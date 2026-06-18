Lluvias fuertes, granizo y calor extremo: así estará el clima en México este jueves 18 de junio

México enfrentará este jueves 18 de junio una jornada de contrastes meteorológicos, con lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, calor extremo en estados del norte y noreste, así como vientos intensos que podrían provocar caída de árboles, anuncios publicitarios y reducción de visibilidad en carreteras.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de canales de baja presión, una línea seca en el noreste, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 8 favorecerán condiciones para tormentas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
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Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían ocasionar:
- Encharcamientos en zonas urbanas.
- Inundaciones repentinas.
- Incremento en niveles de ríos y arroyos.
- Deslaves en zonas montañosas.
- Reducción de visibilidad por bancos de niebla.
Estados con mayor riesgo por lluvias muy fuertes
Las precipitaciones más intensas se esperan en regiones del centro, occidente y sur del país.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Michoacán (norte y noreste).
- Guanajuato (sur y sureste).
- Querétaro (sur).
- Estado de México (norte y noroeste).
- Guerrero (este).
- Oaxaca (oeste).
- Chiapas (sur).
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
Chubascos (5 a 25 mm):
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Colima
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Tabasco
En la Ciudad de México se pronostican lluvias fuertes durante la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas, mientras que en el Estado de México podrían registrarse precipitaciones de mayor intensidad.
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Calor extremo persistirá en el norte del país
A pesar de las lluvias, las altas temperaturas continuarán afectando a varias regiones.
Temperaturas superiores a 45 grados Celsius:
- Coahuila (centro)
- Nuevo León (este)
- Tamaulipas (oeste)
Temperaturas de 40 a 45 grados:
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
Temperaturas de 35 a 40 grados:
- Baja California Sur
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Guanajuato
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas y prestar especial atención a menores de edad y adultos mayores.
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Vientos fuertes y oleaje elevado en costas mexicanas
Además de las lluvias y el calor, se prevén rachas de viento importantes en diversas regiones.
Rachas más intensas:
- Chihuahua: de 60 a 80 km/h.
- Veracruz y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec): de 50 a 70 km/h.
- Coahuila: de 50 a 70 km/h.
- Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: de 40 a 60 km/h.
Estas condiciones podrían favorecer la caída de ramas, árboles y estructuras ligeras.
En las costas también habrá efectos relevantes:
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros en Tabasco, Campeche y el Golfo de Tehuantepec.
Así estará el clima en el Valle de México
Para la Ciudad de México y el Estado de México se espera una mañana fresca con cielo parcialmente nublado y posibles lluvias aisladas en zonas altas.
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Durante la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán tormentas con descargas eléctricas.
Pronóstico para la capital del país:
- Temperatura mínima: entre 14 y 16 °C.
- Temperatura máxima: entre 23 y 25 °C.
- Viento con rachas de hasta 40 km/h.
- Lluvias fuertes durante la tarde y noche.
- En Toluca, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados Celsius.
Recomendaciones ante el pronóstico meteorológico
Ante el panorama previsto para este jueves, las autoridades sugieren:
- Llevar paraguas o impermeable.
- Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.
- Mantener limpias coladeras y desagües.
- Resguardar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Consultar reportes oficiales antes de viajar por carretera.
El pronóstico indica que la combinación de lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes vientos y altas temperaturas mantendrá condiciones meteorológicas complejas en buena parte del país durante las próximas horas, por lo que se recomienda permanecer atento a los avisos de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.
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