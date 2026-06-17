México

Jueza define hoy si procesa al presunto homicida de Marco Antonio Suástegui, activista asesinado en Acapulco

Semanas antes de este delito, el líder de CECOP había denunciado ante autoridades federales la gravedad de las amenazas en su contra

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Pronunciamiento de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Marco Antonio Suástegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP)

La tarde de este jueves 17, a las 16:00 horas, concluye el plazo legal para que la jueza Rosalba Pacheco determine si Harold N. será vinculado a proceso por el homicidio de Marco Antonio Suástegui, reconocido líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).

Fiscalía de Guerrero afirmó contar con pruebas sólidas que señalan a este sujeto como el autor de los disparos que, el pasado 18 de abril de 2025, acabaron con la vida del defensor en la playa Icacos.

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Semanas antes de este delito, Marco Antonio había denunciado ante autoridades federales de protección a defensores de derechos humanos la gravedad de las amenazas en su contra. Asimismo, solicitó la presencia de la Guardia Nacional tras advertir seguimientos y hostigamientos por parte de personas vinculadas a la delincuencia organizada. A pesar de sus repetidas alertas, su petición no fue atendida y las autoridades minimizaron su testimonio.

El activista relató en varias ocasiones que, incluso durante reuniones del CECOP en Cacahuatepec, recibía agresiones verbales y advertencias de represalias si continuaba denunciando la desaparición de su hermano Vicente. Derivado de esta situación enfrentó extorsiones de grupos que controlaban las playas de Acapulco, operando bajo la protección de autoridades locales.

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El asesinato de Marco Antonio Suástegui

El 18 de abril, aprovechando la gran afluencia turística del Viernes Santo, Suástegui acudió temprano a instalar su negocio en la playa Icacos. Sin saberlo, Harold y otros individuos lo vigilaban desde la mañana, identificando sus movimientos y a quienes lo apoyaban. Cuando él líder social y su esposa se retiraban al anochecer, el atacante se acercó, lo llevó hacia la banqueta y, minutos más tarde, comenzaron los disparos.

Marco Antonio Suástegui Acapulco
Marco Antonio Suástegui. Foto: Facebook/Participante anónimo

El defensor intentó refugiarse en la playa, pero fue perseguido y herido de gravedad ante decenas de turistas. Ya herido, alcanzó a decirle a su esposa: “fue Harold”.

A pesar de ser trasladado de inmediato al hospital, falleció ocho días después debido a las lesiones sufridas. Cámaras de seguridad registraron el ataque y forman parte de la carpeta de investigación C-211/2026, en la que la Fiscalía General del Estado de Guerrero sustenta la acusación, señalando además la relación de agresor con una célula criminal dirigida por Jesús Zamora, recientemente detenido.

El legado del líder de CECOP

La trayectoria de Marco Antonio como defensor ambiental y social es reconocida en el Acapulco rural. En 2003 encabezó la oposición a la presa La Parota, lo que le valió persecución y encarcelamientos. Pese a la desaparición de su hermano, continuó visibilizando la lucha, especialmente en apoyo a comunidades afectadas por huracanes.

Por estos antecedentes, familiares y colectivos exigen a la jueza que valore su labor, así como la evidencia presentada, para garantizar que el responsable reciba un castigo ejemplar. Consideran que la detención de Harold es solo un primer paso y solicitan que el proceso legal se conduzca con imparcialidad, conforme a la ley y tratados internacionales.

La resolución de este caso representa una oportunidad para que el sistema judicial envíe un mensaje claro: la defensa del territorio y los derechos humanos debe ser protegida, y los crímenes contra quienes la ejercen no pueden quedar impunes.

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