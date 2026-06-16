América Latina

El hallazgo que estremeció a Guayaquil: dos cuerpos carbonizados aparecieron amarrados a un poste

La Policía inició las pericias para identificar los cuerpos y reconstruir las circunstancias del crimen

Guardar
Google icon
Agentes de criminalista realizan el levantamiento. (Ecuavisa)
Agentes de criminalista realizan el levantamiento. (Ecuavisa)

Los cuerpos de dos personas fueron encontrados calcinados y atados a un poste de alumbrado público en el suroeste de Guayaquil, durante la madrugada del 15 de junio. El hallazgo movilizó a unidades especializadas de la Policía Nacional y generó conmoción entre los habitantes de la zona, quienes reportaron el hecho a través del sistema de emergencias.

Los cadáveres fueron localizados en una calle del populoso sector del suburbio porteño. Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron los cuerpos completamente quemados y sujetos a la estructura metálica del poste, según reportes de medios locales. Debido al avanzado estado de calcinación, las autoridades no pudieron determinar de inmediato la identidad de las víctimas ni establecer características físicas que permitieran una identificación preliminar.

PUBLICIDAD

La escena fue acordonada por miembros de la Policía mientras peritos de Criminalística realizaban las primeras diligencias. El levantamiento de indicios se extendió durante varias horas debido a las condiciones en las que fueron hallados los cuerpos. Personal especializado recopiló evidencias en los alrededores y tomó muestras que serán incorporadas a la investigación.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, las víctimas habrían sido trasladadas hasta el sitio después de haber sido asesinadas. Esa hipótesis forma parte de las líneas iniciales de investigación abiertas por los agentes encargados del caso, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que establezca de manera definitiva cómo ocurrieron los hechos ni cuál fue la secuencia exacta del crimen.

PUBLICIDAD

Los cuerpos deberán someterse a pericias para reconocer sus identidades. (Ecuavisa)
Los cuerpos deberán someterse a pericias para reconocer sus identidades. (Ecuavisa)

Los cadáveres fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, donde se realizarán exámenes antropológicos, genéticos y de medicina legal para determinar la identidad de las víctimas. Las autoridades prevén que el proceso de identificación podría requerir pruebas de ADN debido al nivel de afectación causado por el fuego.

Habitantes del sector indicaron que durante la madrugada observaron movimiento inusual en la zona y posteriormente advirtieron la presencia de humo. Sin embargo, hasta la mañana de este martes no se habían reportado personas detenidas ni sospechosos vinculados al caso.

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) asumió las investigaciones para esclarecer el doble crimen. Entre las diligencias previstas se encuentra la revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en el área, así como la recopilación de testimonios de moradores y posibles testigos.

El hallazgo ocurrió en medio de una serie de hechos violentos registrados recientemente en Guayaquil. Durante los últimos días, distintos sectores de la ciudad han sido escenario de ataques armados y asesinatos que forman parte de las estadísticas de violencia que enfrenta la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón.

Los habitantes del sector alertaron a las autoridades (Ecuavisa)
Los habitantes del sector alertaron a las autoridades (Ecuavisa)

Donde fueron encontrados los cuerpos, es uno de los sectores del suroeste de la ciudad que ha sido incluido en varios operativos policiales y militares desarrollados en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la provincia del Guayas.

Hasta la tarde de este 16 de junio, la Policía mantenía reserva sobre detalles específicos de la investigación. Tampoco se había confirmado si las víctimas registraban antecedentes penales o si existían denuncias por desaparición que pudieran relacionarse con el caso.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita identificar a las víctimas o reconstruir los movimientos ocurridos en el sector durante las horas previas al hallazgo. Los investigadores esperan que los análisis forenses y la revisión de material audiovisual permitan establecer quiénes fueron las personas asesinadas y determinar las circunstancias en las que se produjo el doble crimen.

