México

Lluvias fuertes, granizo y calor extremo: así estará el clima en México este jueves 18 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones intensas en varias entidades del país, además de temperaturas superiores a los 45 grados en algunas regiones y rachas de viento que podrían causar afectaciones

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Imagen satelital del Huracán Ian, una gran masa de nubes blancas espirales con un ojo visible sobre el Golfo de México, cerca de la costa de Florida
Tormentas, altas temperaturas y ráfagas de viento marcarán el clima en gran parte del país. (Reuters)

México enfrentará este jueves 18 de junio una jornada de contrastes meteorológicos, con lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, calor extremo en estados del norte y noreste, así como vientos intensos que podrían provocar caída de árboles, anuncios publicitarios y reducción de visibilidad en carreteras.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de canales de baja presión, una línea seca en el noreste, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 8 favorecerán condiciones para tormentas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

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Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían ocasionar:

  • Encharcamientos en zonas urbanas.
  • Inundaciones repentinas.
  • Incremento en niveles de ríos y arroyos.
  • Deslaves en zonas montañosas.
  • Reducción de visibilidad por bancos de niebla.

Estados con mayor riesgo por lluvias muy fuertes

Las precipitaciones más intensas se esperan en regiones del centro, occidente y sur del país.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Michoacán (norte y noreste).
  • Guanajuato (sur y sureste).
  • Querétaro (sur).
  • Estado de México (norte y noroeste).
  • Guerrero (este).
  • Oaxaca (oeste).
  • Chiapas (sur).

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México
  • Morelos

Chubascos (5 a 25 mm):

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Colima
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Veracruz
  • Tabasco

En la Ciudad de México se pronostican lluvias fuertes durante la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas, mientras que en el Estado de México podrían registrarse precipitaciones de mayor intensidad.

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Cuatro hombres se cubren de la lluvia con una manta blanca estampada con fotografías. El suelo mojado refleja el cielo gris y edificios a lo lejos.
Estas son las zonas del país donde se esperan lluvias fuertes, tormentas eléctricas y granizo este jueves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calor extremo persistirá en el norte del país

A pesar de las lluvias, las altas temperaturas continuarán afectando a varias regiones.

Temperaturas superiores a 45 grados Celsius:

  • Coahuila (centro)
  • Nuevo León (este)
  • Tamaulipas (oeste)

Temperaturas de 40 a 45 grados:

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Durango
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Tabasco

Temperaturas de 35 a 40 grados:

  • Baja California Sur
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Guanajuato
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas y prestar especial atención a menores de edad y adultos mayores.

Vientos fuertes y oleaje elevado en costas mexicanas

Además de las lluvias y el calor, se prevén rachas de viento importantes en diversas regiones.

Mapa satelital infrarrojo de México con un ciclón tropical visible sobre los estados del noreste, mostrando nubes de tormenta en colores vivos.
Estas son las zonas donde se esperan vientos fuertes y posibles caídas de árboles este jueves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rachas más intensas:

  • Chihuahua: de 60 a 80 km/h.
  • Veracruz y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec): de 50 a 70 km/h.
  • Coahuila: de 50 a 70 km/h.
  • Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: de 40 a 60 km/h.

Estas condiciones podrían favorecer la caída de ramas, árboles y estructuras ligeras.

En las costas también habrá efectos relevantes:

  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros en Tabasco, Campeche y el Golfo de Tehuantepec.

Así estará el clima en el Valle de México

Para la Ciudad de México y el Estado de México se espera una mañana fresca con cielo parcialmente nublado y posibles lluvias aisladas en zonas altas.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán tormentas con descargas eléctricas.

Pronóstico para la capital del país:

  • Temperatura mínima: entre 14 y 16 °C.
  • Temperatura máxima: entre 23 y 25 °C.
  • Viento con rachas de hasta 40 km/h.
  • Lluvias fuertes durante la tarde y noche.
  • En Toluca, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados Celsius.

Recomendaciones ante el pronóstico meteorológico

Ante el panorama previsto para este jueves, las autoridades sugieren:

  • Llevar paraguas o impermeable.
  • Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.
  • Mantener limpias coladeras y desagües.
  • Resguardar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Consultar reportes oficiales antes de viajar por carretera.

El pronóstico indica que la combinación de lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes vientos y altas temperaturas mantendrá condiciones meteorológicas complejas en buena parte del país durante las próximas horas, por lo que se recomienda permanecer atento a los avisos de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.

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