Gala Montes cumple años con una larga historia de conflictos y escándalos virales

Desde conflictos familiares hasta acusaciones de incoherencia feminista, los escándalos de Gala Fernández Montes de Oca han marcado cada etapa de su carrera. Foto: IG, galamontes

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Gala Montes cumple 26 años entre escándalos: de la pelea con su madre, un pleito con Adrian Marcelo que trascendió el reality y cuestionamientos por su cercanía con Eleazar Gómez, algo que la misma actriz aclaró posteriormente.

La artista mexicana y ex integrante de La Casa de los Famosos México, sopla las velas este 4 de agosto de 2026 con una trayectoria tan mediática fuera del set como dentro.

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Desde conflictos familiares hasta acusaciones de incoherencia feminista, los escándalos de Gala Fernández Montes de Oca han marcado su carrera recientemente por lo mordáz de sus declaraciones dentro de las redes sociales.

El video publicado por Gala Montes, en el que aparece cantando en un jacuzzi junto a Eleazar Gómez, desató una ola de críticas en redes sociales.

El origen de todo: la ruptura con su madre

Gala respondió con un video en Instagram donde acusó a su madre de extorsión, manipulación emocional y robo de dinero acumulado durante su carrera (ViX)

El primer gran escándalo de Gala no vino de un reality ni de las redes sociales, sino de su propio hogar. Crista Montes, quien fue su mánager durante 18 años —desde que la actriz tenía 6—, concedió una entrevista a TV Notas en 2024 en la que acusó a su hija de haberla despedido sin justificación y de haberla dejado “a su suerte”.

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Gala respondió con un video en Instagram donde acusó a su madre de extorsión, manipulación emocional y robo de dinero acumulado durante su carrera. Denunció que había tolerado esos abusos durante un año para evitar el escándalo público, pero que su madre tomó la delantera al hablar con la prensa.

El distanciamiento persiste. En junio de 2026, la cantante reconoció que perdona a Crista pero mantiene la distancia por decisión propia: “Una cosa no está peleada con la otra, que yo diga cosas de mi mamá no quiere decir que no la quiera”, declaró. Crista, por su parte, afirmó en una entrevista posterior —conducida por su propio rival mediático— que no está dispuesta a perdonar a su hija “ni aunque se lo pidiera”.

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Adrián Marcelo y el escándalo que llegó al gobierno

El momento más tenso llegó cuando, tras la eliminación de la concursante “Gomita”, Marcelo dijo “una mujer menos para maltratar”. (galamontes, adrianmarcelopresenta / Instagram)

La participación de Gala en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, en 2024, la convirtió en el centro del debate público más intenso de su carrera. El influencer Adrián Marcelo cuestionó abiertamente su diagnóstico de depresión ante las cámaras, sugiriendo que la actriz “entra y sale del estado de ánimo como un botón”, y comenzó a hacer comentarios sobre su infancia y su relación familiar.

El momento más tenso llegó cuando, tras la eliminación de la concursante “Gomita”, Marcelo dijo “una mujer menos para maltratar”. La frase fue interpretada como violencia de género y generó una reacción institucional: tanto la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) exigieron medidas a la productora.

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Marcelo abandonó el reality por su propia cuenta días después. La rivalidad no cerró con su salida: en julio de 2026, Gala propuso que se reconciliarían si la Selección Mexicana ganaba el Mundial. Tras la eliminación del equipo, el influencer confirmó que no habrá acercamiento.

Emiliano Aguilar, Eleazar Gómez y la contradicción feminista

Gala Montes fue blanco de críticas en redes sociales luego de publicar un video en el que aparece conviviendo con Eleazar Gómez. (Instagram)

El 16 de julio, la actriz publicó un video en un jacuzzi junto a Emiliano Aguilar y al actor Eleazar Gómez —quien en noviembre de 2020 fue detenido por violencia familiar tras la denuncia de la modelo Stephanie “Tefi” Valenzuela, y en marzo de 2021 se declaró culpable con condiciones que incluyeron disculpa pública y tratamiento psicológico—. La reacción en redes fue inmediata.

