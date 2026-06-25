México

Félix Salgado Macedonio busca coordinar campaña de Morena en Guerrero: “No es nepotismo, es un cargo nuevo”

En un video difundido en redes sociales, el político guerrerense solicita participar en el proceso interno

Guardar
Google icon
En un video difundido en redes sociales, el político guerrerense solicita participar en el proceso interno para definir a la persona que encabezará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional. (Infobae-Itzallana)
En un video difundido en redes sociales, el político guerrerense solicita participar en el proceso interno para definir a la persona que encabezará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional. (Infobae-Itzallana)

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio pidió públicamente al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena que se le permita registrarse —vía en línea— para participar en el proceso interno de selección del coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

En un video difundido en redes sociales, el político guerrerense argumentó que su candidatura no viola la regla antinepotismo del partido, ya que el cargo en disputa es de nueva creación y no implica suceder a ningún familiar en el encargo. “No voy a suceder a alguien que tenga ese encargo. Es un encargo nuevo”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La postura cobra relevancia porque su hija, Evelyn Salgado Pineda, es la actual gobernadora de Guerrero, y la normativa interna de Morena —así como la propia presidenta Claudia Sheinbaum— han señalado que no podrán registrarse familiares directos de funcionarios para sucederlos en el cargo.

En un video difundido en redes sociales, el político guerrerense solicita participar en la selección interna del partido para definir a quien encabezará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional

“Gano la encuesta”: la apuesta pública de Salgado Macedonio

Durante su intervención ante simpatizantes, Salgado Macedonio afirmó con seguridad que, de ser incluido en la encuesta interna del partido, la ganaría. “Sin temor a equivocarme, gano la encuesta”, declaró, ante los aplausos del público presente.

PUBLICIDAD

No obstante, el propio exsenador reconoció que Morena tiene la facultad de excluirlo del proceso aunque triunfe en la medición, aplicando sus reglas éticas internas. “Morena tiene todo el derecho a decir: Félix, no vas. Aunque hayas ganado la encuesta”, admitió, y señaló que acataría esa decisión sin impugnar ni recurrir a instancias externas.

Descarta controversias legales y reafirma su disciplina partidista

Salgado Macedonio fue explícito en que no buscará la candidatura a gobernador a través de este proceso —cargo para el cual aseguró no tener impedimento legal o jurídico— sino únicamente la coordinación de los comités internos del partido. “¿En qué parte de la convocatoria dice que se está eligiendo gobernador? Se está eligiendo para coordinador de los comités de defensa”, enfatizó.

Ante la posibilidad de ser rechazado, descartó cualquier vía de impugnación. “No entro en controversias, ni impugnación, ni recurrir a no sé dónde. Soy una persona correcta, directa y disciplinada”, afirmó.

El plazo para el registro en línea, según indicó, vence el sábado, por lo que solicitó al CEN que habilite su inscripción antes de esa fecha.

CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel, durante su primer discurso como nueva dirigente nacional de Morena, luego de ser elegida dentro de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel, durante su primer discurso como nueva dirigente nacional de Morena, luego de ser elegida dentro de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Contexto: la regla antinepotismo en Morena

Morena ha establecido en su reglamento interno que los familiares directos de funcionarios en ejercicio no pueden registrarse para sucederlos en cargos de representación popular. Esta norma ha sido respaldada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de los lineamientos para los procesos internos del partido de cara a las elecciones de 2027.

La posición de Salgado Macedonio es que dicha restricción no aplica al cargo de coordinador de comités, por tratarse de una figura partidista honorífica y sin remuneración económica.

Temas Relacionados

Felix Salgado Macedonio4TMorenaGuerreroClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 25 de junio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 25 de junio de 2026

Enrique Inzunza reaparece en el Senado a 50 días de ausencia tras acusaciones de EEUU por presuntos vínculos con el narco

Tras varios días sin actividad legislativa, el senador reapareció en línea en la Comisión de Justicia del Senado

Enrique Inzunza reaparece en el Senado a 50 días de ausencia tras acusaciones de EEUU por presuntos vínculos con el narco

Pensión Mujeres Bienestar 2026: cómo solicitar una visita domiciliaria si no puedes acudir a registrarte

La Secretaría de Bienestar informó el procedimiento, los requisitos y las fechas del proceso de incorporación

Pensión Mujeres Bienestar 2026: cómo solicitar una visita domiciliaria si no puedes acudir a registrarte

¿Hasta qué edad te presta Infonavit? El límite real para tramitar tu crédito según seas hombre o mujer

El Infonavit no tiene una edad límite escrita, pero sí una regla que pocos conocen y que puede cerrarle la puerta al crédito antes de que el trabajador llegue a solicitarlo

¿Hasta qué edad te presta Infonavit? El límite real para tramitar tu crédito según seas hombre o mujer

Cómo ver gratis concierto de Alejandro Fernández con Julión Álvarez y Alfredo Olivas

El evento, convocado a través de redes sociales por los propios músicos, espera superar el récord impuesto hace unos días por Maná

Cómo ver gratis concierto de Alejandro Fernández con Julión Álvarez y Alfredo Olivas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niños de 3 y 8 años resultan baleados en dos asaltos en Culiacán

Niños de 3 y 8 años resultan baleados en dos asaltos en Culiacán

La otra crisis del fentanilo: cómo México pasó de ser corredor de tráfico a tener un mercado de consumo propio

Noche sangrienta en Ciudad Juárez: sicarios dejan tres muertos y dos heridos en ataques simultáneos

Autoridades abaten a delincuente en operativo en el que elementos del Ejército dispararon por error contra director de la FESC

Detienen al “Sierra 1″, líder del Cártel de Altozano vinculado con extorsión a madereros y comerciantes en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Cómo ver gratis concierto de Alejandro Fernández con Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Cómo ver gratis concierto de Alejandro Fernández con Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Julio César Chávez reaparece y revela cómo se encuentra su hijo tras la detención

Dueña del pato Merlín se niega a venderlo pese a cuantiosa oferta de Poncho de Nigris: “Es mi bebé”

Regañan a Leonardo Aguilar por tocar balón Trionda en el estadio durante el México vs. Chequia: así fue el momento

Marjorie de Sousa pide ayuda urgente a Topos de México para rescatar a venezolanos tras doble terremoto: “Auxilio a mi país”

DEPORTES

¿Ya lo convenció? David Faitelson se rinde ante Javier Aguirre tras clasificar como líder de grupo a México en el Mundial 2026: “En su barco”

¿Ya lo convenció? David Faitelson se rinde ante Javier Aguirre tras clasificar como líder de grupo a México en el Mundial 2026: “En su barco”

Gran Premio de Austria 2026 EN VIVO: dónde y cuándo ver correr a Checo Pérez en México

“Jugar es un plus que tiene que ganarse”: Pochettino envía mensaje a Alejandro Zendejas sobre su futuro en el Mundial 2026

Violencia en el Mundial 2026: la advertencia de la UNAM sobre las masas

Regañan a Leonardo Aguilar por tocar balón Trionda en el estadio durante el México vs. Chequia: así fue el momento