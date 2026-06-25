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La canela no solo da sabor: estos son los beneficios que puede aportar a tu salud

Especialistas destacan sus propiedades antioxidantes y su versatilidad en la alimentación diaria

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Especialistas destacan sus propiedades antioxidantes y su versatilidad en la alimentación diaria
Especialistas destacan sus propiedades antioxidantes y su versatilidad en la alimentación diaria

La canela es una de las especias más populares en la gastronomía mundial. Su aroma cálido y su sabor ligeramente dulce la han convertido en un ingrediente frecuente en bebidas, postres, infusiones, frutas, avena y preparaciones caseras.

Sin embargo, más allá de su uso culinario, esta especia ha ganado protagonismo por sus posibles beneficios para la salud cuando se consume de forma moderada y como parte de una alimentación equilibrada.

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Durante siglos, la canela ha sido utilizada en distintas culturas no solo por su valor gastronómico, sino también por sus propiedades asociadas al bienestar. En años recientes, diversos materiales educativos sobre alimentación saludable y estudios científicos han señalado que contiene compuestos bioactivos de interés nutricional, entre ellos antioxidantes capaces de ayudar a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres.

Uno de los posibles beneficios más mencionados de la canela es su relación con el mantenimiento de niveles saludables de glucosa en sangre. Algunas investigaciones sugieren que ciertos compuestos presentes en esta especia podrían participar en el metabolismo de la glucosa.

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Aunque especialistas advierten que sus efectos no deben interpretarse como un tratamiento médico ni como sustituto de medicamentos indicados para personas con diabetes u otras condiciones metabólicas.

La canela, además de ser una de las especias más utilizadas en la cocina, contiene antioxidantes y compuestos bioactivos que diversos estudios han asociado con beneficios para la salud cuando se consume con moderación como parte de una alimentación equilibrada
La canela, además de ser una de las especias más utilizadas en la cocina, contiene antioxidantes y compuestos bioactivos que diversos estudios han asociado con beneficios para la salud cuando se consume con moderación como parte de una alimentación equilibrada

Por ello, la recomendación principal es consumirla con moderación y consultar a un profesional de la salud en caso de padecer diabetes, enfermedades crónicas o estar bajo tratamiento médico.

Una especia rica en antioxidantes que también podría ayudar a reducir antojos

Además de su posible relación con la glucosa, la canela es valorada por su contenido de antioxidantes. Estas sustancias contribuyen a reducir el estrés oxidativo, un proceso asociado con el daño celular y el envejecimiento.

Si bien ningún alimento por sí solo puede prevenir enfermedades, incluir ingredientes ricos en compuestos antioxidantes puede formar parte de una dieta más variada y saludable.

Otro beneficio poco conocido es su posible papel en la reducción de antojos de alimentos dulces. Debido a su sabor naturalmente dulce, muchas personas agregan canela al café, la avena, los batidos o las frutas para aportar sabor sin necesidad de añadir azúcar.

Esta práctica puede ayudar a mejorar la calidad de la alimentación diaria, especialmente en quienes buscan disminuir el consumo de endulzantes o postres altamente azucarados.

La canela también suele utilizarse en infusiones por su relación con una mejor digestión y la disminución de la sensación de hinchazón. Aunque estos efectos pueden variar de una persona a otra, su consumo en bebidas calientes se mantiene como una de las formas más comunes de incorporarla a la rutina cotidiana.

Rama de canela y canela molida, un cuenco blanco, rodajas de manzana, taza de infusión humeante, tabla de madera clara y hojas verdes en jarrón.
La canela, además de ser una de las especias más utilizadas en la cocina, contiene antioxidantes y compuestos bioactivos que diversos estudios han asociado con beneficios para la salud cuando se consume con moderación como parte de una alimentación equilibrada

Cómo consumir canela de forma sencilla en la alimentación diaria

La versatilidad de la canela permite integrarla en distintos momentos del día. Una opción común es preparar una infusión con una taza de agua caliente y una rama de canela, dejándola reposar entre 10 y 15 minutos. Para un toque más fresco, se pueden añadir unas gotas de limón.

También puede utilizarse en avena, yogur natural, café, batidos, frutas o postres saludables. Su sabor permite realzar las preparaciones sin recurrir necesariamente al azúcar, lo que la convierte en una alternativa práctica para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.

Especialistas en nutrición suelen recomendar la canela de Ceilán para un consumo frecuente, ya que contiene menor cantidad de cumarina en comparación con otras variedades como la Cassia.

La cumarina es una sustancia natural que, en cantidades elevadas y durante periodos prolongados, podría resultar perjudicial para la salud, especialmente para el hígado.

Aunque la canela continúa siendo objeto de estudio, los expertos coinciden en que puede ser una aliada dentro de una dieta balanceada. Su consumo moderado puede aportar sabor, antioxidantes y compuestos bioactivos de interés nutricional, siempre que se entienda como un complemento y no como una solución médica.

La canela no solo da sabor: también puede enriquecer la alimentación diaria y formar parte de hábitos saludables. La clave está en consumirla con equilibrio, elegir variedades adecuadas y mantener siempre la orientación médica cuando existan condiciones de salud específicas.

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