Critican a Mario Delgado por decir que la Beca Rita Cetina ‘se las manda la presidenta’

La grabación difundida por el titular de la SEP lo coloca en tendencia en X, donde usuarios señalan propaganda personalizada y recuerdan que el apoyo proviene del erario, no del bolsillo presidencial

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El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de difundir un video en el que atribuye el depósito de la Beca Rita Cetina a la presidenta Claudia Sheinbaum de forma personal. La frase “dos mil quinientos pesos que les manda la presidenta” desató una ola de críticas de usuarios que acusan al funcionario de usar recursos públicos con fines de propaganda personalizada.

El contexto: arrancó el calendario de pagos

El material fue publicado en medio del inicio del depósito anual de 2 mil 500 pesos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primarias públicas, que comenzó el lunes 3 de agosto y se extenderá hasta el 14 de agosto, conforme al calendario oficial difundido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

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Según informó la dependencia, el apoyo se entrega de manera escalonada según la inicial del primer apellido del beneficiario y busca cubrir gastos de útiles y uniformes escolares antes del regreso a clases. El recurso llega a través de la tarjeta del Banco del Bienestar y está dirigido a los estudiantes que se incorporaron al programa en marzo de 2026.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informa que el dispersado es escalonado por la inicial del primer apellido, se entrega a alumnos incorporados en marzo de 2026 y llega mediante tarjeta del Banco del Bienestar

La crítica: “no es un regalo de la presidenta”

El video de Delgado, sin embargo, fue el que generó la controversia. Diversos usuarios de X señalaron que el mensaje presenta el programa social como una dádiva personal de la mandataria, cuando en realidad se trata de recursos públicos financiados con impuestos.

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El periodista Enrique Muñoz fue uno de los primeros en señalar el punto, al plantear que el dinero no proviene del bolsillo de Sheinbaum, sino de los contribuyentes, y que los programas sociales pertenecen a la ciudadanía, no a un partido o funcionario. En su publicación, cuestionó además que este tipo de mensajes abre un debate sobre el artículo 134 constitucional, que prohíbe la promoción personalizada de servidores públicos con recursos del erario.

Otras cuentas se sumaron a la crítica con publicaciones de tono más enérgico, acusando a la dependencia de usar el programa social con fines propagandísticos y reprochando que se atribuya el mérito del apoyo a la figura presidencial en lugar de explicarlo como un derecho financiado colectivamente.

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El periodo de depósitos de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios de primaria que se registraron en marzo comenzó este lunes 3 de agosto (Gobierno de México)

¿Qué es la Beca Rita Cetina?

Programa social insignia de la actual administración federal, encabezado por la SEP.

Otorga un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por alumno de primaria pública.

Busca prevenir el abandono escolar y cubrir gastos de útiles y uniformes.

El depósito se realiza mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar .

Hasta el momento se han entregado 4.7 millones de tarjetas, equivalentes al 95.1% del total previsto para este ciclo.

La postura del gobierno

abe señalar que, más allá de la controversia por el video, el gobierno federal ha defendido de manera consistente a la Beca Rita Cetina como una política pública histórica en materia educativa, al ser uno de los programas sociales con mayor cobertura del país y cuyo objetivo declarado es garantizar que ningún niño o niña abandone la escuela por falta de recursos. Funcionarios de la SEP y de la Coordinación Nacional de Becas han insistido en que el programa opera de manera directa y transparente, sin intermediarios, y que su expansión a nivel primaria busca consolidar la educación como un derecho universal. El debate actual, en ese sentido, se concentra específicamente en el lenguaje utilizado para comunicar el beneficio, más que en el programa social en sí mismo.