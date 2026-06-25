Pensión Mujeres Bienestar 2026: cómo solicitar una visita domiciliaria si no puedes acudir a registrarte

La Secretaría de Bienestar informó el procedimiento, los requisitos y las fechas del proceso de incorporación

Las mujeres de entre 60 y 64 años que deseen incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar, pero que por motivos de salud, movilidad o cualquier otra circunstancia no puedan acudir personalmente a un módulo de atención, cuentan con una alternativa para realizar el trámite sin salir de casa.

La Secretaría de Bienestar informó que durante el periodo de registro, que se lleva a cabo del 22 al 28 de junio de 2026, las personas que enfrenten esta situación podrán solicitar una visita domiciliaria para iniciar su proceso de incorporación al programa social.

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La medida busca garantizar que las personas con dificultades para desplazarse no queden excluidas del registro y puedan acceder al apoyo económico que ofrece el Gobierno de México.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, recordó que el registro se realiza de manera simultánea para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más, y para la Pensión Mujeres Bienestar, destinada a mexicanas de 60 a 64 años.

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Durante este periodo, los módulos de atención brindan servicio de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas, en todo el país.

¿Cómo solicitar una visita domiciliaria?

Las personas que no puedan presentarse físicamente en un Módulo de Bienestar deberán solicitar una visita domiciliaria a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar, disponible en www.gob.mx/bienestar.

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Personal de la Secretaría de Bienestar puede realizar visitas domiciliarias para registrar a mujeres de 60 a 64 años y adultos mayores que, por motivos de salud o movilidad, no puedan acudir a un módulo durante el periodo de incorporación a las Pensiones para el Bienestar

Una vez realizada la solicitud, personal de la dependencia dará seguimiento al procedimiento para efectuar la visita y apoyar con el trámite de incorporación al programa correspondiente.

La Secretaría de Bienestar no precisó un plazo específico para la realización de estas visitas, por lo que recomienda efectuar la solicitud lo antes posible durante el periodo de registro.

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Calendario de registro por apellido

Para brindar una atención más ordenada, la dependencia estableció un calendario de registro de acuerdo con la letra inicial del primer apellido:

Lunes 22 de junio: A, B y C.

Martes 23 de junio: D, E, F, G y H.

Miércoles 24 de junio: I, J, K, L y M.

Jueves 25 de junio: N, Ñ, O, P, Q y R.

Viernes 26 de junio: S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Sábado 27 y domingo 28 de junio: todas las letras.

Quienes sí puedan acudir a un módulo deberán respetar este calendario para agilizar la atención.

Requisitos para registrarse

Las mujeres interesadas en incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar deberán presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses, como recibos de agua, luz, gas, teléfono o predial.

Número telefónico de contacto, ya sea celular o fijo.

La Secretaría de Bienestar también permite registrar a una persona auxiliar, quien podrá apoyar posteriormente en los trámites relacionados con el programa. En ese caso, deberá presentar la misma documentación requerida para la beneficiaria.

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Personal de la Secretaría de Bienestar puede realizar visitas domiciliarias para registrar a mujeres de 60 a 64 años y adultos mayores que, por motivos de salud o movilidad, no puedan acudir a un módulo durante el periodo de incorporación a las Pensiones para el Bienestar

¿Quiénes pueden recibir la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mexicanas de 60 a 64 años de edad y tiene como objetivo reconocer el trabajo y la contribución de las mujeres al cuidado de sus familias, además de fortalecer su autonomía económica mediante un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales.

Por su parte, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores beneficia a las personas de 65 años o más con un apoyo de 6 mil 400 pesos cada dos meses.

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La Secretaría de Bienestar recordó que ambos programas son públicos, gratuitos y se entregan sin intermediarios, por lo que ningún servidor público o particular puede cobrar por el registro o gestionar la incorporación.

Asimismo, reiteró que las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que posteriormente cumplan 65 años serán incorporadas automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sin necesidad de realizar un nuevo registro.

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