“Se van a atender muchas necesidades” con 800 mdp para la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, dice Mario Delgado

Mario Delgado aseguró que el "recurso económico" ofrecido a la Sección 22 de la CNTE no es un "soborno" para que se retiraran del plantón en el Zócalo. (CRÉDITO: Presidencia)

Tras darse a conocer que la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca recibirá un “recurso económico” que asciende a 800 millones de pesos, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, descartó que se tratara de un “soborno” por parte del Gobierno Federal para que los integrantes de la Coordinadora se retiraran del Zócalo.

SEP descarta “soborno” a la CNTE para retirar plantón

En un breve encuentro con medios de comunicación en Tijuana, Baja California, el secretario aclaró que el acuerdo económico será contemplado para la contratación de maestros en las escuelas donde se necesite:

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“Siempre tenemos recursos para atender el rezago educativo, ¿A dónde se van esos recursos?, pues precisamente a estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y son principalmente para atender movimientos de maestros, donde hacen falta maestros se crean plazas, donde hacen falta horas para atender el rezago educativo".

Aseguró que los recursos que se han acordado con la Sección 22 no fueron planteados como “moneda de cambio” para que se retiraran del plantón en CDMX y el estado:

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“Es una negociación que se tiene a partir de las necesidades del servicio en los estados y no solo se hace en Oaxaca, se hace con todas las representaciones oficiales del sindicato, se hace un diagnóstico estado por estado y se van atendiendo, siempre hay muchas necesidades”.

La SEP realizó una propuesta económica a la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca. (Foto: Especial)

Delgado Carrillo confirmó que el presupuesto designado no pasará será transferido al movimiento magisterial, sino que se trata de recursos de la Secretaría de Educación: “no pasa por las manos del sindicato, ni por la CNTE ni por el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). Todos son plazas del presupuesto federal, no hay ningún recurso para el sindicato”.

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Esto dice el acuerdo firmado entre la Sección 22 y la SEP

El documento obtenido por Infobae México el cual fue firmado por el titular de la SEP, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, el Director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, así como la Secretaria General de dicha sección, Yenny Aracely Pérez Martínez, estipula tres acuerdos principales:

Se ratifican por parte del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Oaxaca los compromisos asumidos en la respuesta conjunta que se entregó a la Sección 22 de la CNTE el 5 de junio de 2026. En lo que respecta a las fechas previstas para el tema de la Nueva Ley de Educación del Estado de Oaxaca, se actualizarán de común acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Sección XXII de la CNTE. El Gobierno Federal otorgará un recurso económico al magisterio oaxaqueño, para atender las necesidades educativas y combatir el rezago en la entidad federativa, con un presupuesto total equivalente al otorgado para el ciclo escolar 2025-2026. En las mesas tripartitas que se agenden con la Sección 22 de la CNTE Oaxaca se abordarán temas referentes a asuntos de carácter operativo de los niveles educativos; reparación de daños a víctimas, justicia y de seguridad social de los casos que presente esa representación sindical.

El día de hoy, 20 de junio de 2026, los secretarios generales de distintas secciones de la CNTE dieron a conocer el cese de la huelga, pese a no haber obtenido la resolución de una de sus demandas principales: la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007.

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