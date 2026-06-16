Fiscal de Michoacán solicita licencia para dejar su cargo: buscará la candidatura de Morena para gobernador

Carlos Torres Piña buscará ser gobernador de Michoacán. Foto: Fiscalía Michoacán

Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, solicitó licencia por hasta 45 días para dejar su cargo a partir del próximo lunes 22 de junio, la cual será discutida por el Congreso de Michoacán.

Fuentes del gobierno consultados por Infobae México refirieron que esta petición realizada por el fiscal se debe a que buscará ser el candidato a la gubernatura de Michoacán de la mano del partido Morena.

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Torres Piña realizó la solicitud este 15 de junio y pidió ausentarse de manera temporal como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán. Se prevé que sea este miércoles 17 de junio cuando el Congreso local la discuta, aunque el dictamen establece una licencia de 30 días y no de 45.

La Comisión de Justicia ya aprobó el dictamen al cumplir con los requisitos constitucionales al ser una ausencia menor a 90 días y por haber sido pedida por el propio fiscal, por lo que solo falta que sea discutido por el Pleno.

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Cabe señalar que fue el 27 de julio de 2025 cuando asumió la titularidad de la Fiscalía de Michoacán, es decir, hace poco menos de un año.

Fiscal confirma que busca la gubernatura: vicefiscal Israel Vega se perfila para suplirlo

(Fiscalía General del Estado de Michoacán)

En conferencia de prensa realizada este martes, Carlos Torres Piña se pronunció sobre la solicitud que realizó para separarse del cargo, la cual dijo que fue de hasta por 45 días, aunque el dictamen realizado por la Comisión de Justicia solo concluyó procedente la petición por hasta 30 días.

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Al respecto, el funcionario recordó que antes de ser fiscal ya se había desempeñado como secretario de Gobierno de Michoacán, cargos que le requirieron responsabilidad debido a los retos que representaron para él.

“Creo que son dos de los espacios más complejos que se tienen como funcionarios, a lo mejor si fuera allá de Yucatán o algo, sería un poco más tranquilo, pero en Michoacán la problemática social, la movilidad social, la movilidad política y el tema de seguridad, pues es un tema complejo (…) Hicimos llegar este oficio al Congreso, esperemos que nos lo autoricen mañana, la solicitamos hasta por 45 días", comentó.

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Con su salida, explicó que la persona que deberá asumir la titularidad de la FGE es el actual vicefiscal Israel Vega Rodríguez, o en su defecto, a un vicefiscal coordinador que sea designado.

Nombramiento de Israel Vega Rodríguez como encargado de despacho de la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal en noviembre de 2025. Foto: Facebook / Fiscalía de Michoacán

Torres Piña también confirmó que buscará de la mano de Morena ser el candidato para gubernatura de Michoacán con la intención de “ayudar desde esta óptica”. En este sentido, dijo que tendrán este miércoles una reunión para establecer los lineamientos para el proceso interno, previo a las elecciones de 2027.

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Fuentes del gobierno detallaron a esta casa editorial que Israel Vega Rodríguez es el perfil que deberá asumir la titularidad interina de la FGE de Michoacán, lo cual se formalizará una vez que sea aprobada la licencia de Carlos Torres Piña.

Israel Vega es ingeniero en Química Industrial por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Sus estudios también incluyen una maestría en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Internacional Iberoamericana; una en Investigación Criminal por el CESCIJUC, además cuenta con un doctorado en Ciencias Forenses por la misma institución.

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Previo a desempeñarse como vicefiscal, ocupó el cargo de director de la Unidad Nacional de Atención a la Trata en la Policía Federal (marzo de 2018 a noviembre de 2019); como coordinador estatal de la Guardia Estatal de Seguridad de Baja California (mayo de 2020 a noviembre de 2021) y como director de Investigación Técnica y Táctica en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

Fue en noviembre de 2025 cuando el propio Carlos Torres Piña le entregó su nombramiento como encargado de despacho de la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal.

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