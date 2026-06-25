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Feminicidios en México: 59 mujeres fueron asesinadas en mayo, CDMX repunta como segundo estado con más casos

El Secretariado Ejecutivo detalló que cuatro entidades concentran el 34.5% de los casos

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El Secretariado Ejecutivo indicó que ya suman 267 casos de feminicidio al corte de mayo del 2026. | Jesús Áviles
El Secretariado Ejecutivo indicó que ya suman 267 casos de feminicidio al corte de mayo del 2026. | Jesús Áviles

En México, 59 mujeres fueron asesinadas durante mayo pasado, con los cuales ya suman un total de 267 casos a nivel nacional en lo que va del 2026, de acuerdo con el último informe de la Secretariado Ejecutivo de la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS).

De acuerdo con el informe, cuatro entidades concentran el 34.5% de los casos, es decir, 92 víctimas entre enero y mayo del año actual.

Sinaloa continúa como el estado con más casos, al registrar 34 víctimas en el mismo periodo; seguido por la Ciudad de México, con 20. Esta última cifra representa un retroceso para la capital del país, ya que pasó del cuarto al segundo lugar de las entidades con más casos.

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El Estado de México se posicionó en tercer lugar, con 20 casos, y Chiapas en cuarto, con 18. Morelos suma 14 víctimas, mientras que en Chihuahua y Tamaulipas, se han reportado 13, respectivamente.

Entre los estados con menos casos están: Aguascalientes, Colima, Campeche, Colima, Hidalgo y Tlaxcala, con dos casos en cada entidad, así como Coahuila y Nayarit, con un caso, respectivamente.

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Edad promedio de víctimas de feminicidio en México

Según la misma información, 219 de las 267 víctimas son mujeres de 18 años en adelante.

El resto corresponde a menores de edad y víctimas cuya edad se desconoce, sin precisar la cantidad de casos que corresponden a cada grupo.

Municipios con más casos de feminicidio

El Secretariado indicó que 36.5% de los feminicidios a nivel nacional se concentran en 20 municipios:

  1. Culiacán,Sinaloa: 24
  2. Reynosa, Tamaulipas: 9
  3. Benito Juárez, Quintana Roo: 5
  4. Venustiano Carranza, Ciudad de México: 5
  5. Chihuahua, Chihuahua: 5
  6. Hermosillo, Sonora: 4
  7. Centro, Tabasco: 4
  8. Cuauhtémoc, Chihuahua: 3
  9. Cuautla, Morelos: 3
  10. Fresnillo, Zacatecas: 3
  11. Iztacalco, Ciudad de México: 3
  12. Juárez, Chihuahua: 3
  13. La Magdalena Contreras, Ciudad de México: 3
  14. La Paz, Baja California Sur: 3
  15. Mérida, Yucatán: 3
  16. Mexicali, Baja California: 3
  17. Playa del Carmen, Quintana Roo: 3
  18. Tapachula, Chiapas: 3
  19. Toluca, Estado de México: 3
  20. Tuxtla Chico, Chiapas: 3

Homicidio doloso y culposo de mujeres en México

No obstante, el informe también contempla por separado los casos de homicidio doloso de mujeres en México durante los primeros cinco meses del 2026, lo cuales suman un total de 658.

De esta última cifra, 88 casos ocurrieron en Guanajuato; 46 más en Guerrero; y 44 en Baja California. Michoacán reportó 41 víctimas en el mismo periodo y Colima 38 más.

Asimismo, señaló que van mil 251 mujeres víctimas de homicidio culposo, entre enero y mayo de este año.

De este total, 33.1% de los casos se concentran en cuatro estados: Michoacán, con 120 casos; Veracruz, con 103; Guanajuato, con 96; y Jalisco, con 95.

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