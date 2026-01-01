México

Capturan a Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

Junto con Inzunza fueron capturadas otras tres personas

Foto de la reciente detención
Foto de la reciente detención de Pedro Inzunza Noriega. Crédito: Especial para Infobae

La tarde de este miércoles 31 de diciembre fue capturado Pedro Inzunza Noriega, conocido como “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, identificado operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro.

Fuentes federales consultadas por Infobae México confirmaron la detención del líder criminal, quien ya había sido señalado por autoridades estadounidenses como un narcoterrorista.

La captura fue realizada en Culiacán, Sinaloa, donde Inzunza Noriega habría actuado como segundo al mando en el cártel dirigido por El Chapo Isidro, quien asumió el control operativo del Cártel de los Beltrán Leyva.

Esta detención estaría relacionada con los operativos que medios locales señalaron la tarde de este 31 de diciembre en la colonia La Guadalupe de la capital sinaloense.

Cómo fue detenido “El Sagitario”

La detención derivó de un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Reportes oficiales señalan que el operativo fue realizado tras obtener pruebas suficientes que permitieron a un Juez Federal autorizar una orden de cateo, lo que facilitó la intervención coordinada por las autoridades.

Pedro Inzunza. Crédito: Gobierno de
Pedro Inzunza. Crédito: Gobierno de Estados Unidos

Durante este despliegue, las fuerzas de seguridad lograron detener a “Sagitario”, también identificado como “El Señor de la Silla”, junto a otros tres individuos.

Al ejecutar la orden judicial, los agentes aseguraron armas de fuego y cantidades significativas de droga.

Las investigaciones apuntan a que esta célula delictiva está vinculada con la fabricación y distribución de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína, actividades que han sido objeto de seguimiento por parte de las instancias federales.

Con este operativo, las autoridades buscan frenar el avance y la influencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico en el país.

El nombre de Inzunza cobró gran relevancia en este 2025 debido a que autoridades estadounidenses lo señalaron junto con su hijo recién fallecido, Pedro Inzunza Coronel, alias “El Pichón”, como narcoterroristas, por su presunto apoyo material al terrorismo y narcotráfico.

La detención de "El Sagitario" podría impactar en la estructura operativa del grupo, ya que reportes oficiales lo señalan como uno de los responsables principales en la coordinación de actividades ilícitas en la región.

Hasta el momento no se ha revelado quiénes son las otras tres personas detenidas junto con Inzunza.

Reportes señalan que los cuatro detenidos serán trasladados hacia la Ciudad de México, donde serán resguardados en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Quién es “El Sagitario”

Los tres lideres del Cártel
Los tres lideres del Cártel de los Beltrán Leyva señalados por la OFAC. (OFAC)

Pedro Inzunza Noriega, “El Sagitario”, era señalado como uno e los lideres principales del Cártel de Guasave o Cártel de los Beltrán Leyva, junto con Óscar Manuel Gastélum Iribe “El Músico” y Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”.

El perfil de El Sagitario sobresale tanto por su longevidad en el mundo del narcotráfico, como por haber liderado la transformación del Cártel de Guasave en un brazo operativo especializado en la producción y tráfico internacional de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

Las investigaciones de autoridades estadounidenses y mexicanas lo vinculan no solo con la administración de laboratorios de drogas sintéticas de alta capacidad, sino también con una red transnacional que abarca países como Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Estados Unidos.

SagitarioPedro InzunzaDetenidoCuliacánCártel de GuasaveBeltrán LeyvaNarco en MéxicoNarcotráfico en México

