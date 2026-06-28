Samuel García regalará cerveza por el Mundial 2026 en Nuevo León: estas son las sedes y fechas

El gobernador Samuel García saluda a los asistentes en el Fan Fest de Nuevo León, un evento concurrido por aficionados al fútbol en el Parque Fundidora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, continúa en “modo party” por la Copa del Mundo 2026, así que compartió, desde su cuenta oficial en ‘X’, lo que calificó como “noticia bomba” para los ciudadanos y visitantes del estado. Tras un acuerdo para celebrar en grande, el mandatario confirmó que se regalará cerveza y comida durante los partidos de este domingo y lunes.

Para lograr esta iniciativa, el gobierno estatal concretó una alianza con Grupo Modelo. García Sepúlveda agradeció a la cervecera: “Quiero agradecer a Grupo Moelo, que nos ha estado ayudando”.

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Sedes en las que se podrá consumir cerveza gratis

El gobernador detalló que las bebidas estarán disponibles en distintas sedes, incluyendo el Parque Fundidora Fan Fest, el Parque del Agua y la Macroplaza.

Entre las opciones de cervezas que se ofrecerán a los aficionados y asistentes se encuentran Corona, Michelob y Michelob Zero; esta última fue destacada por el gobernador como su favorita de él y de su esposa, Mariana Rodríguez.

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El gobernador de Nuevo León anunció una campaña promocional al aire libre. Detalla la distribución gratuita de cervezas de las marcas Corona, Michelob y Michelob ZERO en el Parque Fundidora Fan Fest, Parque del Agua y Macroplaza. Los eventos mencionados incluyen conciertos, partidos de fútbol y una caravana. También se hace referencia a la disponibilidad de alimentos.

El líder regiomontano prometió que habrá opciones para quienes deseen cerveza con alcohol, que se servirá “bien fría”, así como para quienes prefieren la versión sin alcohol.

La meta es ambiciosa: tras haber estado entregando entre 5 mil y 7 mil cervezas diarias en el Parque del Agua, el gobierno va “all in” y buscará repartir 20 mil cervezas, de acuerdo con el mandatario estatal.

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Gastronomía local gratuita en Nuevo León

Además de la bebida, el ambiente de celebración —descrito por el gobernador como “modo party”— incluirá comida gratis para los asistentes. El menú resaltará la gastronomía regional, ofreciendo:

Tacos

Cabrito

Glorias de Linares

Pan de Bustamante

Calendario de actividades y partidos

El gobernador también compartió la agenda de conciertos y actividades deportivas que acompañarán estas celebraciones tanto el domingo 28 como el lunes 29 de junio:

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El gobierno estatal confirma que este domingo y lunes se regala cerveza gratis durante los partidos para ciudadanos y visitantes en Nuevo León. | FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Domingo: Desde temprano habrá música a cargo de Santos Bravos, Enrique Iglesias y un DJ Holandés , así como la transmisión del partido Sudáfrica vs Canadá .

Lunes: Habrá transmisión de los partidos Brasil vs Japón a las 11:00 a.m. y Alemania vs Paraguay a las 4:00 p.m. Además, en el estadio local se llevará a cabo el encuentro Holanda vs Marruecos.

Martes: Las celebraciones continuarán en el Fundidora Fan Fest para apoyar a la selección mexicana, donde el gobernador auguró que “gana México” frente a Ecuador. .

El mandatario invitó a la ciudadanía a vivir la fiesta y cerrar “con broche de oro” en Nuevo León.