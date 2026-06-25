Padre ofreció a su hija de 12 años a un hombre adulto por 25 mil pesos en Chiapas: buscan sentenciarlo a 30 años de prisión

Foto: Fiscalía de Chiapas

Por ofrecer a su hija de 12 años a un hombre a cambio de 25 mil pesos en Chiapas, Andrés “N” fue detenido, en lo que la Fiscalía General del Estado calificó como el primer caso procesado bajo el delito de cohabitación forzada en la entidad.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en el paraje Tres Puentes, en el municipio de San Andrés Larráinzar, luego de que Andrés “N” obligó a la menor —cuya identidad se mantiene en reserva— a vivir con un hombre adulto, quien también enfrentará cargos ante la justicia.

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La denuncia fue presentada por la madre de la víctima. La Fiscalía integró la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión correspondiente.

Primer caso bajo el nuevo tipo penal de cohabitación forzada

El tipo penal de cohabitación forzada fue tipificado por el Congreso del Estado de Chiapas en febrero de este año, por lo que se trata del primer caso de este delito que se lleva ante los tribunales en la entidad.

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Foto: Fiscalía de Chiapas

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general, informó que la judicialización del primer caso marca un precedente en materia penal debido a que no harán caso omiso a los delitos cometidos bajo los sistemas de usos y costumbres.

“Quiero dejar claro que los sistemas normativos o usos y costumbres no están por encima de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, y todo aquel que los violente va a enfrentar a la justicia”, aseguró.

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Hasta 30 años de prisión por el agravante en comunidad indígena

La Fiscalía solicitará la pena máxima de 30 años de prisión contra Andrés “N” luego de que obligó a su hija adolescente a vivir con un hombre adulto a cambio de dinero. El fiscal precisó que el delito contempla un agravante cuando se comete en pueblos indígenas, circunstancia que aplica en este caso dado el contexto territorial de San Andrés Larráinzar.

Indígenas tzotziles bailan, durante los festejos del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el municipio de Zinacantán, estado de Chiapas (México). EFE/ARCHIVO/Carlos López

Cabe señalar que solo entre enero y mayo de este año, la Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió 91 carpetas de investigación por delitos cometidos en el municipio de Chiapa de Corzo, en el que la pederastia se colocó como el de mayor incidencia. Aunque, de acuerdo con datos del Heraldo de Chiapas, esto representa una reducción de 32 casos frente a las 123 registradas en el mismo lapso de 2025, este delito es uno de los más frecuentes en la entidad.

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Otros municipios y localidades del estado también han presentado denuncias y arrestos relacionados con pederastia, tal y como sucedió este miércoles con los arrestos de dos hombres. Uno de ellos fue Julián “N”, por pederastia agravada por hechos ocurridos el 27 de enero de 2026 en Tuxtla Gutiérrez, mientras que el segundo fue Ricardo “N”, por hechos ocurridos el 22 de abril de 2023 en el ejido Buenos Aires del municipio de Mazatlán.

Esta situación ha motivado diversas modificaciones legales por parte del Congreso de Chiapas para, como fue la aprobación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes el pasado 30 de octubre de 2025 que garantiza el acceso a un procedimiento médico seguro y gratuito para menores que hayan sido víctimas de violación.

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Con esto, las instituciones del Sistema de Salud Estatal debe brindar el servicio de interrupción legal del embarazo a las menores víctimas de abuso sexual, así como avisar a las autoridades para que se inicien las investigaciones.