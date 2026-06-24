México

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 23 de junio

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Guardar
Google icon
Consulta el precio de este día. (Infobae)
Consulta el precio de este día. (Infobae)

El precio de la mezcla mexicana de petróleo este martes 23 de junio fue de 71,2 dólares por barril, de acuerdo con los datos actualizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados a diestra y siniestra en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

PUBLICIDAD

La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Cifras presentadas por la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que la empresa productiva del estado exportó en 2020 un promedio de 140 mil barriles diarios de crudo ligero, mientras que ese mismo año la producción por día se ubicó en un millón 705 mil barriles, lo que representa un estimado de cuatro millones de barriles más que en 2019.

Actualmente, Pemex continúa siendo el productor de crudo más relevante en el mercado nacional, al aportar durante el año 2020 el 98.8% de la producción total de crudo, mientras que la producción de empresas privadas representó apenas 1.2 % del total del país.

Lo anterior se debe en parte a la incorporación de 146.5 mil barriles diarios de producción provenientes de los campos nuevos que iniciaron su desarrollo en el primer semestre del año 2019.

Temas Relacionados

Precio del petróleo en MéxicoPrecio del petróleo en México Hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Panamá vs Croacia en VIVO: la selección croata logra el gol y se pone en ventaja en Toronto

Ambos equipos saldrán por el triunfo para sumar sus primeros puntos en esta fase de grupos, tras perder en su debut contra Ghana e Inglaterra

Panamá vs Croacia en VIVO: la selección croata logra el gol y se pone en ventaja en Toronto

México sube al tercer lugar mundial por estrés laboral: cuáles son las consecuencias y cómo se trata

Más de la mitad recurre a herramientas como ChatGPT para atender su bienestar psicológico, mientras pocas organizaciones ofrecen acompañamiento y muchas personas prefieren callar por desconfianza o privacidad

México sube al tercer lugar mundial por estrés laboral: cuáles son las consecuencias y cómo se trata

México tendrá T-MEC con EEUU y Canadá por una década más, asegura Marcelo Ebrard

El secretario de Economía informó que se entregará una carta conjunta que determinará si el tratado se extiende hasta 16 años o se mantiene por 10

México tendrá T-MEC con EEUU y Canadá por una década más, asegura Marcelo Ebrard

SCJN contra la usura, establece que los intereses en créditos no pueden ser excesivos

El Máximo Tribunal señala que las autoridades jurisdiccionales deben verificar las tasas sin petición previa si resultan desproporcionadas

SCJN contra la usura, establece que los intereses en créditos no pueden ser excesivos

Cómo limpiar manchas en el colchón: paso a paso para dejarlos como nuevos

Las manchas en el colchón pueden ser más fáciles de eliminar de lo que se piensa con el método y los productos correctos

Cómo limpiar manchas en el colchón: paso a paso para dejarlos como nuevos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Director de la Policía de Puebla niega existencia de una cartulina firmada por la Familia Michoacana cerca de cuerpo calcinado

Se disfrazaron de encuestadores del INEGI para robar y exigieron 500 mil pesos a nombre del CJNG en CDMX: hay una detenida

“Claudia Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento”, asegura El Chapo Guzmán en su nueva carta

Semar confirma detención de 12 narcomenudistas en Jiutepec, Morelos: nueve tenían antecedentes penales

ENTRETENIMIENTO

Bellakath es acusada de ser “un dolor de cabeza” por los productores de La Más Draga debido a su comportamiento en el foro

Bellakath es acusada de ser “un dolor de cabeza” por los productores de La Más Draga debido a su comportamiento en el foro

Wendy Guevara explota contra Sergio Mayer por querer lucrar con ella: “Siempre ha sido traicionero”

Eiza Gónzalez confiesa cómo manejó el rechazo antes del éxito en Hollywood

Quién es Abigail Alfaro, esposa de Luis de Alba quien reveló detalles del accidente del actor

‘El Diablo Viste a la Moda 2’: dónde ver online y cuándo llega a streaming en México

DEPORTES

Panamá vs Croacia en VIVO: la selección croata logra el gol y se pone en ventaja en Toronto

Panamá vs Croacia en VIVO: la selección croata logra el gol y se pone en ventaja en Toronto

La Leyenda coreana del Manchester United, Park Ji-Sung, se rinde ante Gilberto Mora y la Selección Mexicana

Qué pasará con la basura de los festejos del Mundial en CDMX: así se reciclarán y evitar desechos en Paseo de la Reforma

Comienzan cierres y colocación de pantallas en Paseo de la Reforma para festejos del México vs Chequia

Guillermo Ochoa casi se lesiona con el Tri y enciende alarmas antes del partido ante República Checa