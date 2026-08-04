Estudiante de la Universidad Veracruzana logra hazaña: se lleva el oro para México en competencia mundial de matemáticas

Emiliano Fernández Almazán estudiante de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana. (especial)

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Un estudiante de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana (UV) alcanzó uno de los máximos reconocimientos en matemáticas al conseguir una medalla de oro en la Competencia Internacional de Matemáticas para Estudiantes Universitarios (IMC), llevada a cabo en Bulgaria.

Emiliano Fernández Almazán se convirtió en el primer veracruzano en lograr este mérito al registrar el mejor resultado de un mexicano en la historia del concurso más importante a nivel mundial de esta materia.

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La competencia fue organizada por la University College London en la Universidad Americana de Bulgaria, en Blagoevgrad. Tuvo lugar del 27 de julio al 3 de agosto con la participación de 453 estudiantes de 47 países.

¿Cuántos puntos obtuvo el alumno veracruzano?

El estudiante sumó 80 puntos, resultado que lo colocó entre las posiciones 6 y 9 de la clasificación mundial. Los otros seis mexicanos que consiguieron medalla se ubicaron en los lugares 41, 43, 72-82 y 76-88, lo que refleja la magnitud de la actuación del joven veracruzano.

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Este triunfo no fue producto de la casualidad. Emiliano se preparó a lo largo de los años para llegar a este momento, durante la secundaria descubrió su pasión por las matemáticas y al entrar a la facultad, convirtió ese sueño en una meta personal.

Su participación en competencias ha estado marcada por resultados sobresalientes: en 2025 fue incluido en la lista de honor de la Competencia William Lowell Putnam y previamente obtuvo medallas de oro, plata y bronce en certámenes nacionales e iberoamericanos esta asignatura.

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Al terminar la licenciatura, tiene previsto cursar una maestría en el Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat), en Guanajuato, y posteriormente realizar un doctorado, aunque todavía evalúa las alternativas disponibles.

Originaria del estado de Morelos e integrante del equipo que representó al país en la 67 Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO), obtuvo el premio Maryam Mirzakhani en esa competencia que se concluyó este domingo en Shanghái, China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudiante de Morelos recibe premio internacional en Olimpiada de Matemáticas en China

La estudiante Andrea Sarahí Cascante Duarte, originaria de Morelos, obtuvo el Premio Maryam Mirzakhani y una mención honorífica en la 67 Olimpiada Internacional de Matemáticas, celebrada en Shanghái, China. Este certamen, considerado el más relevante a nivel mundial para estudiantes preuniversitarios, reunió a participantes de 117 países y reconoció a esta estudiante como una de las jóvenes más destacadas del continente americano.

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El galardón tiene un alto valor simbólico, pues busca incentivar la presencia femenina en las matemáticas, área donde históricamente la representación de la comunidad femenina ha sido baja. El galardón lleva el nombre de la matemática iraní Maryam Mirzakhani, la primera mujer en recibir la Medalla Fields, y se otorga a aquellas competidoras con los mejores puntajes por región.

La delegación mexicana también sobresalió colectivamente, al obtener cinco medallas de bronce y posicionarse como el tercer mejor país de Iberoamérica, solo por detrás de Brasil y Perú. El equipo estuvo compuesto por seis alumnos, quienes fueron acompañados por profesores que colaboraron en la revisión y deliberación de los puntajes.

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