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Secretaría del Buen Gobierno suma 226 sanciones a funcionarios públicos

Más de 400 expedientes se turnaron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa tras detectarse incumplimientos y abusos en mandos del Gobierno Federal entre enero y junio

Sello rojo con SANCIONADO, grupo de siluetas humanas grises con carpetas selladas, mano con balanza dorada y escudo azul y dorado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Un sello con la palabra Sancionado presiona sobre un grupo de personas con carpetas, mientras una mano estilizada sostiene una balanza de la justicia junto al escudo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno suma 226 sanciones a funcionarios federales de nivel mando, tras detectar faltas administrativas no graves entre enero y junio de 2026. Las medidas incluyen suspensiones, inhabilitaciones y destituciones por conductas como incumplimiento de funciones, abuso de cargo y hostigamiento. De acuerdo con información oficial, más de 400 expedientes fueron turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para resolver posibles faltas graves, cifra que duplica el número de personas sancionadas.

Las acciones responden a la aplicación de criterios de proporcionalidad y gravedad, y permiten la impugnación de las resoluciones por parte de los funcionarios involucrados, según la Secretaría.

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Infografía y comunicado oficial de Buen Gobierno sobre 226 sanciones a servidores públicos federales con nivel de mando en México
Un informe del Gobierno Federal de México detalla las 226 sanciones aplicadas a servidores públicos por faltas no graves entre enero y junio de 2026. (@BuenGobierno_mx)

Las sanciones aplicadas por la Secretaría incluyen 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 45 amonestaciones y 5 destituciones. Los cargos de las personas sancionadas corresponden a 10 titulares de unidad, 8 de dirección general, 45 de dirección de área, 33 de subdirección y 130 de jefatura de departamento. El motivo principal fue el incumplimiento de funciones, con 242 casos detectados en el periodo reportado.

Plataforma de transparencia suma controles tras desaparición del INAI

El 4 de agosto, la jefa de Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, firmó un decreto para fortalecer la plataforma digital de transparencia y acceso a la información, luego de la desaparición del INAI. La funcionaria anunció además que se prepara una iniciativa para reforzar el marco legal de la transparencia gubernamental, con el objetivo de mantener la rendición de cuentas en las dependencias federales.

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Raquel Buenrostro
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro durante la mañanera del pueblo de este 4 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

Cuatro áreas principales para su fortalecimiento

  1. Contrataciones públicas Contratos y convenios modificatorios del Ejecutivo Federal disponibles mensualmente.
  2. Filiales de Pemex y CFE Finanzas, gobierno corporativo, contratos, entre otros.
  3. Fiscalización y auditorías Programa anual, observaciones y despachos de auditores externos.
  4. Invitación a sumarse a estados, municipios y otros poderes.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostiene que las sanciones se aplicaron conforme a la ley y bajo criterios claros. Cualquier persona servidora pública tiene derecho a impugnar la resolución, y la dependencia defenderá la pena impuesta. El organismo reitera que trabaja por la integridad en el servicio público y el combate a la impunidad.

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