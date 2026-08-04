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Beca Rita Cetina 2026: estos son los beneficiarios que NO recibirán pago en el mes de agosto

Los depósitos comenzaron este lunes, pero solamente son para un sector

La grabación difundida por el titular de la SEP lo coloca en tendencia en X, donde usuarios señalan propaganda personalizada y recuerdan que el apoyo proviene del erario, no del bolsillo presidencial

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El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició el pasado 3 de agosto, aunque habrá un grupo de beneficiarios que no recibirán el depósito durante este mes.

Los recursos se entregan directamente sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada alumno.

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La meta de la política es disminuir la deserción escolar y brindar un recurso económico a todos los beneficiarios para que puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)
El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)

Beneficiarios que no recibirán el pago de la Beca Rita Cetina en agosto

Los beneficiarios que no recibirán el pago de la Beca Rita Cetina en agosto son aquellos alumnos de continuidad o de secundaria. Este sector pudo cobrar su dinero durante junio, además, no pueden acceder al beneficio durante julio y agosto por ser periodo vacacional.

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Cabe señalar que el periodo de pagos de agosto es únicamente para los alumnos de primaria que se registraron durante la convocatoria de marzo. A diferencia de los beneficiarios de secundaria, el programa entregará un solo pago de 2,500 pesos para el apoyo de uniformes y útiles escolares.

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

Pagos de agosto para alumnos de primaria

  • 1 alumno | 2,500 pesos
  • 2 alumnos | 5000 pesos
  • 3 alumnos | 7,500 pesos

Calendario de pagos y cómo confirmar el depósito

De acuerdo con el calendario publicado por Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, los depósitos se llevarán a cabo del lunes 3 al viernes 14 de agosto.

  • Lunes 3 de agosto | letras A, B
  • Martes 4 de agosto | letra C
  • Miércoles 5 de agosto | letras D, E, F
  • Jueves 6 de agosto | letra G
  • Viernes 7 de agosto | Letras H, I, J, K, L
  • Lunes 10 de agosto | Letra M
  • Martes 11 de agosto | Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 12 de agosto | Letra R
  • Jueves 13 de agosto | Letra S
  • Viernes 14 de agosto | Letras T, U, V, W, X, Y, Z
Infografía de calendario de pagos Beca Rita Cetina, agosto 2020. Incluye $2,500 para uniformes y útiles, 6.69M becarios, $16.7 mmdp inversión. Utiles escolares
Una infografía detalla el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares en agosto, con una inversión social de 16.7 mil millones de pesos para más de 6.6 millones de beneficiarios. (Calendario oficial de pagos para adquirir uniformes y útiles)

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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