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Decenas de usuarias cuestionaron la convivencia con Gómez, dado el discurso feminista que Gala ha sostenido públicamente. Entre los comentarios que circularon en X se leyeron frases como: “Cómo puedes usar la bandera del feminismo y estar con un maltratador”. Hasta el cierre de esa polémica, Montes no emitió declaración alguna al respecto.

La pelea con Briggitte Bozzo por una estilista argentina

Gala tomó el episodio como detonante para ajustar cuentas con su excompañera de reality. “Siempre la defendió, hasta la tenía en su perfil arrobada. Se les dijo, pero no están listos para esta conversación” (Briggitte Bozo/Gala Montes: Redes Sociales)

El 19 de julio de 2026, horas después de que España venció 1-0 a Argentina en la final de la Copa Mundial, la estilista Laura Villa —conocida en redes como Lau Styling— publicó videos en sus historias de Instagram donde arremetió contra aficionados mexicanos que celebraron el resultado.

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Gala tomó el episodio como detonante para ajustar cuentas con su excompañera de reality. “Siempre la defendió, hasta la tenía en su perfil arrobada. Se les dijo, pero no están listos para esta conversación”, escribió en X, acompañando el mensaje con capturas de pantalla. También recordó que la producción del reality “odiaba” a la estilista y que “la única que se la cromaba era Briggitte”.

Bozzo respondió en transmisión en vivo: “¿Cuál es el pedo de esta persona que me tiene que mencionar en absolutamente todo? Ve y busca otro lugar donde comer o ponte a trabajar”.

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Gala replicó desde sus historias de Instagram asegurando que ella sí trabaja y que participa en la polémica “por gusto, no porque lo necesite”. La llamó “malagradecida” y afirmó que la ubicó gracias al creador de contenido Aarón Mercury.

El peso de Mariana Echeverría y la respuesta de su propia hermana

Las declaraciones generaron una reacción inesperada: su propia hermana, Beba Montes, se deslindó públicamente. “Bebé, estamos en 2026, uno ya no puede hablar sobre los cuerpos ajenos” Gala Montes y Mariana Echeverria (Captura de pantalla)

A finales de julio de 2026, Gala dirigió sus críticas hacia la conductora Mariana Echeverría, luego de que esta reapareciera como panelista de La Casa de los Famosos México con una notable transformación física y recibiera comentarios positivos del público que antes la había cuestionado.

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En un video publicado en TikTok, Montes cuestionó que el cambio de percepción se debiera al mérito y no al aspecto: “Tu cuerpo no se ve de gimnasio mamacita linda, tu cuerpo se ve más como de Mounjaro”, afirmó, y añadió: “El chiste es que la están perdonando porque ahora es delgada”. También le pidió directamente que no mintiera sobre su método: “Yo nunca te vi hacer ejercicio, entonces tampoco digas mentiras”.

Las declaraciones generaron una reacción inesperada: su propia hermana, Beba Montes, se deslindó públicamente. “Bebé, estamos en 2026, uno ya no puede hablar sobre los cuerpos ajenos”, declaró Beba ante reporteros, y añadió que siempre le enseña a su hija que no se deben emitir comentarios sobre el aspecto de otras personas.

La pelea con Maestro Shifu

Facebook/@Shifu Exclusive

El escándalo más reciente llegó días antes de su cumpleaños. Gala utilizó sus redes para reprochar públicamente al streamer Adriano Zendejas, conocido como “Maestro Shifu”, por haberla grabado durante una fiesta sin su consentimiento y por mostrar, según ella, un comportamiento distinto dentro y fuera de cámara.

Zendejas respondió en transmisión en vivo argumentando que asistió al evento con permiso de los organizadores y que en todo momento se mantuvo con el micrófono abierto.