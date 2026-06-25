Félix Salgado Macedonio busca coordinar campaña de Morena en Guerrero: “No es nepotismo, es un cargo nuevo”

En un video difundido en redes sociales, el político guerrerense solicita participar en el proceso interno para definir a la persona que encabezará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional. (Infobae-Itzallana)

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio pidió públicamente al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena que se le permita registrarse —vía en línea— para participar en el proceso interno de selección del coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

En un video difundido en redes sociales, el político guerrerense argumentó que su candidatura no viola la regla antinepotismo del partido, ya que el cargo en disputa es de nueva creación y no implica suceder a ningún familiar en el encargo. “No voy a suceder a alguien que tenga ese encargo. Es un encargo nuevo”, sostuvo.

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La postura cobra relevancia porque su hija, Evelyn Salgado Pineda, es la actual gobernadora de Guerrero, y la normativa interna de Morena —así como la propia presidenta Claudia Sheinbaum— han señalado que no podrán registrarse familiares directos de funcionarios para sucederlos en el cargo.

En un video difundido en redes sociales, el político guerrerense solicita participar en la selección interna del partido para definir a quien encabezará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional

“Gano la encuesta”: la apuesta pública de Salgado Macedonio

Durante su intervención ante simpatizantes, Salgado Macedonio afirmó con seguridad que, de ser incluido en la encuesta interna del partido, la ganaría. “Sin temor a equivocarme, gano la encuesta”, declaró, ante los aplausos del público presente.

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No obstante, el propio exsenador reconoció que Morena tiene la facultad de excluirlo del proceso aunque triunfe en la medición, aplicando sus reglas éticas internas. “Morena tiene todo el derecho a decir: Félix, no vas. Aunque hayas ganado la encuesta”, admitió, y señaló que acataría esa decisión sin impugnar ni recurrir a instancias externas.

Descarta controversias legales y reafirma su disciplina partidista

Salgado Macedonio fue explícito en que no buscará la candidatura a gobernador a través de este proceso —cargo para el cual aseguró no tener impedimento legal o jurídico— sino únicamente la coordinación de los comités internos del partido. “¿En qué parte de la convocatoria dice que se está eligiendo gobernador? Se está eligiendo para coordinador de los comités de defensa”, enfatizó.

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Ante la posibilidad de ser rechazado, descartó cualquier vía de impugnación. “No entro en controversias, ni impugnación, ni recurrir a no sé dónde. Soy una persona correcta, directa y disciplinada”, afirmó.

El plazo para el registro en línea, según indicó, vence el sábado, por lo que solicitó al CEN que habilite su inscripción antes de esa fecha.

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CIUDAD DE MÉXICO, 03MAYO2026.- Ariadna Montiel, durante su primer discurso como nueva dirigente nacional de Morena, luego de ser elegida dentro de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Contexto: la regla antinepotismo en Morena

Morena ha establecido en su reglamento interno que los familiares directos de funcionarios en ejercicio no pueden registrarse para sucederlos en cargos de representación popular. Esta norma ha sido respaldada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de los lineamientos para los procesos internos del partido de cara a las elecciones de 2027.

La posición de Salgado Macedonio es que dicha restricción no aplica al cargo de coordinador de comités, por tratarse de una figura partidista honorífica y sin remuneración económica.

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