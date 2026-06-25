Autoridades abaten a delincuente en operativo en el que elementos del Ejército dispararon por error contra director de la FESC

El Compadre fue abatido tras una persecución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sujeto identificado como El Compadre, cuñado de El Isra, fue abatido el pasado miércoles durante un enfrentamiento y persecución con elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

El abatimiento del Compadre sucedió en el mismo operativo en el que miembros del Ejército Mexicano dispararon por accidente contra el director de la FESC, Aarón Amézquita, quien recibió el impacto en el tobillo. Mientras algunos agentes lo apoyaban, otros siguieron con la persecución.

PUBLICIDAD

Fue alrededor de las 10 de la mañana del miércoles cuando se intervino un convoy tripulado por presuntos integrantes de un grupo criminal, quienes al verse descubiertos, intentaron volcar una de las unidades de la FESC, lo que provocó una intensa persecución en los alrededores del kilómetro 57.

La fuga se extendió hasta una zona conocida como El Doctor, rumbo al Golfo de Santa Clara, donde los ocupantes de los vehículos disparaban y arrojaban equipo táctico por las ventanas.

PUBLICIDAD

Al intentar evadir a las autoridades, los presuntos delincuentes intentaron abandonar los vehículos en los que se transportaban, sin embargo, durante el enfrentamiento fue abatido El Compadre o el Compa Wicho, de apellidos Alarcón Fiscal, cuñado de El Isra, e hijo de Eduardo Alarcón Guillén, alias El Colorado, antiguo capo perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Autoridades implementaron un operativo para dar con los presuntos delincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Policías e investigadores realizaron otro operativo y trabajaron en la escena para tratar de localizar a los demás tripulantes del convoy.

Hieren a director de inteligencia de la Policía de Baja California

En el operativo en el que se abatió a El Compadre, elementos del Ejército Mexicano dispararon por error contra un convoy oficial, e hirieron al Director de Inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Aarón Amézquita.

PUBLICIDAD

Los hechos se desencadenaron a las 09:52 horas. A través de las frecuencias de radio de la corporación estatal se emitió una alerta sobre la persecución de un vehículo tipo pick-up RAM, color guinda. Las unidades policiacas daban seguimiento a los sospechosos en las inmediaciones del ejido Estación Coahuila —zona también conocida como Kilómetro 57—, desplazándose a gran velocidad con dirección hacia el Golfo de Santa Clara, tomando la brecha del entronque al Doctor.

El Valle de Mexicali, conocido por ser el epicentro de las operaciones de la célula delictiva identificada como “Los Rusos”, se convirtió rápidamente en el escenario de un fuerte despliegue de seguridad. Diferentes corporaciones, entre ellas la propia FESC, la Guardia Nacional y la Defensa Nacional (DEFENSA), se movilizaron a la zona para tratar de interceptar a los delincuentes en fuga. Durante este seguimiento, se suscitó un enfrentamiento que encendió las alarmas de todas las dependencias.

PUBLICIDAD

Fue en medio de este complejo escenario operativo donde ocurrió una terrible confusión. De acuerdo con información difundida por el Semanario Zeta, las unidades del grupo de inteligencia de la FESC, encabezadas por el director Aarón Amézquita, montaban en ese momento su propio operativo en la misma área.

La persecución hacia la zona del Golfo de Santa Clara desencadenó un choque armado y un ataque por error a unidades de inteligencia. Crédito: SEDENA

Según la narrativa preliminar, los agentes del Ejército Mexicano que participaban en la búsqueda de los criminales avistaron el convoy civil. En una evidente falla de comunicación y de protocolos interinstitucionales, los elementos castrenses confundieron a los oficiales de inteligencia estatal con miembros de la delincuencia organizada y abrieron fuego contra los vehículos.

PUBLICIDAD

Para mala fortuna de la corporación estatal, los proyectiles disparados por los propios militares impactaron en el convoy oficial. Aarón Amézquita recibió un impacto de bala en uno de sus tobillos. Los reportes de emergencia solicitando apoyo médico para el agente herido por la milicia comenzaron a emitirse alrededor de las 10:00 de la mañana.