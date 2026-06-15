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La planta que absorbe el monóxido de carbono en interiores y que la NASA recomienda tener en casa

Investigadores de la NASA documentaron que algunas especies vegetales ayudan a eliminar contaminantes comunes en interiores

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Una planta listón en maceta de terracota sobre un alféizar de madera, con una silla y otras plantas al fondo. Partículas y burbujas flotan alrededor de la planta.
Un estudio de la NASA comprobó que algunas plantas de interior pueden reducir monóxido de carbono y otros contaminantes en espacios cerrados mediante mecanismos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1989, la NASA realizó un estudio para identificar especies vegetales que contribuyen a mejorar la calidad del aire en ambientes cerrados.

El listón, conocido como Chlorophytum comosum y popularmente llamado malamadre, cinta o araña, figura entre las plantas seleccionadas por su capacidad para absorber contaminantes como el monóxido de carbono.

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El equipo dirigido por B.C. Wolverton documentó que tanto las hojas como el sistema radicular del listón participan en la reducción de compuestos dañinos en el aire, lo que posiciona a esta especie como una opción para espacios interiores.

El informe final, titulado “Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement”, precisa que las plantas de interior pueden remover no solo dióxido de carbono, sino también trazas de monóxido de carbono, formaldehído y otros compuestos orgánicos volátiles.

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El documento, elaborado en colaboración con la Associated Landscape Contractors of America, destaca el papel de las raíces y los microorganismos en la descomposición de contaminantes, además de la acción de las hojas mediante la fotosíntesis.

El listón y su capacidad para limpiar el aire en espacios cerrados

El estudio de la NASA señala que el listón es capaz de “absorber niveles bajos de monóxido de carbono”, una propiedad relevante para ambientes donde la ventilación es limitada.

En pruebas de laboratorio, el listón demostró eficiencia en la remoción de gases nocivos cuando se colocó en cámaras selladas.

Los investigadores introdujeron contaminantes específicos y midieron su disminución tras 24 horas de interacción con la planta.

El resultado fue una reducción medible del monóxido de carbono, atribuida tanto a la superficie foliar como al entorno radicular.

Según los autores del estudio, el efecto purificador es mayor cuando el sistema de raíces está en contacto con sustrato húmedo y microorganismos activos.

Planta listón vibrante en una maceta de terracota sobre un alféizar blanco, con hojas verdes y blancas que se extienden y pequeños esquejes. Fondo verde borroso de un jardín.
La NASA identificó al listón (Chlorophytum comosum) como una de las plantas más eficaces para reducir contaminantes como el monóxido de carbono en espacios cerrados, gracias a la acción conjunta de sus hojas, raíces y microorganismos del sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones y condiciones de uso real en hogares

El estudio de la NASA se desarrolló en condiciones controladas, replicando el ambiente de una estación espacial donde el intercambio de aire con el exterior es mínimo.

En estos entornos, los efectos del listón y otras plantas sobre la calidad del aire resultan notables. Sin embargo, los propios autores advierten que en hogares comunes, donde existe ventilación natural, el impacto de una sola planta es limitado.

Investigaciones posteriores han calculado que para igualar la capacidad de limpieza de aire de un sistema de ventilación, se requerirían decenas de plantas por metro cuadrado.

El informe subraya que la principal utilidad del listón en contextos domésticos radica en su bajo mantenimiento y su habilidad para sobrevivir con poca luz y riego moderado.

La especie muestra tolerancia a diferentes condiciones ambientales, lo que facilita su cultivo en interiores.

Además, el listón contribuye a la humedad ambiental y puede reducir la presencia de otros compuestos como el formaldehído y el xileno, presentes en productos de limpieza, muebles y alfombras.

La evidencia sobre el monóxido de carbono y el listado de plantas

El documento técnico de la NASA identifica de manera puntual las especies evaluadas para la remoción de monóxido de carbono.

El Chlorophytum comosum figura en la lista como una de las más efectivas para este propósito, junto a otras como el potus y el espatifilo.

El estudio señala: “Las hojas y raíces de ciertas plantas, en combinación con microorganismos del sustrato, pueden eliminar trazas de monóxido de carbono presentes en ambientes cerrados”.

El listado de plantas sugeridas por la NASA incluye especies que, además de purificar el aire, requieren cuidados mínimos y presentan una alta tasa de supervivencia en interiores.

El documento original destaca que el efecto purificador observado en laboratorio es consecuencia de procesos simultáneos: absorción por las hojas y degradación por microorganismos en las raíces.

El listón, en particular, sobresale por su capacidad de adaptación y por ser seguro para la mayoría de los hogares, sin riesgos significativos para personas o mascotas.

Infografía que muestra una planta de listón en un recipiente de vidrio, con humo y moléculas flotando a su alrededor, ilustrando su capacidad purificadora.
La NASA estudió la capacidad del listón para purificar el aire en ambientes cerrados, demostrando su eficiencia en la reducción de monóxido de carbono y otros compuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones finales sobre la utilidad del listón

El estudio de la NASA permanece como referencia en temas de calidad ambiental en interiores y es citado en manuales de botánica, arquitectura y salud ambiental.

Los resultados, aunque concluyentes bajo condiciones experimentales, deben interpretarse con cautela en contextos domésticos.

El listón cumple una función de purificación de aire en cámaras cerradas y puede aportar beneficios complementarios en hogares y oficinas, siempre que se combine con una adecuada ventilación.

La recomendación de incorporar el listón en espacios interiores responde tanto a su potencial para reducir contaminantes como a su facilidad de cultivo.

El documento técnico de la NASA sostiene que la presencia de plantas como el listón, integradas a sistemas de biofiltración, representa una alternativa viable en ambientes con ventilación limitada.

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