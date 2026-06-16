El hallazgo que estremeció a Guayaquil: dos cuerpos carbonizados aparecieron amarrados a un poste

Agentes de criminalista realizan el levantamiento. (Ecuavisa)

Los cuerpos de dos personas fueron encontrados calcinados y atados a un poste de alumbrado público en el suroeste de Guayaquil, durante la madrugada del 15 de junio. El hallazgo movilizó a unidades especializadas de la Policía Nacional y generó conmoción entre los habitantes de la zona, quienes reportaron el hecho a través del sistema de emergencias.

Los cadáveres fueron localizados en una calle del populoso sector del suburbio porteño. Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron los cuerpos completamente quemados y sujetos a la estructura metálica del poste, según reportes de medios locales. Debido al avanzado estado de calcinación, las autoridades no pudieron determinar de inmediato la identidad de las víctimas ni establecer características físicas que permitieran una identificación preliminar.

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La escena fue acordonada por miembros de la Policía mientras peritos de Criminalística realizaban las primeras diligencias. El levantamiento de indicios se extendió durante varias horas debido a las condiciones en las que fueron hallados los cuerpos. Personal especializado recopiló evidencias en los alrededores y tomó muestras que serán incorporadas a la investigación.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, las víctimas habrían sido trasladadas hasta el sitio después de haber sido asesinadas. Esa hipótesis forma parte de las líneas iniciales de investigación abiertas por los agentes encargados del caso, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que establezca de manera definitiva cómo ocurrieron los hechos ni cuál fue la secuencia exacta del crimen.

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Los cuerpos deberán someterse a pericias para reconocer sus identidades. (Ecuavisa)

Los cadáveres fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, donde se realizarán exámenes antropológicos, genéticos y de medicina legal para determinar la identidad de las víctimas. Las autoridades prevén que el proceso de identificación podría requerir pruebas de ADN debido al nivel de afectación causado por el fuego.

Habitantes del sector indicaron que durante la madrugada observaron movimiento inusual en la zona y posteriormente advirtieron la presencia de humo. Sin embargo, hasta la mañana de este martes no se habían reportado personas detenidas ni sospechosos vinculados al caso.

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La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) asumió las investigaciones para esclarecer el doble crimen. Entre las diligencias previstas se encuentra la revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en el área, así como la recopilación de testimonios de moradores y posibles testigos.

El hallazgo ocurrió en medio de una serie de hechos violentos registrados recientemente en Guayaquil. Durante los últimos días, distintos sectores de la ciudad han sido escenario de ataques armados y asesinatos que forman parte de las estadísticas de violencia que enfrenta la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón.

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Los habitantes del sector alertaron a las autoridades (Ecuavisa)

Donde fueron encontrados los cuerpos, es uno de los sectores del suroeste de la ciudad que ha sido incluido en varios operativos policiales y militares desarrollados en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la provincia del Guayas.

Hasta la tarde de este 16 de junio, la Policía mantenía reserva sobre detalles específicos de la investigación. Tampoco se había confirmado si las víctimas registraban antecedentes penales o si existían denuncias por desaparición que pudieran relacionarse con el caso.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita identificar a las víctimas o reconstruir los movimientos ocurridos en el sector durante las horas previas al hallazgo. Los investigadores esperan que los análisis forenses y la revisión de material audiovisual permitan establecer quiénes fueron las personas asesinadas y determinar las circunstancias en las que se produjo el doble crimen.

El caso se suma a las investigaciones por muertes violentas que actualmente se desarrollan en Guayaquil, una ciudad que continúa concentrando una parte significativa de los homicidios registrados en Ecuador. La Policía informó que mantendrá las pesquisas abiertas hasta esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

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