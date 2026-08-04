México vs Colombia: Esto se sabe sobre el primer partido amistoso que dirigirá Rafa Márquez

El tricolor se enfrentará a la selección cafetera en uno de cuatro partidos de preparación confirmados para este cierre de año. (EFE/José Méndez)

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La etapa de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana iniciará de manera oficial el 26 de septiembre, cuando el tricolor enfrente a Colombia en un partido amistoso. Este encuentro marcará el arranque del nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030.

El partido se llevará a cabo en Baltimore, Maryland, y será la primera concentración del equipo nacional tras la Copa del Mundo 2026, donde México llegó hasta los octavos de final bajo la dirección de Javier Aguirre.

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Ambos países vienen de quedar eliminados en la ronda de los octavos de final del Mundial 2026, donde el tricolor quedó fuera a menos de Inglaterra, mientras que Colombia cayó en penales ante Suiza.

¿Cuándo y dónde será el México vs. Colombia?

México se medirá a Colombia en Baltimore. (EFE/ José Méndez)

La Federación Mexicana de Futbol confirmó que el debut de Rafael Márquez será:

Partido: México vs. Colombia

Fecha: 26 de septiembre de 2026

Sede: Baltimore, Maryland, Estados Unidos

Este será el primero de tres partidos amistosos programados para la Fecha FIFA. Posteriormente, México se medirá ante Perú el 29 de septiembre y ante Chile el 6 de octubre.

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Historial parejo entre México y Colombia

Colombia se enfrentará a México tras ser eliminado por Suiza en octavos de final del pasado mundial. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El próximo duelo entre México y Colombia reunirá a dos equipos ubicados en el Top 12 del ranking mundial. Según la Federación Mexicana de Futbol, México figura en la décima posición de la clasificación FIFA, mientras que Colombia se coloca en el puesto once. Este panorama anticipa un partido de alto nivel competitivo para ambas selecciones.

La historia entre México y Colombia muestra una rivalidad sumamente equilibrada en el continente americano. A lo largo de 29 partidos disputados entre ambos, México y Colombia suman 10 victorias cada uno, mientras que 9 encuentros han terminado en empate.

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El antecedente más reciente, sin embargo, es favorable para los sudamericanos. El 11 de octubre del año pasado, Colombia se impuso 4-0 sobre el tricolor en un amistoso, resultado que agrega presión y expectativa al debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

México confirma amistoso contra Estados Unidos

Se vivirá una nueva edición del clásico de la CONCACAF (Foto: Archivo)

La Selección Mexicana sumó un nuevo compromiso a su agenda de partidos amistosos para la Fecha FIFA, en lo que será el debut de Rafael Márquez como director técnico.

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Tal como adelantó Gibran Araige de TUDN el 23 de julio, el Tri enfrentará a Estados Unidos el 3 de octubre en Arizona, encuentro que completa la lista de partidos anunciados para la primera concentración tras el Mundial 2026.

La Federación Mexicana de Futbol ya había confirmado previamente los duelos ante Colombia, Perú y Chile para septiembre y octubre.

Con la inclusión del clásico ante Estados Unidos, el calendario de la selección nacional queda definido para la próxima Fecha FIFA.

Este enfrentamiento ante el conjunto de las Barras y las Estrellas responde a un acuerdo contractual, que contempla al menos un partido amistoso anual entre ambas selecciones.

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