México

Megaprisión, cadena perpetua y tecnología: PAN presenta propuestas de seguridad

Jorge Romero Herrera coloca las medidas dentro de 111 Soluciones para México

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Jorge Romero plantea una reforma para sancionar de por vida a servidores públicos vinculados con el crimen organizado
PAN propone cadena perpetua para funcionarios ligados al crimen organizado como parte de sus 111 Soluciones para México. Crédito: X/@JorgeRoHe

El PAN propuso cadena perpetua para funcionarios ligados al crimen organizado y la construcción de una megaprisión de máxima seguridad como parte de sus 111 Soluciones para México, una agenda con la que el partido dice buscar recuperar la paz, fortalecer el Estado de derecho y romper lo que define como un vínculo entre el poder y la delincuencia.

En el boletín difundido este 28 de junio, el presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, ubicó esas medidas dentro del eje de seguridad de su plataforma nacional. Ahí también planteó reconstruir capacidades del Estado con inteligencia, tecnología, drones, vigilancia estratégica, fortalecimiento institucional y acciones preventivas para regenerar el tejido social.

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El PAN plantea castigo permanente a funcionarios ligados al narco

Jorge Romero plantea una reforma para sancionar de por vida a servidores públicos vinculados con el crimen organizado
El plan del PAN plantea fortalecer instituciones y acciones preventivas para regenerar el tejido social frente a la inseguridad. Crédito: X/@JorgeRoHe

Romero sostuvo que la narcopolítica representa una amenaza para la tranquilidad de las familias, la seguridad nacional, la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones. Por eso, Acción Nacional propuso que los funcionarios públicos que colaboren con grupos criminales reciban cadena perpetua.

El dirigente panista también planteó una megaprisión de máxima seguridad para aislar a líderes criminales e impedir que continúen operando desde los centros penitenciarios. Según el boletín del partido, la medida busca garantizar consecuencias ejemplares para quienes “han lastimado al país”.

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Romero enmarcó estas propuestas como una respuesta a lo que llama años de “un slogan, más no estrategia de seguridad”, refiriéndose a la frase abrazos, no balazos. En su planteamiento, la seguridad debe dejar de administrarse con discursos o excusas y pasar a una política de soluciones concretas y decisiones firmes para recuperar el control del territorio.

Jorge Romero vincula la propuesta con el derecho a vivir en paz

Romero afirmó que la narcopolítica amenaza la seguridad nacional, la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones. | Crédito: Infobae México
Romero afirmó que la narcopolítica amenaza la seguridad nacional, la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones. | Crédito: Infobae México

“Uno de los principales derechos de las y los mexicanos es vivir en paz. Ninguna familia debería tener que vivir con miedo, pagar extorsiones o sentir que está sola frente al crimen. México merece gobiernos que enfrenten a los delincuentes y que tengan la valentía de romper cualquier vínculo entre el poder y el crimen organizado”, afirmó Romero.

Más adelante insistió en que el país “no necesita más gobiernos que protejan criminales ni autoridades que volteen hacia otro lado”. En otra cita incluida en el documento, agregó: México necesita un Estado que defienda a las familias, que haga cumplir la ley y que castigue con toda firmeza a quienes traicionan a la patria aliándose con el crimen organizado”.

Acción Nacional cerró con la postura de que el partido no solo busca señalar fallas del gobierno actual, sino ofrecer una alternativa para enfrentar la violencia, recuperar la paz y defender a México, la familia y la libertad.

La ley mexicana solo fija penas de prisión de tres días a 60 años

Adulto mayor de barba blanca con uniforme naranja sentado en la cama de una celda de prisión, con barrotes de metal y un inodoro visible al fondo.
El artículo 25 del Código Penal Federal indica que solo se puede imponer una pena adicional al máximo si la persona comete un nuevo delito mientras está en reclusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Código Penal Federal define la prisión como una pena que puede durar de tres días a 60 años y establece que en México no existe la cadena perpetua como castigo permitido por la ley, según su artículo 25.

Ese mismo artículo precisa que solo puede imponerse una pena adicional al máximo cuando la persona comete un nuevo delito mientras está en reclusión. También señala que la prisión preventiva se toma en cuenta para el cumplimiento de la pena impuesta y para otras sanciones que se dicten en procesos distintos, incluso por hechos previos al ingreso a prisión; en ese caso, las condenas se compurgan de forma simultánea.

En su artículo 24, el Código enumera entre las penas y medidas de seguridad el trabajo en favor de la comunidad, el internamiento o tratamiento en libertad, el confinamiento, la prohibición de ir a un lugar determinado, la sanción pecuniaria, el decomiso, la amonestación, la suspensión o privación de derechos, la inhabilitación, la publicación especial de sentencia, la vigilancia de la autoridad, la suspensión o disolución de sociedades y el decomiso de bienes por enriquecimiento ilícito.

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