientras otras especies sufren deshidratación o asfixia estomática.

Según los experimentos de la NASA, la Sansevieria habría logrado reducir hasta 50% de benceno y una parte significativa de formaldehído en cámaras controladas en tan solo 24 horas. Sin embargo, los ensayos se realizaron bajo condiciones muy distintas a las de una cocina común.

Maceta con lengua de suegra, planta ornamental, hojas alargadas, decoración interior, purificación ambiental, planta resistente, suculenta verde, hogar natural - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Sansevieria trifasciata destaca por su estructura cerosa y metabolismo nocturno, lo que le permite eliminar benceno y formaldehído en cocinas con poco mantenimiento y alto uso de hornos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sansevieria puede ayudar a neutralizar olores y compuestos tóxicos

El aire de la cocina contiene compuestos como benceno, formaldehído, óxidos de nitrógeno y xileno, presentes por combustión y productos de limpieza.

La Sansevieria absorbe parte de estos contaminantes y los metaboliza, ya sea por las hojas o mediante microorganismos en la rizosfera que degradan sustancias en el sustrato.

En ambientes domésticos, la contribución de la Sansevieria a la eliminación de olores y compuestos nocivos puede ser constante pero limitada.

La planta actúa como filtro natural durante periodos en que no es posible ventilar el espacio. Aun así, la ventilación mecánica o el uso de extractores sigue siendo indispensable en presencia de grandes cantidades de grasa o humo.

Distintos especialistas en fisiología vegetal señalan que, aunque la Sansevieria puede mejorar la percepción de frescura en el ambiente, su acción es gradual y depende de factores como el tamaño de la planta, el volumen de aire y la frecuencia de exposición a contaminantes.

La presencia de más ejemplares o la combinación con otras especies puede incrementar el efecto purificador, aunque nunca sustituye una ventilación adecuada.

Resistencia y bajo mantenimiento distinguen a la Sansevieria

La lengua de suegra sobrevive en condiciones que eliminan a la mayoría de las plantas ornamentales. Tolera sequía, baja luminosidad y variaciones de temperatura.

Requiere un riego mensual y soporta periodos prolongados sin atención especial, sin perder su capacidad filtrante.

La acumulación de grasa sobre las hojas afecta poco su funcionamiento, aunque se recomienda limpiar la superficie con agua destilada y un paño de microfibra para mantener la eficiencia del intercambio gaseoso.

Para optimizar su desarrollo, se recomienda evitar la exposición directa a la luz solar durante las horas más intensas, ya que, aunque tolera el calor, puede sufrir quemaduras en las puntas de las hojas.

La elección de una maceta con buen drenaje y el uso de sustratos ligeros también favorecen el crecimiento y previenen enfermedades radiculares.

Maceta con lengua de suegra, planta ornamental, hojas alargadas, decoración interior, purificación ambiental, planta resistente, suculenta verde, hogar natural - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La lengua de suegra sobrevive en condiciones que eliminan a la mayoría de las plantas ornamentales. Tolera sequía, baja luminosidad y variaciones de temperatura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación y la seguridad son clave para aprovechar la Sansevieria en la cocina

Las hojas de la Sansevieria pueden ser tóxicas si son ingeridas por mascotas o niños pequeños.

Por ello, conviene colocarla en repisas superiores o rincones protegidos, lejos del alcance directo.

El sitio ideal es un área con luz indirecta y exposición ocasional a corrientes de aire caliente, como cerca de hornos o estufas, donde pueda interceptar la columna de aire cargada de olores.

En departamentos pequeños o cocinas sin ventanas, la Sansevieria se convierte en una aliada para reducir la sensación de encierro y mejorar la calidad del aire.

Aun así, los especialistas recomiendan mantener las medidas generales de higiene y ventilación, y no confiar únicamente en las plantas para la purificación ambiental.

La Sansevieria complementa la tecnología y otras especies resistentes

Ninguna planta sustituye un sistema de ventilación o extractores en cocinas con emisiones elevadas.

La Sansevieria funciona como complemento, maximizando la limpieza del aire y la neutralización de olores difíciles.

Su combinación con otras especies resistentes, como Chlorophytum comosum y Spathiphyllum wallisii, amplía el espectro de contaminantes que pueden ser neutralizados.

Esta sinergia requiere protocolos de mantenimiento cuidadosos y evitar productos agresivos para la limpieza foliar.

Infografía con una planta Lengua de suegra en una maceta sobre la encimera de una cocina, junto a texto e íconos que detallan sus usos y cuidados.
Beneficios de la planta Lengua de suegra para purificar el aire y reducir olores en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por las plantas purificadoras de aire ha crecido en años recientes, impulsado por la búsqueda de soluciones naturales ante la contaminación en espacios cerrados.

La Sansevieria, por su resistencia y facilidad de cuidado, se mantiene como una de las opciones más valoradas para cocinas y otros ambientes hostiles del hogar.

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