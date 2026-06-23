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Estas son las 3 razones por las que deberías comer mandarina todos los días: sus beneficios podrían sorprenderte

Esta fruta destaca por su aporte de vitaminas, minerales y compuestos que contribuyen al bienestar general del organismo

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Cáscaras de mandarina - Perú - 21 de julio
La mandarina destaca como fruta cítrica por su aporte nutricional y su consumo práctico en cualquier momento del día. - (El Tiempo)

La mandarina es una de las frutas más populares por su sabor dulce, su aroma característico y la facilidad con la que puede consumirse en cualquier momento del día. Sin embargo, más allá de ser un refrigerio práctico, también destaca por su importante aporte nutricional.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, este cítrico contiene una elevada concentración de agua, vitaminas y minerales que participan en distintas funciones del organismo. Su composición la convierte en una aliada para quienes buscan una alimentación equilibrada sin aumentar significativamente su consumo calórico.

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Además, se trata de una fruta baja en calorías. Por cada 100 gramos, equivalentes aproximadamente a dos mandarinas, aporta cerca de 40 kilocalorías, 0.8 gramos de proteínas y 9 gramos de carbohidratos, características que la convierten en una opción atractiva para incluir dentro de una dieta variada.

1. Aporta vitaminas y minerales esenciales para el organismo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Poder del Consumidor informa que la mandarina concentra agua, vitaminas y minerales que apoyan una alimentación equilibrada sin elevar el consumo calórico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales beneficios de la mandarina es su riqueza nutricional. Esta fruta contiene vitaminas C, A, B1 y B2, nutrientes fundamentales para múltiples procesos biológicos relacionados con el mantenimiento de la salud.

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También aporta minerales como potasio, calcio, magnesio, hierro, zinc y fósforo. Estos elementos participan en funciones importantes como la actividad muscular, el fortalecimiento de los huesos y el transporte de oxígeno a través de la sangre.

Otro componente destacado es la pectina, una fibra natural presente en los cítricos que forma parte de una alimentación equilibrada. Gracias a esta combinación de nutrientes, la mandarina se posiciona como una fruta con un perfil nutricional especialmente completo.

2. Puede contribuir a la prevención de diversos problemas de salud

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mandarina contiene vitaminas C, A, B1 y B2, además de minerales como potasio, calcio, magnesio, hierro, zinc, fósforo y pectina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información difundida por El Poder del Consumidor, el elevado contenido de nutrientes de la mandarina está relacionado con la protección frente a diversas enfermedades y afecciones.

Entre los beneficios señalados se encuentra su contribución para fortalecer las defensas del organismo y apoyar la prevención de enfermedades cardíacas, infecciones, anemias, alergias, diabetes y algunos tipos de cáncer. Asimismo, sus propiedades pueden favorecer el control de factores asociados al colesterol y la presión arterial.

La fruta también es reconocida por su aporte de agua, que representa cerca del 90% de su composición. Esta característica ayuda a mantener una adecuada hidratación y puede convertirse en una opción refrescante durante épocas de calor o en personas que buscan incrementar su consumo de líquidos mediante alimentos naturales.

3. Favorece la salud ósea y fortalece las defensas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La combinación de potasio, magnesio, vitamina C y ácido cítrico en la mandarina contribuye a la formación de huesos, dientes y glóbulos rojos y mejora la absorción del hierro.

Otro de los aspectos más destacados de la mandarina es la combinación de potasio, magnesio, vitamina C y ácido cítrico que contiene. Estos nutrientes participan en procesos importantes relacionados con el mantenimiento del organismo.

De acuerdo con la información disponible, estos compuestos intervienen de manera positiva en la formación de huesos, dientes y glóbulos rojos. Además, contribuyen a mejorar la absorción del hierro, un mineral indispensable para distintas funciones del cuerpo.

La vitamina C también desempeña un papel relevante en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Gracias a ello, el consumo regular de mandarina puede formar parte de una alimentación orientada al bienestar general, especialmente durante temporadas en las que las enfermedades respiratorias suelen ser más frecuentes.

Por su sabor agradable, su practicidad y su importante aporte nutricional, la mandarina continúa siendo una de las frutas más recomendadas para complementar una dieta equilibrada. Incluirla de forma habitual puede ser una manera sencilla de aprovechar vitaminas, minerales y compuestos que contribuyen al funcionamiento adecuado del organismo.

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