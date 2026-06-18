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CNTE se levanta de la mesa de diálogo con Segob, SEP e ISSSTE: acusan represión del gobierno de Sheinbaum

El magisterio seguirá en huelga ante propuestas “limitadas” del Gobierno Federal

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CNTE continuará huelga tras no llegar acuerdo con Segob, SEP, ISSSTE.
CNTE continuará huelga tras no llegar acuerdo con Segob, SEP, ISSSTE.

Tras una mesa de diálogo que duró varias horas entre representantes de la CNTE y los titulares de Segob, SEP e ISSSTE, la huelga del magisterio continuará luego de que el gobierno no presentará otras propuestas.

En su día 17 de protestas, el gobierno a través de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer que reestablecerían el diálogo tras las protestas que se han intensificado en el marco del Mundial 2026 en Ciudad de México, sin embargo, la oferta de la administración de Claudia Sheinbaum se reduce a la desaparición de la USICAMM y la puesta en marcha de una aseguradora pública.

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CNTE acusa represión por parte del gobierno

Elvira Veleces Morles, secretaria general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), aseguró que maestros de la sección siete fueron reprimidos tras las protestas en Calzada de Tlalpan, donde miles de policías han sido colocados a cierta distancia del Estadio Azteca durante los partidos de la última semana.

“Le hicimos saber a este gobierno que no somos nosotros los que repetimos las prácticas del prianismo, sino son ellos a través de la represión y la intimidación del que fuimos objetos hoy el magisterio disidente de la CNTE”, acusó la integrante de la Coordinadora.

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“No puede ser que en un gobierno que se dice de la Cuarta Transformación, se tengan elementos en seguridad pública que busquen amedrentar, e incluso, lanzar amenazas de muerte, como ocurrió con el compañero Octavio Romero Gerónimo, y con una servidora, pues me dijeron que la próxima me van a desaparecer”, detallo la profesora.

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha minimizado el avance de las mesas de diálogo con el magisterio, durante el encuentro con medios, la CNTE aseguró que Mario Delgado se comprometió a continuar con la mesa suspendida el pasado ciernes 12 de junio.

Sobre avances con el gobierno para “firmar un documento (donde se comprometan) para que pasemos de manera paulatina a todos los trabajadores que se encuentran en cuotas individuales a un sistema solidario de pensiones”, precisaron que no hubo mayor respuesta, por lo que, las movilizaciones se mantendrán.

Segob instalará mesa de justicia

La Secretaría de Gobernación (Segob) encabezada por Rosa Icela Rodríguez instalará una mesa de justicia con la finalidad de dar seguimiento a los casos de represión donde profesores resultaron lesionados, como fue el caso de Proceso Columbo, quien resultó lesionado de la cara por el impacto de una bala de goma en el primer día de la protesta en el Zócalo.

Aunque las mesas de diálogo continuarán, Gobernación les aseguró que solamente lo propuesto por SEP e ISSSTE serán las únicas propuestas “por el momento”. Ante lo conversado entre los titulares y la CNTE, será en la Asamblea Nacional Representativa del 18 de junio donde se harán las consultas a la base, reafirmando que el magisterio continuará en huelga.

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