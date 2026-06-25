México

Abren centro de acompañamiento para venezolanos en la Casa Refugiados en CDMX tras sismos

El espacio gratuito ofrece internet, llamadas y acompañamiento para localizar familiares tras los terremotos en Venezuela; está dentro del Jardín Ramón López Velarde, cerca de Centro Médico

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Tres personas se abrazan, presentadas en escala de grises, sobre un fondo con las banderas de México a la izquierda y Venezuela a la derecha.
Tres personas en escala de grises se abrazan sobre un fondo texturizado con las banderas de México y Venezuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del pasado martes 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela, situación por la cual el país sudamericano fue declarado en estado de emergencia. De acuerdo con el último reporte de la agencia internacional de noticias EFE, los sismos han dejado un saldo de 188 personas fallecidas y 1,520 heridas.

Ante esta crisis, la Casa Refugiados, organización civil que acompaña a personas en movilización, abrió un espacio en la Ciudad de México para apoyar a la comunidad venezolana durante estos momentos de incertidumbre.

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La Casita del Telar Solidario: Servicios Gratuitos

Este proyecto busca brindar un entorno comunitario de escucha, apoyo y búsqueda de familiares. El servicio es totalmente gratuito y ofrece:

  • Acceso a internet.
  • Apoyo para realizar llamadas y videollamadas.
  • Un espacio seguro de acompañamiento mientras las personas intentan comunicarse con sus seres queridos.

Guía de acceso: ¿Cómo llegar a “La Casita”?

Para facilitar la llegada de quienes requieran apoyo, la iniciativa respaldada por Casa Refugiados, Abriendo Puertas y La Casita del Telar Solidario compartió los detalles precisos de su ubicación:

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Infografía con mapa de la Colonia Roma Sur en Ciudad de México, muestra la ubicación de La Casita, instrucciones de transporte y una foto del edificio
La infografía detalla las rutas de transporte público y particular para acceder a La Casita, el espacio de apoyo de Casa Refugiados en la Ciudad de México. (casarefugiados)
  • Ubicación general: Instalaciones de “La Casita”, situadas al interior del Jardín Ramón López Velarde, colindando con la colonia Roma Sur.
  • En transporte público: La estación de Metro y Metrobús más cercana es Centro Médico. Desde ahí, solo es necesario caminar un tramo corto hacia el interior del parque.
  • En automóvil: Para quienes lleguen en vehículo particular, la vía de acceso y referencia más cercana es la calle Toluca.
  • Puntos de referencia: El recinto se encuentra a espaldas del centro comercial Pabellón Cuauhtémoc, cruzando la avenida frente a la zona del Centro Médico Nacional Siglo XXI (a la altura del Banco Central de Sangre).
  • Fachada del lugar: Físicamente, el inmueble se distingue por ser una estructura con amplios ventanales y un distintivo mural verde con temática de la naturaleza en el exterior.

Infobae México pudo confirmar con personal de Casa Refugiados que por ahora no están recibiendo víveres. Actualmente, se encuentran en reuniones para determinar la logística, ya que “aún no se tienen los canales de envío de ayuda humanitaria”.

Ayuda internacional y labores de rescate

La necesidad prioritaria en la zona de desastre es el apoyo de especialistas. Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, comentó a Multimedios que Venezuela necesita recurso humano experto para buscar a personas entre los escombros, sin embargo, destacó que toda ayuda, será bien recibida.

(Foto: Twitter/topos)
(Foto: Twitter/topos)

En este sentido, y tras la solicitud de apoyo emitida por la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, México desplegará la siguiente ayuda:

A través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se enviarán 250 elementos, 5 binomios caninos, 4 aeronaves, un dron, herramientas para búsqueda y rescate, así como equipo y material de curación.

Infobae México confirmó que la brigada de rescatistas mexicanos “Los Topos” también viajará al país sudamericano para sumarse a las labores de emergencia.

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