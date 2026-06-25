Arranca con fuerza la contienda interna en Morena: Citlalli Hernández confirma 124 aspirantes en solo dos días

Citlalli Hernández, presidenta de Morena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Citlalli Hernández, presidenta de Morena dio a conocer que en tan solo dos días se han registrado 124 aspirantes para la coordinación estatal en Defensa de la Transformación camino a las elecciones de 2027.

De estas candidaturas del partido guinda, 33 fueron de forma presencial y 91 se han realizado en línea. “Es lo que llevamos ahorita registrado en el sistema de Morena. Es decir, vamos, con ciento veinticuatro aspirantes, más los que se han registrado por parte del Partido del Trabajo y el Partido Verde”, declaró la funcionaria.

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Monreal asegura que la 4T mantendrá su mayoría legislativa en las elecciones 2027

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que la llamada 4T conservará la mayoría legislativa en las elecciones de 2027. Sin embargo, mostró reservas respecto a los resultados en los 17 estados donde se renovarán gubernaturas, pues reconoció que algunas entidades actualmente gobernadas por la oposición representan desafíos importantes para la coalición oficialista.

El legislador indicó que en estos estados podrían registrarse más de 130 o 140 aspirantes internos, cifra récord para el partido, debido a la apertura sin restricciones en la inscripción de candidaturas. Mencionó que la unidad y la disciplina serán factores clave para evitar fracturas internas y fortalecer la posición del partido guinda en el próximo proceso electoral.

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Asimismo, manifestó la importancia de establecer reglas claras y respetar el método de encuestas para seleccionar candidatos, evitando así conflictos y deserciones. La Comisión de Honestidad y Justicia deberá vigilar que no haya guerra sucia ni uso de recursos ilícitos entre los aspirantes, asegurando procesos limpios y transparentes.

El diputado rechazó la idea de ceder gubernaturas a partidos aliados por simple acuerdo, destacando la fortaleza del PT y PVEM para competir en igualdad de condiciones dentro de la coalición. Además, minimizó posibles intervenciones externas en el proceso electoral, insistiendo en que México cuenta con mecanismos preventivos efectivos.

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Controversias en torno a la precampaña de Andrea Chávez

La candidatura de Andrea Chávez para la gubernatura de Chihuahua ha provocado controversia, principalmente por la manera en que construye su camino político. La activista María Elena Morera, presidenta de Causa Común, cuestionó la promoción anticipada de la legisladora y su estrecha relación con Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación.

Morera señaló tres aspectos críticos: la exposición mediática antes de los tiempos electorales oficiales, el posicionamiento prematuro de Chávez en la contienda y la duda sobre si responde a intereses de grupo más que a causas genuinas para el estado. En sus declaraciones, advirtió sobre el peligro de normalizar irregularidades preelectorales y exigió transparencia sobre el financiamiento y motivaciones de la precampaña.

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El proceso interno de Morena en Chihuahua también incluye a Cruz Pérez Cuéllar, actual alcalde de Ciudad Juárez con licencia, y a Luis Carlos Arrieta Lavenant, conocido como “El Capi”. La definición de la candidatura se resolverá mediante encuestas entre la coalición “Seguimos haciendo historia”.

Los aspirantes firmaron compromisos de respeto a las reglas del proceso y a la paridad de género, además de declarar no tener antecedentes penales ni deudas alimentarias. El debate sobre la legitimidad de las campañas anticipadas permanece abierto en la entidad.

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