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¡Entre Gema y Yanet! Fede desata rumores de romance en La Casa de los Famosos México 2026: “No sé que hacer”

El creador de contenido aclaró entre risas qué siente por sus compañeras y encendió las especulaciones entre los seguidores del reality

Fede Vigevani, Yanet García y Gema Garoa
Fede Vigevani, Yanet García y Gema Garoa
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Las conversaciones dentro de La Casa de los Famosos México 2026 volvieron a despertar rumores sobre posibles romances luego de que Fede Vigevani hablara sobre la cercanía que mantiene con algunas de sus compañeras dentro del reality.

Durante una charla con Luis Chaparro, el influencer fue cuestionado sobre si existe alguien que realmente le guste dentro de la casa. Ante la pregunta, Fede respondió que no hay un interés romántico como tal y explicó que muchas de sus interacciones forman parte del juego y la convivencia.

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“Gustar como tal no. Hay chicas lindas, sí, pero es como todo lo que hago ahí, es como bromeando, tipo, no es porque me guste alguien”, aseguró el creador de contenido, dejando claro que sus acercamientos no necesariamente significan una relación.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando Luis mencionó a Gema Garoa y Yanet García. Entre bromas, Fede reconoció que ambas le parecen atractivas y soltó una frase que provocó risas: “Ay, no sé qué hacer”, aunque también señaló que no busca involucrarse sentimentalmente dentro del programa.

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Gema Garoa y el momento que levantó sospechas

La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)
La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)

Las especulaciones sobre una posible conexión entre Gema Garoa y Fede Vigevani aumentaron después de un momento dentro de la casa en el que la influencer tuvo un gesto cercano con él frente a sus compañeros.

Gema acarició la mano de Fede durante la convivencia, una acción que fue captada por las cámaras y que rápidamente llamó la atención de los seguidores del programa. Para algunos espectadores, el gesto fue una señal de interés; para otros, simplemente pudo tratarse de una muestra de confianza entre compañeros.

La situación generó conversación debido a que Fede también ha sido relacionado por la audiencia con otras participantes. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los involucrados ha confirmado que exista una relación romántica o un interés más allá de la convivencia dentro del reality.

Yanet García también aparece en los rumores

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Durante la charla con Luis Chaparro, el nombre de Yanet García surgió como otra de las mujeres que podrían estar llamando la atención de Fede. Ante la pregunta sobre Gema y Yanet, el influencer respondió que ambas son lindas, aunque mantuvo el tono relajado de la conversación.

“Sí, Yanet también es linda. Gema también. Ay, no sé qué hacer”, comentó entre risas, refiriéndose a la situación como parte de la dinámica que se vive dentro de la casa.

A pesar de los comentarios, Fede insistió en que sus interacciones son parte de la convivencia y no necesariamente representan un vínculo amoroso. La cercanía con sus compañeras ha sido uno de los temas que más comentarios ha generado entre los seguidores del programa.

Fede Vigevani aclara si existe un romance dentro de la casa

Hombre joven con camisa blanca y gorra blanca sentado en una mesa de madera en una terraza, con una baranda, árboles, montañas y cielo nublado.
El influencer es particiante de La Casa de los Famoso México 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación también incluyó preguntas sobre otras participantes, como Brianda, a quien Fede describió como una persona linda, aunque aclaró que siempre han mantenido una relación de amistad.

El influencer explicó que dentro del reality convive con diferentes personalidades y que los momentos de bromas o confianza pueden ser interpretados de distintas maneras por la audiencia.

Por ahora, el supuesto triángulo entre Fede Vigevani, Gema Garoa y Yanet García continúa siendo una especulación de los seguidores de La Casa de los Famosos México 2026. Las declaraciones del creador de contenido dejaron abierta la conversación, pero sin confirmar ningún romance.

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