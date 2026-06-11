Mundial 2026: la peligrosa advertencia de salud si vas a ver los partidos en Monterrey o la CDMX

La Secretaría de Salud emitió recomendaciones específicas para aficionados que asistan a los partidos del Mundial 2026 en las sedes mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 arrancó este jueves 11 de junio con México como sede por tercera vez en su historia.

La emoción en los estadios es real, pero también lo son los riesgos para la salud de quienes asisten como espectadores, sobre todo en dos ciudades donde las condiciones climáticas y geográficas representan una amenaza concreta: Monterrey y la Ciudad de México.

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La Secretaría de Salud emitió recomendaciones específicas para aficionados que asistan a los partidos en las sedes mexicanas. Lo que advierte el documento no es menor.

Ante cualquier emergencia médica, el Gobierno de México indica llamar al 911; para orientación médica gratuita, la Línea de la Salud es el 800-006-2666. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México alberga 13 partidos en tres ciudades sede

El torneo, organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, asigna al país 13 de los 104 partidos.

Las tres sedes son el Estadio Ciudad de México —antes Azteca—, el Estadio BBVA en Monterrey y el Estadio Akron en Guadalajara.

El Estadio Ciudad de México escribe su propio capítulo histórico: es el primer recinto en inaugurar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

México es sede del Mundial 2026 por tercera vez en su historia, tras haber albergado el torneo en 1970 y 1986. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con capacidad para más de 80 mil espectadores tras su remodelación, es el segundo estadio más grande del torneo.

México espera la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros a las tres sedes durante el torneo.

Golpe de calor en Monterrey y radiación ultravioleta en la CDMX: los riesgos reales

La Secretaría de Salud advirtió a través de un comunicado que durante junio y julio las temperaturas en zonas del norte del país pueden alcanzar los 40 °C.

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Monterrey, donde el calor rebasa con frecuencia los 35 °C en esta época, representa un entorno de riesgo alto para quienes pasen horas bajo el sol sin protección.

En zonas del norte del país, las temperaturas durante junio y julio pueden alcanzar los 40 °C, según la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas de un golpe de calor incluyen dolor de cabeza, mareo, náusea, boca seca, piel caliente y sed persistente a pesar de haber bebido agua.

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Ante cualquiera de estas señales, la indicación de la Secretaría de Salud detener la actividad, buscar un lugar fresco y rehidratarse de inmediato.

Un golpe de calor mal atendido puede poner en riesgo la vida.

En la Ciudad de México, ubicada a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, el peligro principal es distinto: la altitud intensifica los efectos de la radiación ultravioleta.

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La región centro del país registra temperaturas de entre 20 y 35 °C durante los meses de junio y julio, de acuerdo con la dependencia federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre mayo y julio, México registra niveles altos de radiación solar.

A esa altitud, el aire es más seco y la evaporación del sudor más rápida, lo que acelera la deshidratación incluso sin calor extremo.

Las quemaduras solares graves se manifiestan con piel enrojecida y caliente, fiebre, fatiga, ampollas y descamación.

Las recomendaciones de la dependencia son:

Beber agua constantemente sin esperar a tener sed.

Evitar bebidas alcohólicas y muy azucaradas.

Usar gorra o sombrero, lentes de sol y ropa ligera de colores claros.

Aplicar protector solar con FPS 50+ cada 3 o 4 horas.

Evitar la exposición directa entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Esta infografía detalla las recomendaciones vitales para proteger la salud y prevenir golpes de calor y deshidratación durante periodos de altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hospitales disponibles para aficionados: la red designada por la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud publicó el directorio de la Red Hospitalaria Nacional para los eventos mundialistas en su portal digital oficial.

El listado abarca unidades del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, SEDENA, SEMAR y los servicios estatales de salud, a lo largo de las 32 entidades federativas del país.

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Los hospitales de IMSS-Bienestar atienden de forma gratuita a personas sin seguridad social.

La Ciudad de México se ubica a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, lo que intensifica los efectos de la radiación ultravioleta sobre los asistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante cualquier emergencia, el número es el 911; para orientación médica gratuita, la Línea de la Salud es el 800-006-2666.

La lista completa, organizada por entidad federativa, está disponible en la página oficial del Gobierno de México. A continuación, una selección de algunos hospitales designados según su sede.

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Ciudad de México: 39 hospitales designados

La capital concentra una red amplia dentro del directorio nacional, con 39 unidades médicas distribuidas en distintas alcaldías.

Algunos de los hospitales disponibles son:

Hospital General Ajusco, Tlalpan — IMSS-Bienestar. Tel. 55 5446-7966.

Hospital General Xoco, Benito Juárez — IMSS-Bienestar. Tel. 55 5688-9131.

Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, alcaldía Cuauhtémoc — CCINSHAE.

CMN “20 de Noviembre”, alcaldía Benito Juárez — ISSSTE

Hospital Central Sur, alcaldía Tlalpan — Pemex.

La Secretaría de Salud recomienda aplicar protector solar con FPS 50+ en la piel expuesta y repetir la aplicación cada 3 o 4 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevo León tendrá únicamente 20 hospitales asignados

Monterrey y su zona metropolitana cuentan únicamente con 20 hospitales asignados, entre ellos se encuentran:

Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, Monterrey — Servicios Estatales de Salud.

Hospital Metropolitano, San Nicolás de los Garza — Servicios Estatales de Salud.

UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21, Monterrey — IMSS.

UMAE 34 de Cardiología, Angiología y Neumología, Monterrey — IMSS

Hospital Militar Regional de Especialidades de Monterrey — SEDENA.

Entre mayo y julio, México registra niveles altos de radiación solar, según el documento de la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zapopan, Guadalajara y más: los hospitales designados en Jalisco

Jalisco suma 26 unidades médicas para la atención de aficionados durante el torneo, algunos de ellos son:

Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, Guadalajara — Servicios Estatales de Salud.

Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, Guadalajara — Servicios Estatales de Salud.

Centro Médico Nacional de Occidente, Guadalajara — IMSS.

HR/HAE “Valentín Gómez Farías”, Zapopan — ISSSTE.

Hospital Militar Regional de Especialidades de Guadalajara — SEDENA.

El directorio completo de los 32 estados con domicilios y teléfonos institucionales está disponible a través de la página oficial del gobierno (gob.mx/salud).

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La Secretaría de Salud publicó el directorio de la Red Hospitalaria Nacional con unidades del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, SEDENA, SEMAR y servicios estatales de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)