El caso se suma a las investigaciones por muertes violentas que actualmente se desarrollan en Guayaquil, una ciudad que continúa concentrando una parte significativa de los homicidios registrados en Ecuador. La Policía informó que mantendrá las pesquisas abiertas hasta esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Temas Relacionados

GuayaquilViolencia Ecuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chile: desconocidos construyeron una pasarela ilegal en una zanja de la frontera con Bolivia

El puente fue pergeñado por terceros en la localidad de Colchane para ingresar drogas y migrantes irregulares desde el país altiplánico

Chile: desconocidos construyeron una pasarela ilegal en una zanja de la frontera con Bolivia

Golpe a una red armada en la frontera norte de Ecuador: Ejército desarticula enclave clandestino en Esmeraldas

La operación permitió capturar a siete sospechosos, destruir tres campamentos e incautar armas, municiones y equipos

Golpe a una red armada en la frontera norte de Ecuador: Ejército desarticula enclave clandestino en Esmeraldas

Guatemala, Francia y Jhpiego firman un convenio para reforzar la detección temprana del cáncer de cérvix

La cooperación se ejecutará en 2026 y a inicios de 2027, con acciones de sensibilización y orientación sobre el diagnóstico oportuno, ante una enfermedad vinculada al VPH que causa unas 900 muertes anuales

Guatemala, Francia y Jhpiego firman un convenio para reforzar la detección temprana del cáncer de cérvix

Régimen de Nicaragua confisca y pone en venta por $255,000 la casa de un fotoperiodista que se encuentra en el exilio

En la plataforma Encuentra24 se publicó a finales de mayo de 2026 un anuncio atribuido a un gestor inmobiliario, con imágenes reutilizadas, sobre una vivienda ocupada por la Policía en junio de 2024.

Régimen de Nicaragua confisca y pone en venta por $255,000 la casa de un fotoperiodista que se encuentra en el exilio

El robo de contenedores deja pérdidas por USD 2 millones al transporte de carga de Costa Rica en dos años

Autoridades registran 330 denuncias en ese periodo; solo en 2025 se reportaron 156 casos, lo que significó un aumento del 31% respecto al año anterior. El avance de este delito ha obligado a las empresas a asumir mayores costos y a restringir los desplazamientos nocturnos.

El robo de contenedores deja pérdidas por USD 2 millones al transporte de carga de Costa Rica en dos años
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Cuánto ganará Laura Itzel Castillo en la Secretaría de las Mujeres? Esto es lo que se sabe

¿Cuánto ganará Laura Itzel Castillo en la Secretaría de las Mujeres? Esto es lo que se sabe

Hombre explicó por qué asesinó a la madre de sus tres hijas en Bogotá: “Por desnudarse en TikTok”

Vacaciones de invierno 2026 en CABA: cuándo empiezan

Las cualidades que desarrollan los niños que tienen una relación cercana con sus abuelos, según una psicóloga

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 16 de junio, minuto a minuto

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia cae dos puntos en el Índice de Paz Global 2026 pero mantiene una posición intermedia en Sudamérica

Bolivia cae dos puntos en el Índice de Paz Global 2026 pero mantiene una posición intermedia en Sudamérica

Más estudios muestran que la vacuna contra el herpes zóster reduce el riesgo de demencia y brinda un efecto neuroprotector

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por participar en las protestas de enero

Golpe a una red armada en la frontera norte de Ecuador: Ejército desarticula enclave clandestino en Esmeraldas

Guatemala, Francia y Jhpiego firman un convenio para reforzar la detección temprana del cáncer de cérvix

ENTRETENIMIENTO

La misteriosa visita de Taylor Swift a un estudio de Nueva York que alimenta rumores de nueva música

La misteriosa visita de Taylor Swift a un estudio de Nueva York que alimenta rumores de nueva música

Ariana Grande lanzó una fundación global para promover salud mental y derechos civiles

Disney apuesta por Chris Sanders para dirigir la nueva secuela en acción real de “Lilo & Stitch”

Curry Barker explicó por qué Obsession se convirtió en un fenómeno: “Hollywood debería dar más libertad creativa a los cineastas”

Esta es la única condición de Steven Spielberg para trabajar con Netflix: “Creo en las grandes experiencias cinematográficas”