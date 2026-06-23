Ahorré en Infonavit pero jamás pedí casa: el trámite oficial para reclamar tu dinero en efectivo

Hay dinero en el Infonavit que tiene dueño, genera rendimientos y nunca caduca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay una cantidad de dinero acumulada a nombre de miles de trabajadores en México que cotizaron al Infonavit sin haber usado jamás su subcuenta de vivienda.

No pidieron crédito, no compraron casa a través del Instituto y nunca preguntaron qué pasó con esas aportaciones.

El saldo sigue activo, genera rendimientos y tiene dueño.

El Infonavit debe garantizar la seguridad de esos recursos.

La ley mexicana garantiza que ningún trabajador pierde su ahorro de vivienda por el paso del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 37 de la Ley del Infonavit establece que el derecho a reclamarlos es imprescriptible: la persona titular o sus beneficiarios pueden solicitarlos en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la última aportación, según el propio portal oficial del Instituto.

PUBLICIDAD

Tu ahorro puede estar repartido en hasta tres fondos distintos

Lo que muchos desconocen es que esos ahorros pueden estar distribuidos en hasta tres fondos distintos.

El primero agrupa las aportaciones realizadas entre mayo de 1972 y febrero de 1992.

El segundo concentra los depósitos patronales de marzo de 1992 a junio de 1997.

Rentaron toda su vida, nunca pidieron casa y aun así el Infonavit les guarda un saldo a su nombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercero —la Subcuenta de Vivienda 1997— integra todo lo aportado desde el primero de julio de ese año hasta la fecha, de acuerdo con el Infonavit.

PUBLICIDAD

Una persona puede tener recursos en uno, dos o los tres fondos sin saberlo.

El saldo completo, con el historial de movimientos desde 1972, puede consultarse en la plataforma Mi Cuenta Infonavit, en la aplicación móvil del Instituto o en los kioscos de autoservicio.

PUBLICIDAD

}El trámite puede realizarse en línea con firma electrónica avanzada emitida por el SAT o de forma presencial con cita previa en Mi Cuenta Infonavit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El régimen de pensión define si cobras todo de una vez o mes a mes

El régimen bajo el que una persona se pensionó ante el IMSS determina directamente cómo se devuelven los recursos.

Quien cotizó y recibió aportaciones antes del primero de julio de 1997 sin volver a tener una relación laboral asalariada se pensiona bajo Ley 73.

PUBLICIDAD

Quien comenzó a cotizar después de esa fecha se rige por Ley 97, de acuerdo con el Instituto.

Una infografía de Infobae explica la devolución del ahorro de vivienda del IMSS en México, diferenciando los regímenes de Ley 73 y Ley 97. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo Ley 73, el retiro puede hacerse en una sola exhibición: el trabajador pensionado recibe la totalidad de su ahorro de vivienda de una vez.

PUBLICIDAD

Bajo Ley 97, los recursos de la Subcuenta de Vivienda y sus rendimientos se integran al saldo con el que la Afore calcula la pensión mensual.

Los recursos no reclamados pueden transferirse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado en mayo de 2024, aunque el titular conserva el derecho a solicitar su devolución en cualquier momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes cotizaron antes de 1997 y continuaron trabajando como asalariados después pueden elegir entre ambas leyes antes de iniciar el trámite.

Ahorré en Infonavit pero jamás pedí casa: así se reclama el dinero en efectivo

Para tramitar la devolución, el Infonavit requiere que la persona cuente con una resolución de pensión emitida por el IMSS —por vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez o incapacidad total o parcial igual o mayor a 50%— y que no tenga un crédito vigente con el Instituto.

PUBLICIDAD

Los documentos necesarios son:

Resolución de pensión del IMSS.

Estado de cuenta bancario con CLABE con vigencia no mayor a dos meses.

NSS, RFC y CURP que coincidan con los registros del IMSS, la Afore y el banco.

La subcuenta de vivienda se forma con el 5% del Salario Diario Integrado que cada empleador deposita a nombre del trabajador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite puede realizarse de forma presencial con cita previa generada en Mi Cuenta Infonavit, o en línea con firma electrónica avanzada emitida por el SAT.

PUBLICIDAD

Si hay recursos en el Fondo de Ahorro 1972-1992, deben solicitarse directamente ante el Infonavit; los de la Subcuenta de Vivienda 92 y 97 se tramitan ante la Afore, de acuerdo con la información oficial de la institución.

Qué pasa si llegaste a los 70 años y no has reclamado nada

Quien llegue a los 70 años con saldo sin reclamar debe recibir un aviso del Infonavit durante el año previo a esa edad.

Si los recursos no se reclaman, pueden ser transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado en mayo de 2024.

El Infonavit está obligado a notificar a los trabajadores que lleguen a los 70 años con saldo sin reclamar en su subcuenta de vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, la persona titular puede solicitar su devolución en cualquier momento en un Centro de Atención a Pensionados y Devoluciones (CAPDE).