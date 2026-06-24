Marina del Pilar pide no hacer “telenovelas” tras audios sobre su visa de EEUU: así ha sido la polémica sobre la gobernadora

Marina del Pilar pide no hacer “telenovelas” tras audios sobre su visa retirada por Estados Unidos. (Crédito: Gobierno de Baja California)

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, no deja de estar al centro de la polémica por el retiro de la visa estadounidense; por segundo día, descartó tratos en lo “oscurito” con el gobierno de Estados Unidos y pidió no convertir el asunto en una “telenovela”.

La mandataria de Morena confirmó la autenticidad de un audio filtrado en el que se escucha una conversación sobre sus gestiones para recuperar el documento migratorio, revocado en mayo de 2025 junto con el de su entonces esposo Carlos Torres Torres.

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El audio fue difundido por el periodista Héctor de Mauleón e incluye una mención al abogado Michael Nadler, exfiscal federal de Florida, a quien Ávila Olmeda dice haber contactado para recibir asesoría jurídica sobre su proceso. Este 23 de junio de 2026, la gobernadora aclaró que Nadler ya no forma parte de su equipo y que la reunión mencionada en la grabación nunca ocurrió.

Reunión con autoridades de EEUU nunca se llevó a cabo

En conferencia de prensa, la morenista explicó que en enero de este año recibió a personas que afirmaban ser intermediarias de una agencia estadounidense. Ante la situación, buscó orientación legal para saber cómo proceder.

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“Yo lo busqué a él en algún momento, porque hay personas que se están acercando a mí, como justamente estas personas del audio, que se dicen ser intermediarias”, dijo la gobernadora.

Marina del Pilar sobre polémica de audios con autoridades de Estados Unidos para recuperar su visa. (Foto: Gob. Baja California)

Marina del Pilar justificó la búsqueda del abogado debido a que “se trata de temas legales, pues evidentemente uno tiene que buscar a alguien que conozca este tipo de temas”.

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La mandataria subrayó que el contacto con ese asesor fue puntual y que actualmente no mantiene ninguna relación con él. Negó que existan acuerdos privados o canales no institucionales con autoridades de Estados Unidos, pero sí mantiene una relación “con mucho respeto y mucha transparencia” con el país vecino.

Estados Unidos le revocó la visa a Marina del Pilar y a su exesposo

En mayo del año pasado, la revocación llegó primero para Carlos Torres, entonces esposo de la gobernadora y encargado de proyectos especiales en su administración, quien desde inicios de 2025 también promovía la recuperación de zonas peatonales en el gobierno municipal de Tijuana.

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Torres informó mediante un comunicado que recibió la notificación de las autoridades consulares y aseguró tener “la conciencia tranquila”.

Poco después, Ávila Olmeda recibió una notificación similar. “Como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado”, escribió la mandataria en la red social X. Agregó que confiaba en que la situación “se va a aclarar satisfactoriamente para ambos”.

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(Foto: FB/Carlos Torres)

La gobernadora describió el contexto como un escenario “binacional complejo” y afirmó que su gobierno seguiría trabajando en coordinación con autoridades del país vecino.

Al paso de los meses, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado su respaldo públicamente a Ávila Olmeda en distintas ocasiones, incluso, el pasado fin de semana, la mandataria federal realizó una gira por Baja California acompañada de la gobernadora.

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“No hagamos telenovelas ni historias de la Rosa de Guadalupe”

Al ser cuestionada por segunda jornada consecutiva, Ávila Olmeda rechazó que el audio revele algo distinto a lo que ya había dicho públicamente. “Lo mismo que les dije ayer. En algún momento sí lo contacté, me dio una asesoría jurídica en cuanto a estos temas y actualmente no tengo ningún tipo de relación con él”, sostuvo.

(Foto: redes sociales)

La mandataria cerró su intervención con una frase que sintetiza su postura ante la controversia: “No hagamos telenovelas ni historias de la Rosa de Guadalupe”. Afirmó estar “muy tranquila, trabajando, contenta, dando la cara” y descartó tener más declaraciones sobre el tema.

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