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Procesan a “El Cachimbo” por presunto secuestro de un elemento del Ejército en Nayarit

César Adrián “N”, alias “El Cachimbo”, fue vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado de un elemento del Ejército Mexicano. Permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras la Fiscalía de Nayarit fortalece la investigación del caso. (Facebook Fiscalía General de Nayarit)
El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras la Fiscalía de Nayarit fortalece la investigación del caso. (Facebook Fiscalía General de Nayarit)
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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit informó que obtuvo la vinculación a proceso de César Adrián “N”, alias “El Cachimbo”, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado en perjuicio de un elemento del Ejército Mexicano, hechos que habrían ocurrido en el municipio de Tecuala.

De acuerdo con la institución, un Juez de Control resolvió iniciar el proceso penal luego de valorar los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, los cuales fueron considerados suficientes para establecer la probable participación del imputado en la privación ilegal de la libertad de la víctima.

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Como parte de la resolución judicial, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que el acusado permanecerá recluido mientras continúan las investigaciones.

La investigación se centra en un secuestro ocurrido en Tecuala

Según la información difundida por la Fiscalía estatal, la carpeta de investigación señala que César Adrián “N” es investigado por hechos relacionados con el secuestro de un integrante de las Fuerzas Armadas ocurrido en el municipio de Tecuala, ubicado al norte del estado de Nayarit.

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La dependencia explicó que, derivado de las investigaciones ministeriales, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del presunto responsable, la cual fue cumplimentada por las autoridades.

Soldados del Ejército Mexicano en formación con uniformes de camuflaje pixelado, rifles, boinas y cascos. Vehículos militares y bandera de México ondeando.
Un juez vinculó a proceso a César Adrián "N", alias "El Cachimbo", por el presunto secuestro de un elemento del Ejército Mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el comunicado oficial no precisó la fecha en que ocurrió la privación de la libertad ni cuándo fue ejecutada la orden de captura contra el imputado.

Tampoco se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el secuestro, el estado de salud de la víctima o si hubo más personas involucradas en los hechos.

Tres meses para fortalecer la investigación

Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público solicitó que el proceso continuara con el imputado privado de la libertad, petición que fue respaldada por el juez al considerar la naturaleza del delito y los elementos expuestos durante la diligencia.

Además de confirmar la prisión preventiva, el órgano jurisdiccional concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En ese periodo, el Ministerio Público continuará con la integración de pruebas, entrevistas, peritajes y demás diligencias necesarias para fortalecer la carpeta de investigación y, en su momento, determinar si existen los elementos suficientes para llevar el caso a juicio.

Cuatro personas de piel morena con las manos esposadas a la espalda. Visten camisetas gris, a cuadros, azul marino y pantalones vaqueros. Toma cercana.
Las autoridades otorgaron un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria por secuestro agravado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía subrayó que todas las actuaciones se desarrollarán con apego al debido proceso y respetando el principio de presunción de inocencia, por lo que la responsabilidad penal del imputado deberá ser determinada por la autoridad judicial competente.

Sin mayores detalles sobre el caso

A diferencia de otros procesos penales de alto impacto, la Fiscalía de Nayarit mantuvo bajo reserva diversos aspectos relacionados con la investigación.

En el comunicado oficial no se informó cuándo ocurrió el presunto secuestro, cuánto tiempo permaneció privada de la libertad la víctima ni las condiciones en las que fue localizada.

Asimismo, la dependencia no reveló si el imputado tendría presuntos vínculos con algún grupo delictivo que opere en la región o si existen otras personas investigadas por estos hechos.

Por ahora, el proceso penal continuará en su etapa de investigación complementaria, mientras las autoridades ministeriales reúnen mayores elementos para sustentar la acusación por secuestro agravado contra el presunto responsable.

De confirmarse su responsabilidad mediante una sentencia firme, César Adrián “N” podría enfrentar las sanciones previstas en la legislación penal vigente para este delito. Mientras tanto, continuará interno en un centro penitenciario bajo la medida cautelar impuesta por el juez.

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