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Profeco lanza guía de conectividad para el Mundial 2026: así evitar cargos excesivos en el extranjero

La dependencia federal recomienda alternativas digitales para mantenerse comunicado durante el torneo internacional sin afectar el bolsillo

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Hombre caucásico sonriendo levemente mientras usa un teléfono móvil, del cual emergen iconos digitales azules de IA, incluyendo cerebros, robots y nubes.
La conectividad móvil se vuelve clave para viajar al Mundial 2026 y gestionar transporte, hospedaje y boletos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conectividad móvil se perfila como un elemento esencial para las personas que viajarán al Mundial de futbol 2026, no solo para la comunicación, sino también para la organización de actividades como transporte, hospedaje y compra de boletos digitales. En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió una serie de recomendaciones orientadas a quienes asistirán a las sedes en Estados Unidos y Canadá.

La dependencia explicó que el uso de internet será clave durante el evento deportivo, ya que múltiples servicios dependen de una conexión estable. Desde mapas y reservaciones hasta pagos y plataformas de movilidad, todo requiere datos móviles, por lo que una mala gestión puede derivar en gastos inesperados o agotamiento del saldo.

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Ante este panorama, Profeco advirtió la importancia de informarse antes de viajar y conocer las alternativas disponibles para mantener la conectividad sin generar cargos elevados. La guía publicada en la Revista del Consumidor busca precisamente orientar a los usuarios para tomar decisiones informadas sobre el uso de sus líneas telefónicas fuera del país.

Roaming y eSIM: las alternativas para mantener la conexión durante el Mundial

llamadas spam - teléfonos - llamadas - estafas - tecnología - 17 de mayo
Profeco difunde recomendaciones para usar internet en el extranjero durante el Mundial de futbol 2026 y evitar gastos inesperados. (Gemini)

Uno de los métodos más comunes para seguir utilizando el mismo número en el extranjero es el roaming o itinerancia de datos. Este servicio permite que la línea telefónica se conecte a redes de operadores internacionales, facilitando llamadas, mensajes y navegación en internet.

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Sin embargo, Profeco señaló que es fundamental revisar previamente las condiciones del servicio, ya que las tarifas suelen cobrarse por minuto, mensaje o megabyte consumido. También influyen factores como el tipo de plan contratado, el operador y el tiempo de estancia en el extranjero, lo que puede impactar directamente en el costo final.

Como alternativa, la dependencia destacó el uso de la eSIM, una línea digital que se descarga mediante código QR o aplicación móvil. Este sistema permite conservar el número habitual y acceder a datos móviles sin necesidad de una tarjeta física, lo que representa una opción práctica para quienes buscan evitar cargos elevados durante su viaje.

Recomendaciones de Profeco para evitar cargos inesperados en el extranjero

Profeco recomienda verificar qué incluye cada plan, confirmar compatibilidad del celular, activar servicios solo cuando sea necesario y monitorear el consumo de datos. - crédito Freepik
Profeco recomienda verificar qué incluye cada plan, confirmar compatibilidad del celular, activar servicios solo cuando sea necesario y monitorear el consumo de datos. - crédito Freepik

Antes de contratar cualquier servicio digital, Profeco recomienda verificar con detalle qué incluye cada plan, así como identificar al operador responsable y el esquema bajo el cual funciona. Además, subraya la importancia de confirmar que el dispositivo sea compatible con la tecnología seleccionada, especialmente en el caso de la eSIM.

La institución también sugiere activar el servicio únicamente cuando sea necesario. En el caso del roaming, aconseja desactivarlo desde la configuración del teléfono si no se está utilizando, con el fin de evitar consumos involuntarios de datos que generen cobros adicionales.

Finalmente, Profeco recomienda monitorear de forma constante el consumo de datos a través de las aplicaciones de la compañía telefónica o del plan contratado. Este seguimiento permite controlar el uso del servicio y prevenir gastos excesivos, especialmente durante eventos de alta demanda como el Mundial 2026.

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