México

Sheinbaum confirma que se reunirá con el Rey de España durante su visita a México

Este encuentro podría realizarse previo al partido España vs Uruguay del Mundial 2026

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Imagen dividida muestra al Rey Felipe VI en traje en un campo verde y a Claudia Sheinbaum, con chaqueta oscura, gesticulando contra un fondo claro.
El Rey Felipe VI de España posa en un campo de fútbol, mientras Claudia Sheinbaum gesticula durante un evento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó una posible reunión con el Rey de España, Felipe VI en las próximas semanas, durante su conferencia matutina de este 16 de junio en Palacio Nacional.

“Es probable que sí. Todavía está Relaciones Exteriores viendo con la cancillería de España, y con la Representación del Jefe del Estado español. Mañana o pasado le podemos informar”, señaló la mandataria mexicana.

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Este encuentro diplomático podría realizarse en el marco de la visita del monarca español a México, para asistir al partido España vs Uruguay del Mundial 2026, celebrado en la ciudad de Guadalajara.

El rey Felipe VI
El rey Felipe VI

Felipe VI asistirá al partido España-Uruguay en México tras invitación de Sheinbaum

El rey Felipe VI semanas atrás confirmó su asistencia al juego de fase de grupos de la selección española como parte de la Copa del Mundo, el próximo 26 de junio en México.

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Esta decisión responde a una invitación realizada tanto por la jefa de Estado mexicana, como por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El partido será el tercer compromiso del equipo de futbol en el torneo, tras enfrentarse a Cabo Verde y Arabia Saudí.

La invitación enviada por Sheinbaum fue vista por algunos como un gesto de acercamiento, especialmente tras declaraciones anteriores por parte del Rey de España, sobre abusos cometidos durante la conquista de América. Sin embargo, autoridades encargadas de este evento deportivo en el país, aclararon que solicitudes similares se extendieron a todos los países con relaciones diplomáticas con México.

La Casa Real recibió con agrado este gesto, manifestando su carácter institucional y previo a cualquier declaración polémica. En abril, la mandataria mexicana también visitó Barcelona para participar en una cumbre sobre democracia, reforzando los lazos entre ambos países.

Con la presencia del monarca español en el partido, se busca fortalecer las relaciones bilaterales y resaltar la importancia diplomática y simbólica del evento deportivo internacional.

Claudia Sheinbaum y el Rey Felipe VI se dan la mano al aire libre. Ella viste un blazer a cuadros y él un traje oscuro. Detrás, un edificio histórico y banners del Mundial 2022.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saluda al rey Felipe VI de España durante un encuentro en la capital mexicana, con banners del Mundial visibles de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México y España: diálogo y disculpa marcan una nueva etapa tras la Conquista

La presidenta de México, tras explicar los motivos de la invitación a la corona española para el juego España vs Uruguay, destacó la importancia del perdón histórico entre ambas naciones a raíz de la solicitud de disculpa por parte del Gobierno mexicano a España por los agravios cometidos durante La Conquista.

Asimismo, recordó que la petición formal de disculpa, impulsada años atrás por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue en su momento motivo de polémica en el país europeo, pero consideró que el diálogo ha avanzado desde ese entonces. Actualmente, existe un ambiente más propicio para reconocer que hubo maltratos siglos atrás, lo que representa un paso hacia la reconciliación y el reconocimiento de la dignidad de los pueblos originarios.

Por su parte, el rey Felipe VI admitió públicamente la existencia de “mucho abuso” y controversias éticas durante este periodo histórico en América. El monarca también enfatizó la necesidad de fomentar las conversaciones culturales y valoró el papel de la mujer indígena, recordando su disposición a avanzar en la relación bilateral entre México y España.

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