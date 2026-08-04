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Así le fue a Romina Hinojosa en la cuarta etapa del Tour de Francia Femenil 2026

La mexicana recorrió los 21 kilómetros entre Gevrey-Chambertin y Dijon

(Instagram / @romina_hinojosa02)
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Romina Hinojosa continúa escribiendo un capítulo inédito para el ciclismo mexicano en el Tour de Francia Femenino 2026.

La representante del Lotto-Intermarché afrontó este martes 4 de agosto la cuarta jornada de la competencia, una contrarreloj individual que puso a prueba a las especialistas frente al cronómetro.

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La mexicana recorrió los 21 kilómetros entre Gevrey-Chambertin y Dijon, una etapa completamente distinta a las anteriores, donde el objetivo fue administrar el esfuerzo y mantener un ritmo constante en una prueba dominada por las mejores contrarrelojistas del pelotón.

Romina Hinojosa cierra la contrarreloj en el puesto 108

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La ciclista originaria de Tamaulipas registró un tiempo de 31 minutos y 30 segundos, suficiente para ubicarse en la posición 108 de la etapa, con una diferencia de 3 minutos y 54 segundos respecto a la ganadora del día.

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La victoria quedó en manos de la suiza Marlen Reusser, del Movistar Team, quien completó el recorrido en 27:30. La neerlandesa Lieke Nooijen terminó segunda a solo cuatro segundos, mientras que Demi Vollering ocupó el tercer lugar.

En la clasificación general, la noruega Sigrid Haugset conserva el liderato de la competencia, mientras que Hinojosa se mantiene en el puesto 138, luego de cuatro jornadas disputadas.

La etapa 5 volverá a poner a prueba al pelotón

(@LottoIntermarch / X)
(@LottoIntermarch / X)

La siguiente cita para Romina Hinojosa será la quinta etapa, programada para el 5 de agosto, con un recorrido de 140 kilómetros entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais.

El trazado presentará un cierre de media montaña, un escenario que podría provocar movimientos importantes entre las aspirantes al título, mientras la mexicana buscará seguir acumulando kilómetros y experiencia en su histórica primera participación en el Tour de Francia Femenino.

Después de convertirse en la primera ciclista mexicana en disputar la versión moderna de la competencia, Hinojosa mencionó que uno de sus mayores deseos es abrir camino para otras deportistas del país.

“La verdad es un honor, sí soy la primera en la versión nueva del Tour de France femenino… Es algo muy padre que sé que lo voy a poder contar a mis futuros hijos y espero poder inspirar a nuevas generaciones para que lo hagan mejor que yo, de verdad, esa es mi meta”, aseguró a la prensa.

También compartió la exigencia que representó el recorrido de la jornada.

“Hoy era llano entre comillas porque tenía 1800 de desnivel… hubo tres subidas de tercera categoría y una de cuarta al final. La verdad es que estuvo brutal, como debe ser el Tour de Francia”, concluyó.

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