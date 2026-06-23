México

Onda tropical 9 ocasionará lluvias intensas al sur de México este martes 23 de junio, Protección Civil pide no bajar la guardia

Además de las precipitaciones, persistirá la ola de calor en el norte y noroeste de México, con temperaturas superiores a los 45°

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Mapa de México hecho con plastilina muestra el norte con sol intenso y el sur con nubes, lluvia, un ciclón tropical, personas con paraguas.
Onda tropical 9 ocasionará lluvias intensas al sur, ola de calor prevalece al norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda tropical número 9 provocará este martes 23 de junio lluvias intensas en diversas regiones de Veracruz, Guerrero y Oaxaca, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre posibles deslaves, inundaciones y desbordamientos de ríos debido a las precipitaciones previstas.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la interacción de la onda tropical, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad de ambos litorales favorecerá lluvias de hasta 150 milímetros en algunas zonas del país.

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Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a mantenerse alerta y reforzar las medidas preventivas para reducir riesgos, especialmente en entidades donde se esperan las precipitaciones más intensas.

¿Dónde lloverá más este martes 23 de junio?

El SMN detalló que se pronostican lluvias intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, en el centro y sur de Veracruz, así como en el este y centro de Guerrero y el oeste, norte y este de Oaxaca.

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Asimismo, se prevén lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo y Puebla.

También habrá lluvias fuertes en Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Tabasco, Chiapas y algunas regiones de Querétaro, mientras que otras entidades del país registrarán chubascos o precipitaciones aisladas.

Las autoridades señalaron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos, deslaves y afectaciones en caminos y zonas urbanas.

Protección Civil alerta por inundaciones y deslaves

La CNPC advirtió que las lluvias previstas podrían ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, particularmente en zonas montañosas, laderas y barrancas.

Por ello, recomendó evitar cruzar corrientes de agua bajo cualquier circunstancia y atender oportunamente las indicaciones de las autoridades locales en caso de evacuaciones preventivas hacia refugios temporales.

Además, exhortó a la población a mantener limpias coladeras, calles y canaletas para facilitar el flujo del agua, así como revisar el Plan Familiar de Protección Civil, resguardar documentos importantes en recipientes impermeables y preparar una mochila de emergencia.

Persistirá ola de calor en el norte del país

Mientras las lluvias continuarán en buena parte del territorio nacional, el SMN informó que persistirá la onda de calor en estados del norte y noroeste del país.

Se prevén temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California y Sonora, mientras que los termómetros alcanzarán entre 40 y 45 grados en regiones de Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila.

Las autoridades recomendaron mantenerse hidratados, utilizar ropa de colores claros, evitar exposiciones prolongadas al sol y prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

Fuertes vientos y oleaje en costas mexicanas

El pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en entidades del norte del país y en el Istmo de Tehuantepec, condiciones que podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Asimismo, se espera oleaje de hasta 2.5 metros de altura en costas del Pacífico mexicano, desde Sinaloa hasta Chiapas, así como en la costa occidental de la península de Baja California, mientras que en el Golfo de México y la península de Yucatán se prevén olas de entre uno y dos metros de altura.

Tanto el SMN como la CNPC pidieron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades de protección civil para prevenir riesgos durante esta jornada de lluvias.

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