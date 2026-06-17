Pulque, garnachas y Día del Padre: los festivales gratuitos en CDMX para este 19 a 21 de junio

La cita es el 19 y 20 de junio, de 11:00 a 20:00 horas, en la Explanada de la Plaza Centenario, ubicada en Plaza Centenario 260, San Francisco Tlaltenco, Tláhuac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gran Festival de la Garnacha y el Pulque llega este fin de semana a la alcaldía Tláhuac con una propuesta gastronómica que reúne antojitos tradicionales y pulque de distintas variedades, en un evento de acceso libre para toda la familia.

El evento se llevará a cabo el 19 y 20 de junio, en el marco del día del padre y el mundial 2026 de 11:00 a 20:00 horas, en la Explanada de la Plaza Centenario, ubicada en Plaza Centenario 260, San Francisco Tlaltenco, Tláhuac.

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De acuerdo con el cartel contará con musica en vivo y talleres para enriquecer la oferta cultural.

Un cartel anuncia el Festival de la Garnacha y el Pulque, destacando talleres, música en vivo y la gastronomía local en la Explanada de la Plaza Centenario en Tláhuac, Ciudad de México. (Gobierno Tlahuac)

Garnachas, pulque natural y curado en un solo lugar

El evento está organizado por la alcaldía Tláhuac y forma parte de la agenda cultural y gastronómica de la demarcación para este mes de junio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival promete un recorrido por los sabores de todo México sin salir de la ciudad. La oferta central gira en torno a las garnachas —antojito de base popular presente en diversas regiones del país— y al pulque, tanto en su versión natural como en curados de distintos sabores.

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El evento está organizado por la alcaldía Tláhuac y forma parte de la agenda cultural y gastronómica de la demarcación para este mes de junio.

El pulque, una bebida de más de mil años en la mesa mexicana

El pulque es una bebida fermentada que se obtiene del aguamiel del maguey, en particular de especies como el Agave salmiana, el Agave atrovirens y el Agave mapisaga. Su consumo en el centro de México se remonta al menos al siglo IV antes de Cristo, según evidencias arqueológicas halladas en el Valle de Apan y en la zona de Huapalcalco, Hidalgo.

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En la época prehispánica, su consumo era restringido: estaba reservado a ancianos, enfermos, mujeres recién paridas y personas que realizaban trabajos físicos intensos. Solo en festividades dedicadas a los muertos se permitía su ingesta generalizada. Los aztecas lo denominaban octli en náhuatl, mientras que el término pulque derivaría de la voz náhuatl poliuhqui, que significa “corrompido” o “descompuesto”, en alusión a su proceso de fermentación.

Durante el periodo colonial, la producción se expandió por el Altiplano central. Los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Estado de México concentraron las grandes haciendas pulqueras, y el principal mercado era la Ciudad de México. El auge llegó al Porfiriato, cuando los expendios de pulque formaban parte del paisaje urbano de la capital. Su declive llegó entrado el siglo XX, con el ascenso del tequila y la estigmatización de sus consumidores.

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Hoy, la bebida vive un proceso de revalorización. En 2024, el Gobierno de la Ciudad de México reconoció su proceso de elaboración como patrimonio cultural inmaterial de la capital. La comunidad de Santa Catarina Yecahuizotl, en Tláhuac, figura entre los pueblos que mantienen viva esa práctica.

Tláhuac, una alcaldía con tradición gastronómica propia

Huarache al estilo Toluca preparado con masa de maíz, frijoles y guarniciones tradicionales, representando la riqueza culinaria mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de Tláhuac como sede no es casual. La demarcación del suroriente de la ciudad conserva una cocina de raíces prehispánicas vinculada a su herencia lacustre y chinampera.

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Entre sus platillos propios destacan el mixmole —mole verde o rojo preparado con pescado o aves silvestres—, los tlapiques de pescado envueltos en hojas de tamal y cocinados a las brasas, y los tamales de charal. El barrio de San Francisco Tlaltenco, sede del festival, se distingue dentro de esa tradición por su oferta de garnachas, quesadillas y birrierías.

Un fin de semana cargado de opciones gratuitas en CDMX

El domingo 21, Día del Padre, la agenda se multiplica. La Explanada de la alcaldía Tlalpan recibirá el concierto gratuito de Aarón y Su Grupo Ilusión a las 19:00 horas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gran Festival de la Garnacha y el Pulque no es el único evento sin costo este fin de semana en la capital. En la alcaldía Tlalpan, el Festival Taquero ocupa la Plaza del Bolero —calle Moneda, Tlalpan Centro— del 19 al 21 de junio, de 10:00 a 20:00 horas, con tacos de distintos estilos, música y actividades culturales.

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En la alcaldía Gustavo A. Madero, el Spider-Fest abre puertas el 20 y 21 de junio desde las 11:00 horas en el Centro Cultural Futurama (Otavalo 7, Lindavista), con actores de doblaje del Spider-verse, proyecciones, talleres y concurso de cosplay.

El domingo 21, Día del Padre, la agenda se multiplica. La Explanada de la alcaldía Tlalpan recibirá el concierto gratuito de Aarón y Su Grupo Ilusión a las 19:00 horas, dentro del programa “Tlalpan Mundialista”. En la alcaldía Venustiano Carranza, el festival “Grasa y Gasolina” arranca a las 12:00 horas en su explanada con bandas de rockabilly, exhibición de autos y motos antiguas, concurso de pin up y espectáculos de lucha libre.

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Los Festivales Futboleros del Mundial 2026, impulsados por el Gobierno de la Ciudad de México, continúan con transmisiones en pantalla gigante y conciertos gratuitos en 18 sedes de la capital, entre ellas el Bosque de Tláhuac.